Kvinne kuttet malernes tau i to i raseri – hang dinglende fra 30. etasje

Den rasende kvinnen hevder hun ikke ble informert om at det skulle bli utført bygningsarbeid i leilighetskomplekset. Nå er hun siktet for drapsforsøk.

Tidligere denne måneden ble to malere heist nedover en høyblokk i Thailand like utenfor Bangkok, for å reparere en sprekk i bygningen. Malerne var derimot uvitende om at de snart ville stå i fare for å dette ned mer enn 30 etasjer.

En Thailandsk kvinne som bodde i blokkens 21. etasje, hevder hun ikke ble informert om at det ville bli utfør bygningsarbeid på den dramatiske oktober-dagen.

Da kvinnen fikk øye på de to malerne som hang utenfor vinduet hennes, ble hun rasende og gikk hardt til verks.

Klippet tauet i to

Malerne, som var hektet fast i flere sikkerhetsliner under arbeidet, kjente plutselig at tauene ble tyngre da de hadde nådd den 30. etasjen. Song, som var en av de som hang dinglende langs bygningen, fikk så øye på en kvinne som strakk seg ut av vinduet sitt og kuttet ett av tauene i to.

I et videoklipp fra sosiale medier får man øye på de to malerne som signaliserer om at de trenger hjelp fra beboere i 26. etasje.

Den tredje kollegaen forsøkte å holde igjen tauet på egen hånd fra toppen av bygningen, forteller Praphaiwan Setsing, som var med på å redde de uheldige malerne.

Hun sier det var mannen hennes som fikk øye på malerne som tryglet om hjelp.

– Denne hendelsen var svært sjokkerende og skulle aldri ha skjedd, forteller Praphaiwan.

Lang fengselsstraff

Kvinnen, som lyktes i å kutte det ene tauet i to, nektet først for å ha begått ugjerningen.

Da politiet viste frem videoopptak fra bygningen, i tillegg til DNA-bevis fra det avkuttede tauet, la hun derimot kortene på bordet.

Hun er nå siktet for drapsforsøk og ødeleggelse av eiendommen, informerer sjefen for politistasjonen i Thailand Pak Kret til nyhetsbyrået AP. Den siktede kvinnen nekter derimot for at hun forsøkte å drepe malerne.

Dersom hun blir funnet skyldig, kan hun vente seg en fengselsstraff på 20 år.