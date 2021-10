Glimt vant gullkampen: – Sliter med å se at Molde skal vinne Eliteserien etter dette

Molde - Bodø/Glimt 0-2

Bodø/Glimt økte ledelsen på tabelltoppen med en råsterk 2-0-seier borte mot Molde onsdag. Glimt er nå fire poeng foran Molde med seks kamper igjen.

– Dette vinner Bodø/Glimt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathsen.

– Bodø/Glimt har et greit program igjen i Eliteserien, og selv om de skal spille tøffe kamper i Europa sliter jeg med å se at Molde skal vinne Eliteserien etter dette tapet. Tidligere i sesongen trodde jeg Bodø/Glimt skulle slite stort med å gjenta fjorårets bragd, men det er jo bare å innse at der hadde jeg og mange andre skrekkelig feil. Kjetil Knutsen er rett og slett en magiker, og det er bare å ta frem alt som finnes av superlativer, fortsetter Jesper Mathisen.

Hugo Vetlesen og Ola Solbakken scoret målene for Bodø/Glimt.

– Det er en sterk prestasjon av oss. Vi har en del slitne spillere, men vi har brukt lite energi på det, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Det er en deilig seier og en bra prestasjon. Men det er tre poeng, det er ikke noe sekspoengskamp. Men å ta Molde her, det synes jeg var utrolig bra levert. I dag skviste vi sitronen helt tom, sier Bodø/Glimts suksesstrener.

– Deilig med tanke på tabellen

Målscorer Vetlesen er klar på at ingenting er avgjort.

– Jeg vet ikke hvor mange kamper det er igjen. Det er ny kamp mot Sandefjord på søndag. Det er der fokuset er. Vi må bare ha gode prestasjoner hele veien. Det er det som gjelder, og da kan vi kanskje få en premie på slutten av sesongen, sier Vetlesen til TV 2.

– Enten vi hadde tapt eller vunnet, tror jeg vi hadde snakket om at verken oss eller Molde tar full pott de siste kampene. Så det er fortsatt åpent. Vi jakter på gode prestasjoner. Har vi det, kan det se bra ut. Det er der vi må ha fokus, sier Ola Solbakken til TV 2.

Glimt-angriper Erik Botheim virker å like synet av tabellen.

– Det er deilig med tanke på tabellen. Prestasjonen i andre omgang var veldig bra. Jeg er veldig fornøyd, sier han til TV 2.

Bodø/Glimt var uten midtbaneprofilene Ulrik Saltnes og Patrick Berg.

– Det var veldig artig. Vi spilte jævlig sterkt i andre omgang i forhold til hvordan det var i første omgang. Vi manglet Eliteseriens kanskje to beste spillere, så jeg blir stolt over at vi kom ut sånn i andre omgang, sier Ola Solbakken.

Hyller Glimts suksesstrener

TV 2s fotballekspert tror klubber utenfor Norge følger med på Glimts trener.

– Jeg skjønner godt Rosenborg drømmer om Kjetil Knutsen, men det må jo være langt større klubber som også er ute etter hans tjenester de neste årene. Måten han får dette laget til å fungere selv om de selger unna spillere og har viktige spillere ute med skader er nesten ikke til å tro. De er så selvsikre, trygge og gode i kamp etter kamp, sier Mathisen.

– Roma ble feid av banen i det som må ha vært den beste kampen Bodø/Glimt har levert med Knutsen som sjef, og selv om de skuffet mot Strømsgodset i Drammen sist runde er de tilbake igjen i dag. Etter 2-0 har de full kontroll, og de to målene de scorer er med en plan fra start til slutt, sier Mathisen.

Hugo Vetlesen sendte Glimt i ledelsen tidlig i andre omgang. Den tidligere Stabæk-spilleren ble byttet inn for Sondre Brunstad Fet i pausen. Drøyt to minutter senere trillet han inn 1-0 etter strålende forarbeid av Fredrik Bjørkan.

Snaut ti minutter senere spilte Brede Moe gjennom Ola Solbakken, som parkerte Molde-forsvaret og satte inn 2-0 med en strålende avslutning.

Molde på andreplass er fem poeng foran Rosenborg på tredjeplass.

– Den er tung. Vi sto veldig bra defensivt i stort sett hele kampen. Jeg tror de hadde tre sjanser på oss gjennom 90 minutter. Så gjorde vi to stygge glipper på de baklengsmålene, og det ble avgjørende, i tillegg til at vi ikke var nøyaktige nok på sjansene vi har. Sånn er det. Marginer avgjør, og uheldigvis vippet marginene i vår disfavør, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.