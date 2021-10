Tromsø gjeninnfører smittevernråd: – Viss fare for at de vil vare gjennom vinteren

Til TV 2 sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) at Tromsø kommune kommer med anbefalinger under pressekonferansen torsdag formiddag, men vurderer fortløpende å innføre tiltak.

– Vi mener det er riktig nivå nå, men vurderer fortløpende et trinn to, sier Wilhelmsen.

Kommunen anbefaler folk om å holde en meter til andre, bruke munnbind på offentlige steder innendørs og mer bruk av hjemmekontor.

Ordføreren sier at det er FHI som har anbefalt de nye anbefalingene kommunen legger frem.

Han sier at selv om mange er fullvaksinerte, kan noen fortsatt bli syke av covid-19.

– For risikogruppene kan det fortsatt bli alvorlig. Det er dem vi skal beskytte, sier Wilhelmsen på pressekonferansen.

Rekordsmitte

Koronasmitten har økt i Troms og Finnmark de siste ukene. Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Tromsø med 59 smittet. Den tidligere rekorden var på 49. Til sammen satt 117 personer i isolasjon onsdag.

Torsdag 21. oktober ble det også satt rekord i antall innleggelser på UNN. Da var 20 personer innlagt med korona på sykehusene i Tromsø og i Hammerfest. Torsdag er tallet 17, derav 14 er innlagt i Tromsø.

Ifølge Itromsø er tre av de koronasmittede ved sykehusene i respirator, mens seks personer får intensivbehandling.

Noen grupper i Tromsø-befolkningen har lav vaksinedekning. Den ene gruppen er utenlandske arbeidere. Den andre grunnen er personer tidlig i 20-årene.

IMMUNITET: Smittevernoverlege Trond Brattland oppfordrer flere til å vaksinere seg. Unge personer og utenlandske arbeidere er to grupper hvor vaksinedekningen er lav. Foto: Karen Anna Kleppe

– I vaksinasjonsdata og data om smittesprendingen ser vi ikke noen åpenbare forklaringer til hvorfor Tromsø er rammet, sier smittevernoverlege Trond Brattland på pressekonferansen.

Han sier at det kan dreie seg om en ung befolkning som har høy sosial aktivitet, vinteren har kommet og det har vært lite smitte i kommunen tidligere, som gjør at det er mindre immunitet i befolkningen, forklarer han.

Fare for tiltak i hele vinter

– Vi må regne med å leve med smitten i mange år fremover, at den sprer seg fort, kan ha alvorlige konsekvenser, sier Brattland.

Smittevernoverlegen sier at tidligere har tiltakene hatt som mål om å slå ned smitten. Slik er det ikke nå i en overgangsfase ut av pandemien.

– Nå er det en fare for at vi må leve med tiltakene over lengre tid. Det gjør at vi ønsket å finne det laveste nivået av tiltak som har tilstrekkelig effekt. Derfor starter vi med heller forsiktige tiltak og planlegger for mer tiltak hvis det er nødvendig, sier Brattland.

Hvor lenge tiltakene må vare, vet han ikke.

– Vår immunitet er ikke god nok til å leve med viruset. Det betyr at immuniteten må opp. Vi vet ikke hvor raskt det går. Vi må regne med at vi må ha lengre perspektiv enn tidligere på tiltakene, sier han.

– Det er en viss fare for at vi må ha smitteverntiltak gjennom vinteren, sier Brattland også.

Han sier at helsetjenestene i Tromsø er under et «nokså hardt press».

Hold deg hjemme om du er syk

Tirsdag denne uken døde en eldre person av covid-19 ved UNN. Personen skal ha hatt flere underliggende sykdommer.

Smitten stiger også i resten av fylket. I Alta kommune er det registrert 17 nye tilfeller det siste døgnet. Der er 57 personer isolerte. Ifølge kommunen sprer smitten seg mest blant uvaksinerte barn og unge.

Brattland sier at smittesporerne rapporterer om at folk som har testet positivt, har gått på skole og jobb.

– Har du sår hals og andre forkjølelsessymptomer, må du holde deg hjemme. Når du opplever at du har blitt frisk, kan du gå på jobb eller skole, sier smittevernoverlegen.