Kreftsyke Elisabeth samlet inn penger med Spleis – ble provosert da hun så utbetalingen

Elisabeth fra Bergen er en gladjente som alltid ler og gjerne går på tur med venninnene i fjellheimen. Hun er flink til å skjule at hun har fått diagnosen uhelbredelig kreft av norske leger og bare får livsforlengende behandling her i Norge.

– Jeg lurer på hva livet mitt er verdt og hva som skal til for at jeg skal få leve. Staten har bestemt at man ikke behandler pasienter som får brystkreft med spredning, sier Elisabeth Thomassen.

Men hun har ett stort håp:

– I USA opererer de ut svulsten i brystet og svulsten i leveren sånn at man skal få en sjanse til å overleve, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Elisabeth forberedte seg på det verste, men da hun fikk høre om muligheten for en operasjon i USA fikk hun nytt håp.

– Det var litt som at hjernens immunforsvar slo seg på igjen. Det var som en eksplosjon som skjedde. Jeg tenkte at jeg kan ikke akseptere dødsdommen. Så jeg startet rett og slett en innsamlingsaksjon til meg selv.

Prislappen på operasjonen er nemlig tre millioner kroner. For å få finansiert den har hun opprettet en Spleis med navnet: «Hva er livet mitt verdt?». Den første Spleisen har vært en gedigen suksess, og hun fikk samlet inn 1 168 800 kroner. Nå har hun startet en ny Spleis for å nå målet.

Da pengene fra første innsamling ble utbetalt, fikk hun sjokk. Spleis hadde nemlig forsynt seg med 72.776 kroner i avgift og gebyr for å la Elisabeth lage innsamling på deres nettside. Hvis hun hadde klart å samle inn hele beløpet, ville Spleis forsynt seg med hele 195 000 kroner av de innsamlede midlene. Til sammenligning betaler en som har samlet inn 10 000 kroner bare 325 kroner til Spleis.

Spleis.no er Norges største donasjonsbaserte folkefinansiering, og er eid av Sparebank 1. I 2020 samlet Spleis inn 234 millioner kroner. De andre norske plattformene Bidra, Startskudd og Lokalverdi samlet til sammen inn bare 30 millioner kroner. Dermed har Spleis nesten monopol på donasjonsbasert folkefinansiering i Norge. Samler du inn en million må du betale nesten 65 000 kroner. Du betaler nemlig 6,5 prosent til Spleis.

Dyrere enn andre

Professor Arne Krokan ved NTNU er spesialisert i digital økonomi. Han forklarer at en tjeneste som Spleis har nesten alle kostnader før oppstart.

– For hver nye kunde tjenesten får, er det nesten ikke målbare ekstrakostnader. Så det koster ikke mer å samle inn mye penger enn lite penger, forklarer han.

Spleis valgte ved oppstarten av tjenesten å ha en fast sats på 6,5 prosent på alle beløp over 5000 kroner. Beløp under 5000 kroner slipper avgift. Dermed finansierer de store innsamlingene de små.

I tillegg er prosentsatsen til Spleis adskillig høyere enn lignende tjenester hos konkurrenter. DNB tar bare 3 prosent avgift på sin folkefinansierte gründertjeneste Startskudd, som har et svært likt oppsett av nettsidene som Spleis.

Fikk hjelp av Frank Løke

Da hun startet innsamlingen, måtte hun ha hjelp til å spre budskapet. Hun valgte den tidligere håndballspilleren og spilloppmakeren Frank Løke. Elisabeth sendte en video som gjorde sterkt inntrykk:

«Hei Frank. Jeg trenger hjelp. Jeg vil ikke dø, jeg vil leve lenge. Jeg vil være her med min datter», sier en gråtkvalt Elisabeth i videoen.

– Hvis man vil ha hjelp av noen, må man spørre noen som ikke gir seg. Jeg tenkte at Frank Løke er litt sånn som meg. Han gir seg ikke, sier Elisabeth.

Frank Løke sa ja til å hjelpe og klarte å få med kjendiser som Petter Northug og Isabell Raad på laget. Det gjorde at de samlet inn godt over 1 million kroner ved hjelp av Spleis og Vipps på få dager.

– Det å få hjelp av et helt fremmed menneske som aldri har møtt deg eller sett deg, og de hiver seg rundt og bruker energi og tid. Det er ganske magisk, sier Elisabeth.

Starter aksjon mot Spleis

Frank Løke mener bankens gebyr er for høyt. Dermed starter han og Elisabeth en aksjon sammen med seks andre store Spleis-innsamlinger for å få Spleis til å snu i saken.

– Jeg tror alle syns det er for høyt. Spør bare alle mennesker på gata og de som har Spleisene. Men du har på en måte ingen valg. Så vi må bare pushe på Sparebank 1 og Spleis, sier Frank Løke.

Til Elisabeth sier han:

– Sparebank 1 minsker dine sjanser for å overleve. De tar 6,5 prosent, det er alt for mye penger. Frank Løke

– Sparebank 1 minsker dine sjanser for å overleve. De tar 6,5 prosent, det er alt for mye penger.

– For meg så tar de livet mitt. De spiser av det jeg trenger for å overleve, sier Elisabeth.

– Jeg har samlet inn penger på Spleis, men jeg trenger disse pengene selv.

Vi har snakket med flere i aksjonsgruppa, som alle uttrykker det samme:

– Det er hinsides mye når man skal samle inn penger til noen som er syk og trenger det desperat for å få hjelp, sier Stine Nilsen, som har en innsamlingsaksjon til datteren Emma.

– Det er et helt på trynet høyt gebyr, og flere av de som har vurdert å gi har reagert på dette, sier Jan P. Christoffersen, som har en alvorlig og aggressiv kreftsykdom.

MS-syke Monica Helén Thorheim er enda tydeligere:

– Jeg synes det er litt urettferdig at de skor seg på syke folk, sier hun.

– Ikke for å tjene penger

Det er altså mange med Elisabeth som reagerer på Sparebank 1 og Spleis sine høye gebyrer. Nå vil hun ha svar på hva banken bruker disse pengene på.

– Når du bruker Spleis, så betaler du for en tjeneste som gjør det mulig å samle inn så mye penger som det du har gjort, sier daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ.

Han forklarer at det er et kjerneteam på 13 personer som daglig jobber med å utvikle denne tjenesten.

– Vi samler inn penger til mange flotte formål. Skal vi kunne drive en slik tjeneste over tid er vi nødt til å ta oss betalt for de kostnadene vi har. Vi er nødt til å ha inntekter. Ikke for at vi skal tjene penger, men for at vi skal kunne dekke kostnadene ved å drive og videreutvikle en slik tjeneste som Spleis, sier han.

Spleis snur

Etter at TV 2 hjelper deg har tatt kontakt med flere store Spleiser i begynnelsen av mai, kommer Spleis med en forandring rett før sommerferien. De satte et tak på 1,1 millioner kroner. På beløp over dette betaler man bare 2 prosent til transaksjonsavgifter, men slipper hele plattformavgiften på 4,5 prosent.

– Hvorfor har dere valgt å sette grensen på 1,1 millioner kroner?

– Fordi vi så at vår prismodell slo uheldig ut for de med enormt store Spleiser, sier Hellestræ.

– Men det slår vel litt uheldig ut for de som samler inn 600.000-700.000 også?

– Det vil alltid være et spørsmål om hvor denne grensen skal settes.

Taket på 1,1 millioner kroner gjør at for eksempel Spleisen til MMA-bokseren Emil Weber Meek, som han har dratt i gang for sin lamme kompis Geir Kåre Nyland, får penger tilbake. Det gjør også åtte andre Spleiser. Men de fem som var med i oppropet til Elisabeth og Frank er alle under 1,1 millioner kroner.

STABIL KREFT: Elisabeth Thomassen ser frisk ut på overflaten siden kreften for øyeblikket er stabil. Men det kan raskt forandre seg. Foto: TV 2 hjelper deg

Elisabeth får en god nyhet

Elisabeth har samlet inn over 1,1 millioner kroner. Men siden Spleisen hadde vart i over ni måneder, ble hun tvunget til avslutte den og starte en ny innsamling med den samme skyhøye avgiften på 6,5 prosent.

– Det høres urimelig ut?

– Jeg er helt enig i det. Vi så at dette helt åpenbart er urimelig for deg. Så jeg vil selvfølgelig videreføre den nye Spleisen med kun 2 prosent i gebyr. Vi har selvfølgelig også sett på hvordan vi kan ivareta andre som kommer etter deg i en lignende situasjon, sier Hellestræ.

– Det var en god nyhet, sier en gledesstrålende Elisabeth.

– Det skulle virkelig bare mangle. Jeg håper virkelig at din Spleis får fart på seg igjen slik at du kan samle inn skikkelig godt med penger og bli frisk. Det er mitt største ønske, sier Bjørn Kjetil Hellestræ i Spleis.

Han understreker at formålet med tjenesten jo er å gi folk muligheten til å samle inn penger til gode formål.

Elisabeth slipper dermed å betale 90 000 kroner i avgift på resten av innsamlingen.

– Da kan vi starte med blanke ark. Vi skal samle inn de tre millionene. Du skal få en ny sjanse, sier en glad Frank Løke.