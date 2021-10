Julebrussaft til skyhøye priser på Finn

Da Fun Light lanserte den nye saften sin med julebrussmak i fjor, ble den raskt utsolgt.

Desperate saft-elskere kjøpte saften på Finn.no til skyhøye priser.

Også i år selges den populære saften i dyre dommer på Finn.

En Finn-bruker har lagt ut saften med pakkepris. Skal du ha seks flasker med den ettertraktede saften, må du ut med 1900kr.

Andre selger en flaske for en billigere penge. Bare 100kr for en flaske.

Finn-gull

Adéle Cappelen Blystad, senior kommunikasjonsrådgiver i Finn, synes det er veldig kult å se at Finn blir brukt til nesten alt i hverdagen.

Adéle Cappelen Blystad, senior kommunikasjonsrådgiver i Finn Foto: FINN

Blystad peker på at det samme skjedde da Gastromat forsvant fra butikkhyllene for noen år siden.

– Dette er nok noe de fleste gjør ut av humor, men så er det sikkert noen som håper å tjene en slant på det også, sier Blystad til TV 2.

Finn har sett at annonsører ønsker ofte svært høy pris på saften de prøver å selge.

Selv om de synes det er gøy å se hvor flittig Finn blir brukt, ønsker de å oppfordre folk til å prise et produkt de selger ut i fra verdien til produktet.

Det er allerede i oktober begynt å komme mange annonser for den populære saften.

Blystad opplyser at det er 93 annonser som er opprettet for Fun Light sin julebrussaft. I fjor endte antall annonser på 155.

Gladnyhet

I år har Orkla økt produksjonen kraftig sammenlignet med fjorårets produksjon.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aanstad Ekheim i Orkla Norge. Foto: ANNE VALEUR

– I år har vi produsert syv ganger så mye som i fjor, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aanstad Ekheim.

I fjor solgte saften over all forventning, og Orkla Norge er helt overveldet av responsen.

Ekheim forteller at det er mye saft på lager, som sendes ut til deres kunder.

Først ut

Kommunikasjonssjef for Rema 1000, Hanne Knudsen, opplyser til TV 2 at de var først ut i år med å selge den populære saften i sine butikker.

– Den har vært enormt populær fra første salgsdag, forteller Knudsen.

En flaske Fun Light saft med julebrussmak selges for 29,90 på Rema 1000 sine butikker. Altså langt under hva de billigste flaskene går for på Finn.

Rema 1000 har i år bestilt inn mye mer enn det de gjorde i fjor, men det er fortsatt mulighet for at det blir utsolgt.

– Selv om vi har bestilt inn mye mer fra leverandør i år enn i fjor, kan en del av butikkene dessverre bli utsolgt fremover siden saften har blitt en stor snakkis og vi ikke får inn mer enn det som er tilgjengelig i butikkene nå, opplyser Knudsen.