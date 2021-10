Barcelona sparket Koeman

Ronald Koeman (58) ferdig i Barcelona. Klubblegende seiler opp som den store favoritten til å ta over etter nederlenderen.

Det bekrefter Barcelona få timer etter 0-1-tapet for Rayo Vallecano onsdag.

Ronald Koeman forlater den katalanske storklubben på niendeplass i La Liga med 15 poeng etter ti kamper. Det er seks poeng opp til ledende Real Madrid.

Barcelona har også kommet skjevt ut i Champions League-gruppespillet. Klubben har tapt to av de tre første kampene og står med kun tre poeng.

Koeman tok over Barcelona etter sparkede Quique Setién før forrige sesong da han kom fra jobben som nederlandsk landslagssjef. Forrige sesong ledet han laget til Copa del Rey-tittelen. Koeman spilte i Barcelona fra 1989 til 1995.

Midtbanelegenden Xavi Hernández nevnes av Barcelona-avisen Sport som en av favorittene til å erstatte Koeman. Xavi leder for tiden qatarske Al-Sadd.

Ifølge Mundo Deportivo er Xavi den største favoritten til å ta over. Barcelona-president Joan Laporta skal ifølge avisen være beundrer av Liverpool-manager Jürgen Klopp og Ajax-trener Eric ten Hag, men da han innså i sommer at han ikke kunne få noen av dem, valgte han å beholde Ronald Koeman som trener.

FAVORITT: Xavi Hernández, nå trener i Al-Sadd. Foto: Ibraheem Al Omari / Reuters

Med den forferdelige formen denne høsten så ikke Joan Laporta noen annen utvei enn å fjerne Koeman. Mundo Deportivo skriver at Laporta var skeptisk til Xavi på grunn av 41-åringens gode forhold til Víctor Font, som stilte som presidentkandidat mot nettopp Laporta. Nå skal imidlertid Xavi være mannen Laporta ser for seg til å lede Barcelona, da han står for storklubbens filosofi.

Mundo Deportivo melder at også River Plate-trener Marcelo Gallardo kan være aktuell som ny trener. B-lagstrener Sergi Barjuan leder laget inntil videre.



Vanligvis velinformerte Fabrizio Romano nevner også Belgias landslagssjef Roberto Martínez som en mann Barcelona har på listen over aktuelle trenere.

Barcelona sliter tungt økonomisk og mistet i sommer Lionel Messi.