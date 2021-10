I mange tiår har bil- og motorinteresserte nordmenn hatt stor glede av Rudskogen Motorsenter.

Banen åpnet i 1990, og siden har utviklingen vært enorm på det tradisjonsrike motorsportanlegget i Rakkestad.

Mange husker fremdeles Rudskogen som arenaen der Jan Erik Larssen og Tommy Rustad lekte seg i en rekke grombiler, i Autofil på NRK og Broom på TV 2.

Rudskogen er ikke minst stedet for den årlige Gatebil-festivalen og flere nasjonale og internasjonale bil- og motorsykkelløp.

Risikerer å måtte stenge

Nå risikerer imidlertid landets nasjonalanlegg for motorsport å måtte stenge portene.

Årelange naboprotester om støy, er årsaken til at Statsforvalteren i Oslo og Viken vil legge kraftige begrensninger på aktiviteten ved Rudskogen Motorsenter.

Jan Erik Larssen har hatt mange runder på Rudskogen, her sammen med TV-kokken fra God Morgen, Norge Wenche Andersen.

Nærmere bestemt vil Statsforvalteren stenge all kjøring på banen i hele juni måned, samt begrense konkurransekjøring til kun åtte søndager i året.

Protester

Dette forslaget har ført til sterke reaksjoner fra både Sarpsborgs ordfører og regionrådet i Indre Østfold.

Dagbladet.no skriver at ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, har sendt en protest til Statsforvalteren – med en advarsel om de alvorlige konsekvensene dette kan medføre.

Det hevdes at en slik innstramning kan føre til at anlegget må stenges permanent, ettersom det økonomiske grunnlaget bortfaller.

I 2006 ble Rudskogen Motorsenter valgt som nytt nasjonalanlegg for motorsport i Norge.

– Vi trenger en arena som dette!

– Når Statsforvalteren vil pålegge Rudskogen å stenge den viktigste måneden i året, så sier det seg selv hvor urimelig dette er. Det kommer til å bli fulgt opp videre med departementene om dette blir resultatet, skriver ordfører Sindre Martinsen-Evje i sin henvendelse til Statsforvalteren, ifølge SA.no.

Ifølge lokalavisen ber Harald Huysman i Rudskogen Motorsenter innstendig om en ny dialog etter tilbakemeldingen de har gitt på Statsforvalterens utkast til ny driftstillatelse.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er en dem som har gledet seg over å kjøre på Rudskogen og være besøkende på Gatebil-festivalene.

– Jeg håper virkelig man klarer å finne en løsning, her. Vi trenger en arena som dette i Norge. Her har vi en storstue for alle motorentusiaster. Jeg har rett og slett vanskelig for å se for meg at man skulle måtte stenge, etter så mange års drift.

