Elektriske Volvo XC40 er en av Norges mest solgte biler så langt i år. Den bidrar også til å gi Volvo et skikkelig salgsløft. Så langt i år er økningen på hele 70 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Som hos veldig mange andre bilprodusenter handler mye om elbil hos Volvo akkurat nå. En rekke nye modeller er på vei. Innen 2025 skal halvparten av det globale Volvo-salget være elbiler. Og senest i 2030 skal Volvo være helelektrisk.

XC40 har altså startet det hele. Nå får den selskap av elbil nummer to fra Volvo. Og den er også i seg selv historisk.

Broom-redaktør Knut Skogstad har stått grytidlig opp i dag og tatt det aller første utenlandsflyet fra Gardermoen. Nå er han i Belgia og kjører C40. Det er på tide å få en liten rapport om hvordan det går.

Tidlig start på dagen, turen til Belgia går via København, med dagens første fly fra Gardermoen.

Helt ny bil – eller..?

Ring, ring...

– Hei, Vegard. Nå har jeg kjørt bil et par timer og drukket temmelig mange kaffekopper siden jeg sto opp 03.50 i morges. Eller morges, det er vel mer natt? Uansett, dette er den aller første muligheten vår til å kjøre C40 og det har jeg gledet meg til.

– Men er dette egentlig en helt ny bil?

– He he. Hvis du spør Volvo, er nok svaret JA. Spør du meg, er vel det å ta litt hardt i. C40 er en veldig nær slektning av XC40. De deler alt av teknologi. Karosseriet er også så godt som identisk, helt til den såkalte C-stolpen. Her har C40 en mye mer coupeaktig taklinje.

Her røper Volvo planene sine for de neste årene

Hekken er det som først og fremst skiller C40 fra XC40.

Viktig i Volvo-historien

– Dette «trikset» kjenner vi etter hvert fra veldig mange SUV-er. BMW var vel på mange måter først ute med dette, da de kom med sin X6. Siden har mange kommet etter. Det er tydelig at mange kunder ønsker seg en bil som har SUV-egenskaper, men som ikke nødvendigvis er veldig firkantet. Og med C40 får de et nytt alternativ, sier Knut.

Men om C40 ikke er unik på dette området, er det en bil som skiller seg fra alt annet vi har fått fra Volvo så langt. Dette er nemlig deres første bil som kun er elektrisk, her kommer det ingen andre drivlinjer.

– Det gjør C40 til en svært viktig bil i Volvo-historien. Dette forteller også veldig mye om hva som er fokus nå. Det er elbil som har førsteprioritet. Vi kommer nok til å få ladbar hybrid og kanskje også bensinmotor på en eller flere nye Volvoer de neste årene. Men da blir det som et supplement til elektrisk, og ikke motsatt vei, sier Knut.

Denne Volvoen ble faktisk brukt til smugling

C40 produseres i Belgia, derfor er det heller ikke tilfeldig at Volvo har lagt prøvekjøringen hit.

Morsom å kjøre

– Bortsett fra designet, hva skiller C40 fra XC40?

– I baksetet merkes det at takhøyden er lavere. Jeg er 1,83 meter høy og har akkurat nok takhøyde her, noe mindre og jeg ville stanget hodet i taket. Bagasjerommet er offisielt sett likt, men du kan pakke litt mer i høyden på XC40. C40 er også litt lavere, den har også litt mindre bakkeklaring, uten at det bør ha veldig mye å si for brukerne. C40 er også litt mer aerodynamisk. Det gjør at rekkevidden øker noen kilometer, det offisielle tallet for bilene med 4x4 som kommer til Norge er på 441, mot 417 kilometer på XC40. Og så er den faktisk bittelitt raskere på 0-100 km/t: 4,7 sekunder, mot 4,9 sekunder for XC40, forteller Knut.

Akkurat som 4x4-utgaven av XC40 har C40 to motorer, en på hver aksel. Samlet systemeffekt er på 408 hestekrefter.

– Det gir et skikkelig kraftoverskudd og bidrar til at C40 er morsom å kjøre. Som på elbiler flest er skyvet der med én gang. Og det fortsetter til du er langt over fartsgrensen, også her i Belgia.

Volvo laget ett eneste eksemplar – så ble det ødelagt

C40 ventes til Norge rett før jul, importøren forteller om solid interesse for bilen.

Bittelitt mer lettbeint

– Merker du forskjeller på kjøreegenskapene?

– Her snakker vi veldig små nyanser. Det hadde vært interessant å få gå direkte fra den ene til den andre, men det har vi dessverre ikke anledning til her. Jeg har kjørt ganske mye elektrisk XC40 og kjenner igjen veldig mye fra den. C40 føles bittelitt mer lettbeint, men om det bare er en følelse, på grunn av høyde og bakkeklaring, det tør jeg ikke være bombastisk på.

– Understell og demping er ganske fast satt opp. Det kler bilen, uten at det egentlig går ut over komforten. Brostein og harde asfaltskjøter i belgiske bygater kjennes litt. Men det kompenserer bilen for med stabile og presise egenskaper ute på landeveien. Her har Volvo-ingeniørene funnet et godt kompromiss. Uansett: Hvis du har kjørt XC40 og liker den: Da tror jeg garantert at også C40 vil falle i smak, sier Knut.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Innvendig er det ingen store overraskelser, men C40 har også noen egne detaljer.

Høyt utstyrsnivå

C40 skiller seg også fra de øvrige Volvoene på at du ikke kan få den med skinn i interiøret. Her handler det om en trend vi ser hos flere bilprodusenter: Fokuset er på bærekraft og gjenbruk av materialer

– C40 har også noen særpregede løsninger i interiøret. Her er det «topografi-innfellinger» i dashbordet, som lyser opp når det blir mørkt. Bilen jeg har kjørt i dag er lakkert i en farge som heter Fjord blue, den går også igjen innvendig. Interiøret er veldig typisk Volvo. Ganske minimalistisk, samtidig som det er funksjonelt og ser bra ut. Infotainmentsystem utviklet i samarbeid med Google er også på plass. Det er jo ikke det dummeste selskapet du kan samarbeide med på dette området.

C40 Recharge blir lansert med det høyeste utstyrsnivået til Volvos elbiler. Den leveres med blant annet varmepumpe, adaptiv cruisecontroll, pilot assist, blindsonevarsler, elektrisk førersete med minne, tåkelys, aktive piksel-LED hovedlys, induktiv lader, panoramatak, elektrisk passasjersete, oppvarmet ratt og seter foran og bak, 360-graders parkeringskamera og lydanlegg fra Harman Kardon som standard.

Produksjonen av bilene som skal til Norge starter i uke 46. Det er ikke veldig lenge til.

Til Norge før jul?

Prisen starter på 554.900 kroner. I denne inngår en ganske solid pakke: Tre års service, tre års full kaskoforsikring, veihjelp, utskifting av luftfilter, bytte av dekktetningsmasse, programvareoppdateringer og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt – for å nevne noe. Volvo satser også mye på abonnementsløsninger. Disse starter på 6.890 kroner i måneden.

– Du kjører altså i Belgia nå, når kommer C40 til Norge?

– Det vi får høre her er at de første bilene som skal til Norge går i produksjon i uke 46 og at de sannsynligvis kommer til landet helt på tampen av året. Men det skal jeg forsøke å finne ut mer av i morgen.

Vi kommer naturligvis tilbake med test av C40 når Knut har fått kjørt mer – og kommet tilbake til Norge igjen.

Her røpet Volvo en viktig nyhet om elektriske XC40

Se video av nye Volvo C40 under: