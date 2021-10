Glimt-helten takker kompisen: – En fin venn når det går litt tyngre

I fjor stilte Hugo Vetlesen (21) opp for Erik Botheim (21) da det gikk tungt på banen. Denne sesongen har rollene vært byttet.

Hugo Vetlesen var fylt av følelser etter onsdagens 2-0-seier mot Molde.

Bodø/Glimt-spilleren kom inn i pausen, scoret 1-0 etter snaut tre minutter på banen og bidro til at laget leder Eliteserien med fire poeng ned til Molde.

– Det var fantastisk. Det er mye følelser på en gang. Jeg føler at jeg har stått og stanget en liten periode. Det har ikke vært like mye spilletid som jeg hadde håpet, men jeg har stått på og jobbet hardt, så jeg fikk som fortjent. Det er rett og slett utrolig deilig, sier Vetlesen til TV 2.

Før kampen mot Molde sto Vetlesen med 857 spilleminutter fordelt på 23 kamper i serie og cup denne sesongen.

Erik Botheim, som bor sammen med Vetelsen i Bodø, var svært glad på lagkameratens vegne.

– Det har vært en del middager de siste ukene og månedene med litt klaging og hvor han har vært nede, men han har stått i dritten og trent utrolig hardt, så han var klar da han fikk sjansen. I dag var han på, sier Botheim til TV 2.

GODE KOMPISER: Hugo Vetlesen (t.v.) og Erik Botheim, her fra en tidligere kamp, deler leilighet i Bodø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Nå sto jeg litt i dritten

Vetlesen setter pris på støtten fra Botheim.

– Jeg var litt der for Erik i fjor. Han hadde det ikke kjempegøy. Nå sto jeg litt i dritten, og han vet hvor jeg vil være og hva jeg måtte gjøre, så han er en fin venn når det går litt tyngre, så det er en god støtte å ha Erik ved siden av seg.

Den unge midtbanespilleren var fortsatt i Stabæk da Erik Botheim kom på utlån fra Rosenborg i juli i fjor. I oktober samme år gikk han til Bodø/Glimt. I vinter dro også Botheim til Bodø etter at kontrakten med RBK ble terminert.

Botheim, som har vært brennhet denne sesongen og bøttet inn mål for serielederen, mener Vetlesen har det som skal til for å nå langt.

– Han nølte ikke og gikk går rett på. Da er han helt klasse. Fortsetter han å knekke den koden med å være så effektiv og dødelig, kan han nå så langt. Det er så mye potensial i den gutten. Jeg håper han fortsetter i den stilen, sier han.

SCORET: Bodø/Glimt-innbytter Hugo Vetlesen var avgjørende for at tre poeng ble med fra Molde til Bodø onsdag kveld. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Viser litt av kulturen

Ola Solbakken, som scoret det andre målet, trakk uoppfordret frem Vetlesen.

– Han har kanskje vært tolvte mann hele sesongen, og vært den som har banket på døren til startelleveren i nesten hver kamp. I dag kom han inn og var avgjørende i toppkampen. Det viser litt av den kulturen som er i denne gruppen, sier den tidligere Ranheim-spilleren til TV 2.

Glimt-trener Kjetil Knutsen unner Vetlesen en god opplevelse i Molde.

– Hugo gjør en helt avgjørende rolle for oss. Utrolig gøy at han viste seg frem i dag og viste at han skal være med og konkurrere om en plass i elleveren, sier Knutsen til TV 2.

– Først og fremst så er det jo sånn at veldig mange av de spillerne som har slått til i Glimt – veldig få av dem har gjort det med en gang. De har trengt litt tid til å akklimatisere seg til vår spillestil, vårt DNA. Både kravene til å spille i Bodø/Glimt, og kraften du må i deg for å være en del av det laget. Det er det mange som har trengt litt tid på. Og så er det mange som har vært tålmodig og tatt muligheten når de har fått den. Jeg kan nevne Jens Petter og veldig mange navn. Og slik er det med de neste nå, sier han.