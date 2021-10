Solveig Kloppen forlater TV 2 – dette er veien videre

Den folkekjære programlederen Solveig Kloppen (50) forlater TV 2.

Det bekrefter TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen til TV2.no

– Solveig har en helt spesiell plass i våre TV 2-hjerter, for hun har virkelig gjort det meste som kan gjøres av en programleder i årene hun har vært hos oss, sier Haldorsen.

TV2.no får opplyst at Kloppen skal til Discovery.

SLUTTER: Solveig Kloppen forlater TV 2 til fordel for Discovery. Foto: TV 2

Discoverys programdirektør, Magnus Vatn, er svært glad for å få Solveig Kloppen i programlederstallen.

– Solveig er en av de dyktigste, mest erfarne, best likte og definitivt mest hyggelige menneskene som finnes i vår bransje. Det er stor stas for oss i Discovery at hun har lyst til å bli med laget vårt. Solveig er også veldig anvendelig, hun kan bidra på veldig mange forskjellige vis, så det skal bli skikkelig spennende å sette seg ned med henne og planlegge fremtidige prosjekter, sier Vatn.

Kloppen ledet «Mandagsklubben» på TVNorge i 2000, før hun gikk til TV 2. Nå vender hun tilbake til kanalen.

– TV 2 har vært som et hjem for meg i nesten tjue år, og jeg er utrolig takknemlig for alle de fine prosjektene og de fantastiske menneskene jeg har fått lov til å jobbe med. Men på et eller annet tidspunkt må man jo flytte hjemmefra, og nå føltes det riktig å gjøre det. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med den kreative, hyggelige og fremoverlente gjengen i Discovery, sier Kloppen.

Populær programleder

Kloppen vært i TV 2 i 17 år, og har blant annet ledet «Idol», «Norske talenter», «Julekveld hos Prøysen» og «Ønskedrømmen». Hun ledet også Spellemannsprisen i 2009 og 2010 sammen med Ivar Christian Johansen, og Amandaprisen i 2013.

Siden 2015 har hun også invitert kjendiser hjem til seg for hyggelige samtaler i «En kveld hos Kloppen». For programmet vant hun Gullruten i kategorien beste kvinnelige programleder i 2017.

– Hun har ledet de største talentshowene, hun har bydd på seg selv og eget liv i dokumentarserier og hun har invitert hele Norge hjem til seg, sier Haldorsen.

Det var Dagbladet som først omtalte at Kloppen skulle forlate TV 2.

Mye oppmerksomhet

I 2019 fikk hun mye oppmerksomhet da hun tok med TV-seerne i en nær og sår mini-dokumentarserie kalt «Det jeg ikke fikk sagt».

DET JEG IKKE FIKK SAGT: Solveig Kloppen valgte og la mini-dokumentarserien Det jeg ikke fikk sagt, handle om seg selv – da hun selv stod midt i sorgen. Foto: TV 2

Serien skulle i utgangspunktet handle om møter med folk som var tett på døden, og deres pårørende – men endte med å handle om sorgen hun stod midt i selv, da hennes mor og søster gikk bort.

– Det føltes både unaturlig og feigt at jeg skulle få andre til å snakke om døden, når jeg sto midt oppe i det selv, uttalte Kloppen til TV2.no kort tid før dokumentarserien hadde premiere i 2019.

Lykkeønskninger

Haldorsen sier de har stor forståelse for at Kloppen søker nye utfordringer, og ønsker henne lykke til på veien.

EN DEL AV MEG: Sammen med programleder Geir Fredriksen leder Solveig Kloppen TV 2-programmet En del av meg. Foto: TV 2

– Samtidig er vi veldig glade for at Solveig skal fortsette med å lage «En del av meg» på TV 2, og at vi derfor kommer til å se henne hos oss en god stund fremover. Det er vi veldig glad for, sier Haldorsen.

I programmet «En del av meg» har hun og programleder Geir Fredriken (39) forsøkt å finne ut hvorfor fastlåste familiekonflikter har vært vanskelig – og om det har vært mulig å komme seg videre.