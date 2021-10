Rettssaken splitter USA – nå heller dommeren bensin på bålet

På sensommeren i fjor var Kenoshas gater fylt av demonstranter, etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt av politiet. Demonstrasjonene var ledet av Black Lives Matter-bevegelsen, og som motsvar ba en høyreekstrem militsgruppe likesinnede komme til Kenosha for å patruljere gatene.

Blant de som følte seg kallet, var da 17 år gamle Kyle Rittenhouse. 25. august reiste han fra hjembyen i Illinois til Kenosha i nabostaten Wisconsin. Bevæpnet med en AR-15-rifle tok Rittenhouse livet av to personer, og skadet en tredje.

Kyle Rittenhouse (venstre) patruljerte gatene i Kenosha 25. august 2020, da han tok livet av to personer. Foto: Adam Rogan/The Journal Times/AP

Dramatikken ble fanget på video, men likevel nekter Rittenhouse straffskyld. Han hevder å ha handlet i selvforsvar.

«Brannstifter», men ikke «offer»

Neste uke begynner rettssaken mot tenåringen, som splitter amerikanerne. Allerede nå er kontroversene godt i gang, og denne uken presenterte dommer Bruce Schroeder spillereglene forsvarerne og aktoratet må forholde seg til under rettssaken.

Schroeder har blant annet bestemt at påtalemyndighetene ikke får lov til å omtale de tre skuddofrene som «ofre» i retten.

– Ordet «offer» er et ladet begrep, sier dommer Schroeder ifølge Washington Post. Han mener dette kan sette Rittenhouse i et dårlig lys overfor juryen.

De fornærmede kan ikke omtales som «ofre» i retten. Her minnes en gruppe de avdøde i Kenosha i fjor. Foto: Brandon Bell/AFP

Rittenhouse sine forsvarere får derimot lov til å kalle de fornærmede for «brannstiftere» og «plyndrere».

– La sakens bevis bestemme. Hvis det kan bevises at en eller flere av disse menneskene var involvert i brannstiftelse, opprør eller plyndring, så vil ikke jeg nekte forsvarerne å kalle dem det, legger dommeren til.

– Dobbeltmoralsk

Dommeren vil også tillate forsvarerne å svartmale de fornærmede.

– Hvis de tror at det vil slå an hos juryen, sier Schroeder ifølge Chicago Tribune.

Rettssaken mot drapstiltalte Rittenhouse starter neste mandag. Foto: Mark Hertzberg/AP Photo

I saker hvor den tiltalte påberoper seg selvforsvar, er det ikke uvanlig at ordet «offer» forbys i rettsalen. Likevel reagerer påtalemyndigheten på dommerens avgjørelse, som de kaller «dobbeltmoralsk».

– Uttrykk som «opprørere», «plyndrere» og «brannstiftere» er like ladet, om ikke mer ladet, enn uttrykket «offer», sier statsadvokat Thomas Binger.

Han påpeker at de to drepte i saken, Joseph Rosenbaum og Anthony Huber, ikke vil ha mulighet til å forsvare seg mot påstandene om at de er «brannstiftere» og «plyndrere».

Splitter amerikanerne

Amerikanerne er delt i sitt syn på den kommende rettssaken, som er dypt preget av politiske skillelinjer. Demokrater og borgerrettighetsaktivister mener Rittenhouse er en terrorist som forverret en allerede utfordrende situasjon ved å reise bevæpnet til demonstrasjonene Kenosha.

Flere konservative amerikanere mener tenåringen er en patriot og et symbol på retten til å bære våpen. Daværende president Donald Trump var blant dem som tok Rittenhouse i forsvar kort tid etter hendelsen.

Rittenhouse drar god nytte av patriot-statusen. Ifølge Forbes har tenåringens støttespillere samlet inn flere titalls millioner kroner gjennom ulike innsamlingsaksjoner, som dekker Rittenhouses saksomkostninger.

Kenosha-politiets oppførsel under demonstrasjonene får også flere til å reagere. En video fra den dødelige natten viser hvordan uniformert politi ga Rittenhouse en flaske vann og takket ham for innsatsen.

– Vi setter pris på at dere er her, sier en av betjentene til den drapstiltalte tenåringen.

Rittenhouse sine advokater vil trolig bruke videoen som en del av sitt forsvar, hvor de hevder at den drapstiltalte tenåringen handlet i selvforsvar mot voldelige demonstranter.