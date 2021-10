Dung (22) forsvant sporløst i 2007 – nå blir forsvinningen true crime på TV 2

Dung Tran Larsen kom hjem med sitt nyfødte barn en sommerdag i 2007. Kort tid etter forsvant hun uten et spor.

Dung Tran Larsen flyttet fra Vietnam til Norge for å gifte seg med en nordmann hun kun hadde møtt noen få ganger. Hun bosatte seg i mannens hjem i Bergen. I huset bodde også hennes svoger, svigerfar og svigermor.

18. juni 2007 fikk Dung sitt andre barn på Kvinneklinikken i Bergen. Kun fem dager senere, på Sankhansaften, ble hun observert for siste gang.

Først 20. juli samme år ble hun meldt savnet av ektemannen.

Gjennomført over 100 søk

Politiet begynte raskt å lete etter den norsk-vietnamesiske kvinnen, og siden forsvinningen er det blitt gjennomført mer enn 100 søk etter Dung Tran Larsen.

Dung Tran Larsen ble sist sett på et kjøpesenter på Sotra. Foto: Politiet/NTB

I august 2007 ble alle fire som bodde i huset arrestert, mistenkt for å stå bak forsvinningen. De ble imidlertid løslatt samme høst, til tross for at politiet mente det kun var én løsning på denne saken: Noen i familien visste hva som hadde skjedd med Dung.

I 2009 ble saken henlagt. Nå, 14 år senere, har Dungs familie fortsatt ikke fått svar på hva som skjedde med 22-åringen.

– Dette er en sterk og hjerteskjærende historie om en ung kvinne som søker lykken i et fremmed land, men som i stedet får en helt annen, og tragisk skjebne. Dung Tran Larsen ble trolig utsatt for en kriminell handling, og tilbake sitter pårørende både i Norge og Vietnam som ønsker svar. Vi håper at serien kan bidra til dette, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

– Fremdeles et åpent sår

«Hva hendte med Dung?» forteller Dungs historie, ser nærmere på den omfattende etterforskningen, og undersøker om det er nye spor eller tips som kan føre til en oppklaring. Serien produseres av Mothership Entertainment.

Dung Tran Larsen har vært sporløst borte siden 2007.

– Dung-forsvinningen er en svært spesiell sak om en ung mor som blir sporløst borte, der flere medlemmer av nær familie blir siktet. Saken er fremdeles et åpent sår i Vest politidistrikt, og flere i politiet har ikke gitt opp håpet om å løse saken, sier Monika Yndestad, journalist i Mothership Entertainment.

Tidligere etterforskningsleder i Vest Politidistrikt, Bent Arild Raknes, er med i teamet som går gjennom saken på nytt.

Noen sitter på svaret

Også politimannen som har vært aller tettest på saken, politiinspektør Tore Salvesen, medvirker i serien.

– Selv om saken er formelt henlagt og det har gått over 14 år siden Dung forsvant, har vi i politiet fortsatt et berettiget håp om å finne henne. Noen der ute må sitte på opplysninger som kan medvirke til at hun blir funnet. Disse ønsker vi å komme i kontakt med.

– I tillegg har vi gjennom årene samlet store mengder etterforskningsmateriale og vi vil fortsette å samle og bearbeide informasjon vi får om denne forsvinningen. Dung sin familie trenger svar, og vi håper serien kan være med å gi dem dette, sier Salvesen.

«Hva hendte med Dung?» produseres i fire episoder, og kommer på TV 2 og TV 2 Play.