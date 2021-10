Ida Øye Bjørkvold (28) bisatt: – Vi trengte en som henne

De siste fem årene har Øye Bjørkvold delt rått og brutalt på Instagram om hvordan hverdagen med livmorhalskreft er. Hennes kampsak ble å få flere jenter til å sjekke seg, og ta HPV-vaksinen.

Kreftforeningen har tidligere uttalt til TV 2 at de mener Øye Bjørkvolds engasjement har reddet liv.

Blomsterhav

Profilen @Kreftutenfilter ble raskt populær, og tusenvis fulgte Idas kamp mot kreften.

Men 19. oktober døde 28-åringen. Da hadde hun kjempet mot kreften i fem år.

Torsdag tar familie og venner et siste farvel med Ida Øye Bjørkvold i Gjøvik kirke.

TV 2 har vært i kontakt med Idas familie og fått tillatelse til å omtale bisettelsen.

BLE BARE 28 ÅR: Ida Øye Bjørkvold ble bare 28 år gammel. Foto: Instagram @Kreftutenfilter

De fleste setene i kirken var fylt opp, og nedover kirkegulvet lå flere titalls blomsterkranser.

Valgte ut sangene selv

28-åringen hadde selv, før hun døde, valgt ut alle sangene som ble fremført under bisettelsen.

Artist og låtskriver Anna Lotterud, best kjent under artistnavnet Anna of the North, åpnet med sangen «Heaven is a place nearby».

– Hun hadde en utrolig evne til å akseptere situasjonen og gå videre. Bydde livet på nye utfordringer, brukte hun kort tid på å omstille seg, sa prest Hans Jørgen Svartvasmo i sitt minneord.

BLOMSTERHAV: Gjøvik kirke var fylt med blomster. Foto: Guro A. Midtmageli / TV 2 Les mer TOK FARVEL: En fullsatt Gjøvik kirke tok torsdag farvel med Ida Øye Bjørkvold. Foto: Guro A. Midtmageli Les mer

Idas bror Espen trakk frem søsterens brennende engasjement for kreftkampen under sin minnetale.

– Hennes mål var å unngå at andre kom i hennes situasjon. Derfor var hennes budskap «sjekk deg» og «ta vaksinen».

– En hilsen fra Ida

28-åringens smittende humør var også sentralt.

– Ida likte å få folk til å smile og le, og om organisten skulle spille feil i dag, så er det en hilsen fra Ida. For Ida ga meg beskjed at hun skulle være til stede i sin egen begravelse og kile organisten, sa broren.

Kreftforeningen var også tilstede under bisettelsen.

HÅND I HÅND: Familie og venner holdt hender rundt Idas kiste mens sangen Gje meg hånda din ven ble fremført i kirken. Foto: Guro A. Midtmageli / TV 2

– I tiden jeg har fulgt Ida, sitter jeg igjen med en stor beundring. Og det vet jeg at mange andre også gjør, sa daglig leder i Ung Kreft Annika Fallsen Huhtala.

– Et stort forbilde

Huhtala beskriver Ida som et stort forbilde, og i 2019 fikk hun også Ung Krefts hederspris.

– Ida var et stort forbilde, og våre medlemmer trengte en som henne. En som var åpen og snakket ufiltrert om hvordan det var å ha kreft. Hun turte å vise følelser, og dette har bidratt til at andre ikke føler seg alene, sa Huhtala videre.

Kreftforeningen setter stor pris på engasjementet til 28-åringen.

– Vi er sikker på at hun har reddet liv. Tusen takk for at du valgte å dele alt med oss, så ufiltrert som mulig.