Spurs-legenden før møtet med et såret United: – De må angripe

– Vi har tydelig sett hvor ustabile begge lag har vært, så det er vanskelig å se for seg hvordan kampen vil bli. Begge lag har mye kvaliteter, og fra et Tottenham-perspektiv er dette en kamp hvor de må angripe. De møter et Manchester United-lag som sliter med selvtillit om dagen, og dette må de benytte til sin fordel.

Ordene tilhører tidligere Tottenham-kaptein Ledley King, som i anledning helgens storkamp slår av en prat med TV 2 om de to involverte klubbene. Lørdag kveld er nemlig hele Fotball-Englands øyne rettet mot Nord-London når Tottenham tar imot Manchester United til storkamp i Premier League.

Med norske øyne er det knyttet stor spenning til hvorvidt Ole Gunnar Solskjær kan få sitt lag tilbake på rett kjøl umiddelbart etter ydmykelsen mot Liverpool forrige helg, men gjestene fra Manchester er ikke de eneste som har noe å hevne på Tottenham Hotspur Stadium denne helgen.

Også Tottenham gikk nemlig på en smell i lokaloppgjør sist runde, og den tamme opptredenen - spesielt utover i 2.omgang i 0-1-tapet for West Ham - har fått flere og flere til å snakke høyt om at også Spurs-sjef Nuno Espirito Santos jobb kan være i fare.

– Det har vært en tøff start, ustabilt, og Nuno er ny og må få ting til å sette seg. Men det er selvsagt vanskelig å komme til klubben når spillerne kommer tilbake før sesongstart på ulike tidspunkt på grunn av EM. Jeg tror det er et lag som fortsatt leter etter sin måte å spille på under Nuno. Det har vært veldig opp og ned, sier King, som selv var del av José Mourinhos trenerteam under portugiserens tid i klubben.

FERSK ERFARING: Ledley King var med i trenerteamet til José Mourinho forrige sesong. Her sammen med sin tidligere lagkamerat Gareth Bale. Foto: Matt Dunham/Reuters

– Spillerne vil ha det vondt

Nå ser Spurs-legenden frem til lørdagens batalje fra et supporterperspektiv, og har tro på et severdig oppgjør for fansen.

– Det er en stor kamp for begge lag, som begge vil slå tilbake etter tap i forrige runde. Det er åpenbart at Manchester United led i sitt tap mot Liverpool, så spillerne vil ha det vondt etter den kampen og vil trenge en reaksjon. Vi må også respondere etter vårt tap mot en av våre rivaler, så dette taler for en veldig god og intens kamp.

– Det er en kamp mellom to sårede dyr, så du tenker det handler om å komme best mulig ut av startblokkene?

– Ja. Vi vet at Manchester United har spillere av øverste kvalitet, spesielt i angrepsrekken, men defensivt ser de ut til å slite. Vi spiller på hjemmebane og har supporterne i ryggen, så hvis vi kan utnytte det så kan det være utslagsgivende, sier King.

Peker på manglende fundament

King spilte selv 268 Premier League-kamper for Spurs, og selv om han slet med store skadeproblemer var han i sin tid som spiller regnet for noe av det ypperste ligaen hadde å by på. Han er klokkeklar på viktigheten av et solid defensivt samarbeid om et lag skal oppnå suksess.

– Det er nøkkelen. Fundamentet du bygger mellom keeperen og de to midtstopperne er en nøkkelfaktor for alle lag som ønsker å oppnå en suksessfull sesong og som vil vinne noe, sier King, og peker på lørdagens aktører som konkrete eksempler på for mye variasjon:

SLO SELV ALDRI UNITED: Manchester United og Ryan Giggs var den eneste motstanderen Ledley King møtte mer enn tre ganger i løpet av karrieren uten å vinne en eneste gang. Den dystre statistikken mot de røde djevlene var 0-2-14. Foto: Adrian Dennis

– Vi har sett Manchester Uniteds forsvar, der Raphael Varane kom inn og Harry Maguire til tider har vært skadet. Laget har ikke helt ennå hatt nok kamper sammen til å bygge det samarbeidet godt nok. For Tottenham har det vært mye det samme med Cristian Romero som har kommet inn og Eric Dier har spilt flesteparten av kampene. Jeg tror Romero nå begynner å komme mer inn i laget, så forhåpentligvis kan den duoen sette seg. Da kan vi se et fundament bli bygget opp mellom stopperne, keeperen og spillerne foran dem . På nåværende tidspunkt har ingen av lagene vært gode nok defensivt, så jeg tror kampen til helgen vil bestå av mål, akkurat som tidligere.

– Jeg ser alltid med kyniske øyne

King forteller også om hvilke betraktninger han gjør seg når han observerer for eksempel et lag som Manchester United forsvare seg slik de gjorde mot Liverpool forrige helg.

– Som forsvarsspiller ser jeg på ting fra en forsvarsspillers perspektiv, og på hva et lag kunne gjort for å hindre baklengsmål. Men man må respektere Liverpools offensive kvaliteter, hvordan de flytter ballen og angrepsspillernes fart, så jeg vet det er lettere sagt enn gjort. Det er enkelt å stå og se på og si «de kunne det og de burde gjort det», for ute på banen kan det til tider bli meget vanskelig. Men jeg ser allikevel alltid på det med kynisk øyne og fra en forsvarsspillers perspektiv istedenfor å rose angrepsspillerne. Det tror jeg forsvarsspillere gjør naturlig. Samtidig må man beundre og hylle godt angrepsspill, sier King.

