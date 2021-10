Leeds-supporter fikk politiet på døra: – De hadde med seg skjold

– Det banket på døra, og da jeg åpnet, stod det tre politimenn der. De så veldig alvorlige ut, forteller Whitley til TV2.

Leeds-supporter Nik Whitley hadde sett fotballkamp hjemme alene i stua på Ensjø i Oslo. Da favorittlaget hans scoret på overtid slapp han jubelen løs.

Jubelen var så høy at naboene på Ensjø ringte til politiet.

– De kom inn med lommelykter

Politiet rykket kjapt ut til det som viste seg å være en lykkelig fotballsupporter. Han ble overrasket over besøket.

– De hadde med seg skjold. Det var nok det som overrasket meg mest, sier 36-åringen og fortsetter;

– Men jeg inviterte dem inn, og da kom de inn med lommelykter og så seg litt rundt. Sikkert for å forsikre seg om at det ikke var noen lik i klesskapene, sier Whitley og ler.

FULL JUBEL: Nik Whitley slapp jubelen løs da Leeds scoret på straffe. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Briten forstod sakte men sikkert hvorfor noen hadde ringt til politiet, og fortalte om fotballkampen.

– Jeg fortalte dem at det hadde blitt et straffespark på overtid og at Leeds scoret på den. Så jeg jublet jo veldig høyt to ganger, smiler han.

Gikk viralt

– Samme kveld fikk jeg melding av en kompis om at historien min hadde begynt å spre seg på Twitter. Det var veldig gøy, innrømmer Whitley.

Oslopolitiet hadde nemlig skrevet om besøket, og Twitter-meldingen ble, til Whitleys store begeistring, delt av klubben selv.

🤣👏 “No officer, that’s just one of our fans celebrating!” https://t.co/I3cDiWeEQJ — Leeds United (@LUFC) October 23, 2021

Historien skapte engasjement verden over, og Whitley opplevde stor respons.

– Folk synes det var veldig gøy. Dagen etter var det også mange av avisene som refererte til det, så det var skikkelig kult, forteller han.

Ber naboene om unnskyldning

– Beklager Ensjø, for eventuelle ulemper jeg påførte dere, men det ble gjort av gode grunner, smiler han.

BEKLAGER: Whitley beklager til alle naboene på Ensjø. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Leeds-supporteren har tenkt på hvordan han skal unngå politibesøk i fremtiden.

– Jeg tror jeg må legge kampprogrammet til Leeds i naboenes postkasser. Så vet de når det eventuelt kan bli litt hyling, ler Whitley.