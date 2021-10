Hvem pynter til jul i oktober?!

En oktoberkveld dro jeg ut for å kaste søppel og så følgende: Mengder av julelys på balkongen i et hus i nærheten.

Jeg stod der helt lamslått av stille raseri mens jeg la merke til at det også var et juletre i stua!

Hvem er det som pynter for fullt til jul i slutten av oktober? Det er ren skandale!

Det er ingen som spiser dessert før man kommet seg gjennom middagen. Men det finnes visst folk som hopper rett på desserten!

Lena Lykke. Foto: Privat

Jeg føler at slik ødelegger man jula på en måte.

Hvis man starter med pynt og juletre i oktober, blir man ikke lei av julen når den endelig kommer?

Jeg har observert flere ganger at folk rydder bort julen allerede første juledag fordi at de er «så lei» og «fikk nok».

Dette er trist. Jeg elsker norsk tradisjon. Man pynter juletreet på lille julaften, spiser grøt og så nyter jula frem til nyttårsaften i ro og fred.

Derfor pynter jeg ikke før advent. Og godt er det.

Samtidig er det så trist og mørkt i oktober og november her i landet, at jeg skjønner at folk vil pynte litt opp tilværelsen og kose seg med julelys og noe god mat og drikke.

Ikke noe galt i dette. Spesielt nå etter korona og karantene så skjønner jeg godt at folk ønsker å kose seg så mye som mulig, også så tidlig som mulig.

Men hva er riktig da? Pynte hus og juletre, spise ribbe til middag to måneder i strekk mens julestress kommer og tar oss gradvis, eller glede seg heller til rolige, late, fredelige dager med juleferie, og vente med pynt og julemat til den tiden på året dette hører til?

En ekte Grinch

Butikkene ønsker gjerne å selge lengst mulig og mest mulig, så de forteller oss at vi må skynde oss å kose oss.

Helst rett etter halloween må vi hoppe på julekos og kjøpe, handle, spise og drikke helt frem til nyttår.

Så kommer det store salget, så Valentines Day, påske, og slik fortsetter det året rundt.

Velger du å hoppe på denne karusellen eller å følge norske tradisjoner? Jeg tenker at det er flott at nordmenn har tradisjoner.

Det er noe som barna tar med seg videre, noe som forener generasjoner og noe som gir en følelse av trygghet. Derfor velger jeg å feire jul og ja, pynte huset mitt når tradisjonene tilsier dette.

Jeg ser at det finnes folk som tenker annerledes, og kanskje det er bra. Selv om det er vanskelig for meg å forstå.

Så jeg kastet søppelet mitt og listet meg hjem som en Grinch til den upyntete leiligheten min. Julepynt får vente sin tur til desember.

(En versjon av denne teksten sto på trykk på forfatters blogg i november 2019)

