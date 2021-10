Liverpools reserver videre i ligacupen

Takumi Minamino og Divock Origi scoret målene for de rødkledde, som startet med blant annet Harvey Blair (18) og Tyler Morton (18) på banen.

Minamino snek seg fram i boksen, strakk ut foten og sendte Liverpool i føringen etter 62 minutter. Origis mål var av den lekre sorten da han flikket ballen i nettet med et hælspark seks minutter før slutt.

Mer etablerte spillere som Diogo Jota og Roberto Firmino så hele kampen fra benken og forbereder seg til Premier League-kampen mot Brighton til lørdag. Sadio Mané og Mohamed Salah var ikke med til Preston.

City ute

Manchester City har herjet i ligacupen, men gikk på sitt første tap på fem år mot West Ham i den fjerde runden onsdag kveld.

Manchester City stilte med stjerner som Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez og Raheem Sterling på topp, men ingen av dem maktet å få til en nettkjenning. Med 0-0 måtte det bli avgjort på straffespark.

Stortalentet Phil Foden bommet på Citys første straffe. West Ham satte alle sine straffespark og vant til slutt 5-3. Det betyr at Manchester City ikke får mulighet til å vinne ligacupen for femte året på rad.

Straffet

Mellom Leicester og Brighton måtte det også straffesparkkonkurranse til, etter 2-2. Neal Maupay bommet på Brightons andre straffespark, og da Enock Mwepus straffe ble reddet av Danny Ward i Leicester-buret, kunne Leicester juble for avansement.

Lucas Moura sørget for at Tottenham avanserte til fordel for Burnley. Harry Kane spilte hele kampen for Spurs, men Son Heung-min kom inn etter 66 minutter.

Kristoffer Ajer og Brentford vant 2-1 borte mot Stoke, som hadde Leo Østigård i startoppstillingen.

Arsenal, Chelsea og Sunderland sikret kvartfinaleplass allerede tirsdag. Trekningen foretas lørdag.

