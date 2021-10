Bargjester neddopet og voldtatt : – Vi har på en måte alltid stolt på servitøren

– Vi ble veldig sjokkerte da vi hørte om hva som hadde skjedd. Det var ingen som visste at det var servitører som skal ha gjort dette, forteller Emma Løkeland Stai (20).

Hun studerer psykologi på andre året i Brussel. I Storbritannia har det kommet fram at kvinner skal ha blitt dopet med sprøyter på dansegulvet. I Brussel skal ansatte på barer ha neddopet kvinner ved å ha GHB eller andre stoffer i glassene til kvinnelige gjester.

Unge kvinner skal deretter ha blitt voldtatt eller utsatt for seksuelle overgrep, både av ansatte og andre gjester.

Emma Løkeland Stal er student i Brussel. Foto: Santiago Vergara S.

– Det er på en måte den eneste personen vi alltid har stolt på. Vi har alltid passet på hverandre på barer og når vi har dratt ut. Og passet på glassene våre. Men vi har på en måte alltid stolt på servitøren.

De siste ukene er Brussel rystet av avsløringer i byens uteliv. I årevis har det sirkulert opplysninger på sosiale medier om hva som har skjedd på barene i ett spesielt område, Cimitière d´Ixelles. Uten at verken politi eller politikere har grepet inn. Området er spesielt populært blant studenter.

– Dette er barer vi har hengt mye på. Veldig populære. Hver gang jeg går forbi de barene nå så sitter det ingen på de. De var kjempepopulære før. Alle forstod på dagen at dit går vi ikke lenger. Folk begynte å boikotte.

Hun forteller at utelivskulturen er annerledes enn i Norge. Det er flere tilrop, komplimenter, folk som ber om telefonnummeret ditt, og folk som følger etter henne, hvis hun er ute på byen. Terskelen for å bli kjent med fremmede er lavere.

– Jeg føler meg tryggere hjemme i Norge når jeg går ut. I Norge er man kanskje mer reservert og er mer sammen med sin gjeng, sier Emma.

Voldtekter, seksuelle overgrep, dop i glassene

Først da Maïté Meeuse (23) for to uker siden lagde en konto på Instagram og inviterte unge kvinner til å dele sine historier fra utelivet, ble det store medieoppslag om skandalen på barene.

– Det som har skjedd på barene har utløst en bølge av raseri. De barene som har blitt nevnt er ikke de eneste hvor dette har skjedd, Jeg har mottatt enormt mange historier fra unge kvinner.

Lenge hadde det sirkulert opplysninger i sosiale medier, spesielt mot to barer. Ansatte på disse stedene skal ha puttet «voldtektsdopet» GHB i glassene til gjester. Flere av disse skal ha blitt voldtatt eller utsatt for seksuelle overgrep, enten av de ansatte selv eller andre gjester.

Vi møter Maïte etter at hun har hatt en lang dag med intervjuer i TV og radio, og møter med kommunepolitikere. Hun forteller at overgrepene har vært systematiske.

– Voldtekter, seksuelle overgrep og dop i glassene. Disse beskyldningene er mot enormt mange utesteder i Brussel, både mot ansatte og mot gjestene deres, sier hun.

Maïte vil ikke fortelle sin egen historie. Hun er også forsiktig med mange personlige opplysninger. Unge profilerte kvinner er spesielt utsatt for hets i sosiale medier.

INSTAGRAM: Først da Maïté Meeuse opprettet Insta-kontoen og emneknaggen #BalanceTonBar, som kan oversettes med angi baren din, ble det oppmerksomhet om påståtte grove overgrep i Brussels uteliv. Foto: Santiago Vergara/TV 2

En historie hun forteller er om en unge kvinne som søkte jobb som servitør på en av barene i det populære utelivsområdet. Under intervjuet med sjefen for baren skal hun ha blitt hun dopet ned og seksuelt utnyttet på det groveste.

– Mange ofre føler skam. Jeg tror denne skammen er sterkt knyttet til at disse overgrepene ikke blir straffet overhodet.

Vi går rundt i det populære utelivsområdet og mange vil snakke med oss. De fleste er sjokkerte over det som er avdekket, selv om mange har hørt rykter om det. Annabel Weverbergh studerer fysioterapi og sier hun går ut omtrent en gang i uka. Hun er opprørt over det som har skjedd, selv om hun ikke er spesielt overrasket.

– Det er mange medskyldige, det er mange som har visst om dette. Dette har pågått i årevis, og folk har fornektet det.

Andre vi snakker med synes det er urettferdig at enkelte barer pekes ut, fordi seksuell trakassasering av kvinner i utelivet skjer overalt.

Demonstrasjoner

– Voldtektsmenn overalt, politi ingen steder, ropte demonstrantene, da det kort tid etter avsløringene spontant ble arrangert flere demonstrasjoner.

Både kvinner og menn krever at det ryddes opp i utelivsbransjen. Emma har deltatt i demonstrasjonene.

– Folk har tatt dette veldig seriøst. Mye engasjement og masse folk som kom for å snakke og skrike og dele historier på arrangmentene.

Flere av de vi snakker med sier at MeToo aldri ble så viktig og endret så mye som det gjorde i en del andre land.

– Jeg vil ikke si det tok av på samme måten og hadde den samme effekten her, dessverre, forteller Emma.

Hun opplever at nordmenn er blitt mer bevisste etter MeToo, selv om det fortsatt skjer ting som ikke er greit i Norge også. Emma viser til debatten om samtykkelov i Norge, en debatt som ikke har tatt av på samme måten i Belgia.

Har laget overgrepssenter

Borgermesteren i bydelen, hvor overgrepene først ble kjent, sier han alltid har kjempet mot seksuell vold. Christo Doulkeridis tilhører partiet Ecolo, Belgias svar på MDG.

POPULÆRT UTELIVSSTRØK: Selv på en hverdagskveld er det mye folk ute i området, hvor det er avdekket store problemer med overgrep og neddoping. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Denne kulturen for seksuell vold er fullstendig uakseptabel, sier han. Han sier det skal ryddes opp.

Samtidig er borgermesteren ansvarlig for det lokale politiet, som har fått mange anmeldelser, men som ikke akkurat har tatt tak i problemene. Doulkeridis sier at det er opprettet et eget senter for utsatte for overgrep.

– Sett fra dette synspunktet har de gjort en del av jobben sin, sier han.

– Men ikke godt nok?

– Jeg tror det alltid er rom for forbedringer.

Maïte håper at hun gjør en forskjell når hun kjemper for at unge kvinner og hun selv kan gå ut trygt, uten å være redd for å bli neddopet og voldtatt.

– Dette skjer. Det blir ikke straffet. Plutselig våkner alle på en gang. Det er sterkt.

Deler av utelivsbransjen har tatt avsløringene på største alvor. Ett av de konkrete tiltakene som diskuteres er blant annet lokk til drinkglassene. Bedre opplæring av bar-ansatte er også et av tiltakene.

BOIKOTT: Som I Storbritannia boikotter kvinner utesteder i Brussel som er mistenkt for å neddope kvinner, og bidra til seksuelle overgrep. Foto: #girlsnightin

- Sterkt

Maïte sier også at MeToo ikke endret noe vesentlig.

– Det har gjort det mulig å snakke om dette, men noen store forskjeller har det ikke ført til.

Også i nabolandet Frankrike har Maïtes Instagram-konto og emneknaggen #BalanceTonBar tatt av. Den kan oversettes med «angi baren din».

