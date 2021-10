Provosert Bollestad med ammekrav til Stortinget

KrFs Olaug Bollestad er mektig provosert over at stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anja N. Abusland ikke får amme i stortingssalen.

Fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad foreslår en regelendring for å la Ausland fra Senterpartiet få amme i Stortingssalen.

Det var Klassekampen som torsdag meldte om Anja N. Abusland som ikke får amme i selve stortingssalen.

– Jeg syns det er flaut at Stortingssalen ikke er åpen for ammende mødre. Det er gammeldags og utdatert regelverk, sier Bollestad i en pressemelding.

– Tiden er overmoden

KrF-representanten vil troppe opp hos stortingspresidenten og foreslå en regelendring.

– Tiden er overmoden. Det sender og et utrolig dårlig signal til alle mødre og arbeidsplasser at Stortinget ikke tillater dette. Stortinget burde være ledende på disse spørsmålene, ikke sist i rekka, sier Bollestad videre.

Hun oppfordrer Stortinget til å se til Island, hvor en alltingsrepresentant applaus etter at hun ammet på talerstolen for flere år siden.

– Det å amme er det mest naturlige i verden, og at hun skulle få lov til det mener jeg bare skulle mangle, sier den fungerende partilederen videre.

Etterlyser klarere regler

Abusland (Sp) er nybakt mor, og mener det har vært vanskelig å finne retningslinjer for spedbarn og amming på Stortinget og mener Stortinget bør klargjøre sine retningslinjer for amming.

– Når det ikke er klart hva som er lov og ikke og hvor det passer å ha med barn og ikke, så er det lett å tenke at en bare bør la det være. Om en på forhånd vet at det er lov, er det lettere å planlegge, sier Abusland til Klassekampen.

Nå får hun hjelp av samboeren sin til å passe barnet mens hun befinner seg i stortingssalen, og hun har med seg barnet i komitémøter hvor hun kan amme. Hun har ikke møtt på problemer så langt, men mener det kan bli problematisk med lange voteringer hvor hun ikke får forlate stortingssalen.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sier til avisa at hun ønsker å være fleksibel, men at hun i løpet av 16 år på Stortinget aldri har opplevd spedbarn-forbudet som et problem. Hun påpeker også at representantene kan følge møter digitalt, og få ammet på den måten.