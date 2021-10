Eufori etter viktig seier: – Representerer alt denne klubben står for

– Det har vært tunge stunder, litt furting og vonde øyeblikk, men vi står sammen i det. Nå skal vi klare å grave oss ytterligere ut av dette.

Det sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth etter å ha slått Kristiansund 5-0. 37-åringen prater med TV 2 like etter at lysene på Consto Arena i Mjøndalen er slukket for kvelden.

Før møtet med Kristiansund lå Mjøndalen på jumboplass i Eliteserien etter 23 kamper med fattige 15 poeng. Nedturene har kommet på løpende bånd for bruntrøyene i 2021, men 5-0 mot et medaljekandidat Kristiansund tente et nytt lys for Mjøndalen.

– Dette representerer håp og alt denne klubben er bygget på. Disse kveldene hvor alt håp er ute og ting ser umulig ut, før vi drar denne opp av hatten. Noe mer «mjøndalsk» enn dette går det ikke an å bli, sier Gauseth mens han gliser fra øret til øret.

– Det er bra jeg er blitt singel

Midtstopper Markus Nakkim forteller at han sliter med å finne ord som kan beskrive følelsen av å endelig stå igjen med tre poeng etter en 90 minutters lang fotballkamp.

– Etter Tromsø så det mørkt ut, men vi vet hva som bor i dette laget. Vi vet at vi kan skape syke øyeblikk. Vi klarte det i fjor, og om vi klarer det i år er det enda sykere. Og det har vi muligheten til, sier Nakkim til TV 2.

At Mjøndalen trengte denne gnisten er det liten tvil om. I de to kampene før Kristiansund-møtet tapte Mjøndalen 0-7 mot Haugesund og så fulgte de opp med en svak prestasjon mot Tromsø som endte med 0-1-tap. Nå klatret Mjøndalen forbi Stabæk på tabellen og har nå to poeng færre en Brann som ligger på kvalik-plassen.

Trener Vegard Hansen sa til TV 2 etter 0-7-tapet mot Haugesund at det var pinlig, flaut og smertefullt for sin egen del å stå i den situasjonen. Nå har noen av de følelsene blitt nullet ut, ifølge Hansen.

– I dag måtte vi vinne. Det har jeg sagt før også, men i dag så måtte, måtte, måtte vi vinne. Det klarte vi heldigvis. Men vi må vinner flere, og vi må vinne fort. Vi begynte i dag, og så må det fortsette allerede i neste kamp, sier Mjøndalen-treneren.

Han tar seg også tid til å rose Gauseth som viste lekre takter da Mjøndalen gikk opp i 1-0-ledelsen i første omgang. Da fikk Gauseth vist frem fin nærteknikk da han la opp til 1-0-scoringen som Isaac Twum satte i nettet.

Se den frekke målgivende pasningen her:

37-åringen mener selv han ikke har fått påvirket like mye som han selv har ønsket og fortjent i år. Mot Kristiansund ble han tatt av banen etter 76 minutter og møtte pressen med en ispose tapet til kneet. Gauseth har tidligere annonsert at denne sesongen blir hans siste før fotballskoene legges på hylla.

På spørsmål om hva status på kneet er, stiller han et spørsmål i retur.

– Hvor gammel er du?

– 24.

– Vi kan snakkes om 13 år og du fortsatt spiller på toppnivå. Da gjør kroppen vondt hver eneste morgen. Jeg har et kne som hver dag stiller spørsmålet: «Vil du dette her?» Jeg har nok seks ja i meg fortsatt, men etter det blir det nei.