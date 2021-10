Kan bli tidenes verste: – Fansen synes det har vært flaut og ydmykende

To poeng og to scoringer er alt Norwich har fått til denne sesongen. Blir det ikke bedre, kan de slå Derbys miserable rekord fra 2008.

Norwich har fått en trasig start på sesongen etter ni kamper. Fattige to poeng etter uavgjort mot Burnley og Brighton er alt kanarifuglene har sanket inn så langt.

Foran begge mål er Norwich også klart svakest i Premier League. Det har blitt 23 baklengs, noe Newcastle er nærmest å matche med 20. Fremover har det mulig stått enda verre til med bare to scoringer. Forrige mål kom 18. september.

Med 0-7 i sekken på Stamford Bridge sist, ser det unektelig mørkt ut for Norwich.

– Det er sammensatt. Det ene er at de bruker spillestilen som fungerte i Championship, da de kvelte lag med mye ballinnehav, rundt 63 prosent i snitt. Det er der Manchester City ligger. Når det ikke funker i Premier League, og de ikke har en annen spillestil, så ender det slik det har gjort, sier TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Det andre er at terminlisten har noe å si. Man får mange dårlige opplevelser på kort tid. Når man ikke får til noen ting som helst mot topplag tror jeg det forplanter seg.

Tidligere Norwich-spiller Alexander Tettey forlot klubben etter ni år i sommer, og har vært med på både opp- og nedturene i de to øverste divisjonene.

Nå har han returnert til hjemlige trakter og Rosenborg, men følger godt med på gamleklubben og ser de fleste Norwich-kampene.

– Noen kamper har de spilt bra, men vært uheldige. Det er ikke langt opp til lagene foran, men snart er det november og desember - det er en viktig tid, sier Tettey til TV 2.

Overlegne i Championship - svake i Premier League

Norwich kommer fra en solid sesong i Championship, der de vant divisjonen med 97 poeng og hadde god kontroll på opprykk lenge.

Det er ikke første gang dette har skjedd. For i 2018/19-sesongen vant også Norwich Championship, og rykket opp til Premier League. Etter ti tap på de siste ti kampene endte det med et klart nedrykk.

Et tilsvarende scenario kan være i ferd med å utspille seg nok en gang.

– De er mindre konkurransedyktige denne gang. Sist slo de Manchester City, og burde vunnet over Tottenham og Arsenal. Så fikk de ekstremt mange skader, og tapte de siste ti. Nå taper de stort mot topplag. Det er bekymringsfullt.

Tettey synes det er vanskelig å si hvorfor laget ikke biter fra seg i samme grad denne gang.

– Folk jeg kjenner i klubben sier at troppen skal være bedre. Det skal ikke være noen grunn til at det går dårligere nå. Jeg tror imidlertid at den første seieren kan bety mye. Det har vært et tøft kampprogram, og de jobber nok knallhardt for å snu trenden, sier Tettey.

Vennskap skaper hodebry

TV 2-kommentator Wikestad har begynt å legge merke til at flere og flere supportere å tvile på Daniel Farke. Han har vært manager i klubben siden 2017.

– Han kom til en klubb som var på kanten av stupet, og måtte selge unna de beste spillerne. Men han er god venn med sportsdirektør Stuart Webber, som ble ansatt omtrent likt som Farke og de har et tett bånd, sier han.

Webber har vært ettertraktet, og har vært linket til en tilsvarende jobb i Manchester United

– Samtidig går disse resultatene ut over Webber og hans rykte. Han må vise at han kan ta de upopulære avgjørelsene, sier Wikestad, som er sikker på at de 19 andre klubbene i ligaen hadde sparket en manager som gjorde det så dårlig.

– Solid grunnmur

Norwich sin inntreden i Premier League skiller seg fra andre nyopprykkede lag som har bitt fra seg. Brentford, Leeds og Sheffield United er noen av lagene som har imponert i returen til øverste nivå.

Wikestad tror pengesekken til kanarifugene har mye med saken å gjøre.

– Norwich har en eier uten penger. Han er god for 20 millioner pund, som innebærer at de ikke kan bruke mer penger enn de tjener. Men de har bygget en solid grunnmur. For noen uker siden åpnet det nye treningsanlegget, som bare topp seks-klubbene kan matche.

– Men de må finne balansen, og en levedyktig stil. Når man rykker opp og ned er inntekten mye mer ujevn og det blir et delvis nytt lag hvert år. Fansen syns det har vært flaut og ydmykende, sier kommentatoren.

Enkelte mener klubben ikke har gjort nok for å holde seg.

– Det er ikke sant, men en løgn og totalt urettferdig. Vi har ikke gjort ting dårlig og ikke si at vi ikke har prøvd. Vi har aldri hatt en bedre stall, slår sportsdirektør Stuart Webber tilbake i et intervju med Football Daily.

– Norwich er en spesiell klubb, som ikke er pengesterk. Det er alltid en plan på pengene som brukes. Se på Fulham i fjor, de brukte én milliard, men det fungerte ikke. Norwich kommer ikke til å forandre seg, tror Tettey.

Kan slå marerittrekord

Etter ni kamper er poengsnittet på bare 0,22 per kamp. Det er lavere enn Derby sitt i 2007/08 da de bare sanket elleve poeng.

Laveste poengsum i Premier League siden 1993 Watford 99/00: 24 poeng

Sheffield Utd 20/21: 23 poeng

Norwich 19/20: 21 poeng

Sunderland 02/03: 19 poeng

Portsmouth 09/10: 19 poeng*

Aston Villa 15/16: 17 poeng

Huddersfield 18/19: 16 poeng

Sunderland 05/06: 15 poeng

Derby 07/08: 11 poeng *Portsmouth ble trukket ni poeng på grunn av økonomisk rot. Kilde: altomfotball.no



Det er den laveste poengfangsten noen lag har fått etter at dagens Premier League ble startet i 1992.

– Det er det for tidlig å snakke om. Nå kommer det en rekke med kamper som Norwich bør kjempe om å vinne. Nå er de så langt nede som det går an å komme, sier Kasper Wikestad.

– Norwich har vært lojale mot sin ballbesittende stil, men da må man være på et enormt nivå som ikke fører til forsvarstabber, og alt må funke. Eksempelvis har Brentford lagt om stilen, og gjort grep for å henge med. Men de kommer til å merke kjøret en gang, og jeg har god tro på at Norwich finner ut av ting, er tidligere Norwich-spiller Tetteys vurdering.

Blitt heftige oppgjør

Neste mulighet for Norwich til å få årets første seier er mot Leeds, som spilles på Carrow Road søndag.

Sist lagene spilte i samme divisjon var i Championship i 2018/19-sesongen. De siste årene har det oppstått et lite rivaleri mellom klubbene.

– Norwich har hentet en del spillere fra Leeds, og det har vært noen durable oppgjør de siste årene. Det er en litt nyvunnet rivalisering mellom disse. Det kan bli en morsom kamp, der Leeds er åpenbare favoritter, sier Wikestad.