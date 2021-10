Regjeringen: Innfører ikke nasjonale tiltak nå

– Vi har lokale tiltak i noen kommuner i dag, vi mener det er det som er riktig gitt informasjonen og oversikten i dag. Jeg kommer ikke til å lansere nye nasjonale tiltak på pressekonferansen i dag, sier Kjerkol til kanalen.

Helseministeren er klar på hva som må til før regjeringen innfører nasjonale tiltak:

– Da ser man på helheten mer enn smittetall: Antall sykehusinnleggelser, press på den lokale helse- og omsorgstjenesten. Det er flere kriterier som fagfolk har god oversikt over. De sier i dag at det ikke er behov for nasjonale, mer inngripende tiltak, på nåværende tidspunkt. Det er vi glade for.

Det samme sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg under Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Stoltenberg sier smitten har økt mest i Troms og Finnmark, Oslo og Viken. Tallmessig er økning størst i Oslo og Viken.

– Vi må huske de viktigste rådene. Det ene er å vaksinere seg. Det er fortsatt i underkant av 400.000 som er 16 år eller eldre som ikke er vaksinert. Det er store muligheter for å vaksinere enda flere, sier Stoltenberg.

Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmittede i Norge. Det er 523 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 796 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 447, så trenden er stigende. Onsdag var 101 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.