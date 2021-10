NVE åpner tilsynssak etter båttragedien

NVE bekrefter til NRK at de åpner tilsynssak for å se nærmere på hvordan kraftverkutbygger har vurdert sikkerheten i Tokagjelet i Kvam.

Søndag ble Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72), Ruth Wathne (68) tatt av strømmen i Tokagjelselva og forsvant ned mot fossen øverst i Tokagjelet i Hardanger.

I fjor ble det bygget en betongterskel i vannet, som er en del av Tokagjelet kraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter til NRK onsdag kveld at de åpner tilsyn for å se nærmere på sikkerheten knyttet til overvannsterskelen.

Dette opplyser seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, Mari Hegg Gundersen,.

– Vi vil be om dokumentasjon på at selskapet har fulgt kravene om risikoanalyse og sikkerhetstiltak som følge av denne. Dette er en dokumentkontroll slik at de kan legge frem vurderingene som er gjort, sier seksjonssjefen til NRK.

Kraftverket ved fossen i Tokagjelet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det er foreløpig ukjent hva som var årsaken til ulykken da Kjell Arne Pedersen, Nils Johan Bårdsen, Ruth Wathne og hunden Leo ble tatt av strømmen i Tokagjelselva.

Svært mange personer har vært involvert i det krevende søket etter de tre savnede de tre siste dagene.

Men foreløpig har de bare funnet robåten de tre satt i, årer og noen klær som trolig tilhører de savnede.

Politiet gir ikke opp håpet om å finne de tre. Torsdag vil søket tas opp igjen på ny.