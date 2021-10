70-tallskameratene løser ikke strømpriskrisen

Rødt romantiserer 70-tallet i stedet for å presentere løsninger som fungerer i vår tid. Det viktigste vi gjør for å ha lave strømpriser på sikt, samtidig som vi skal nå klimamålene, er å bygge ut mer fornybar energi. Det vil Høyre.

Nylig sa Carl I. Hagen at han må inn på Stortinget fordi «det kan ikke bare være unge jyplinger. Det må være noen som har litt livserfaring og som husker situasjoner fra 60-, 70- og 80-tallet.»

Det ser ut som at Carl I. Hagen har fått følge av partiet Rødt, som også mimrer tilbake til 1970-tallet for å finne en «quick fix» som ikke løser situasjonen i dagens komplekse strømmarked.

Akkurat nå har vi svært høye strømpriser. Det skyldes en perfekt storm: Det er lite vind og regn i Norge og i Europa, samtidig som prisene for kull og gass har økt kraftig.

Det er tøft for mange mennesker og mange familier.

Høyre foreslo derfor på Stortinget, og fikk gjennomslag for, økt bostøtte og sosial hjelp. Det er et viktig tiltak for mange som sliter med å betale regningene sine.

På sikt derimot, er det viktigste vi gjør for å sikre kraftoverskudd og rimelig strøm i årene fremover å bygge ut mer fornybar energi.

Både gjennom oppgradering og utvidelse av vannkraft, energieffektivisering, havvind og vindkraft. Det nevner ikke Rødt med et ord.

«Luksus»

Rødts løsning på de høye strømprisene er at politikerne skal styre strømprisen og innføre en totrinnsmodell, der man skal skille mellom luksusforbruk av strøm og «vanlig forbruk» av strøm.

Dette hadde vi i Norge før, og dette har man vurdert flere ganger senere. Konklusjonen er tydelig. Det vil være veldig vanskelig å avgrense hva som skal omfattes som «luksus» og ikke.

Tidligere evalueringer viser at et slikt system særlig kan ramme familier med flere barn, eller folk som bor i husholdninger med store oppvarmingsbehov.

Pensjonister som bor i gamle hus som trekker vil for eksempel raskt befinne seg over streken til luksusforbruk.

Det er en lite treffsikker måte å drive fordeling på. Det er uredelig av Rødt å fremstille dette som en «quick fix» for strømprisene.

Høyre mener det er bedre å drive omfordeling gjennom skattesystemet og velferdssystemet. De som tjener mest, skal betale mest i skatt.

Lave stabile priser

De som har lav inntekt skal få ekstra støtte fra et sterkt velferdssamfunn, enten det er gjennom bostøtte eller gratis kjernetid i barnehage og SFO.

Vi skal ha et velferdssamfunn som er mest for de som trenger det mest.

Også skal vi ha et strømmarked. Målet må være å ha et strømmarked som gir lave stabile strømpriser, samtidig som vi kan tjene penger på å selge overskuddskraften vår til Europa.

Det er bra for velferden i kommunene våre, det er bra for norsk forsyningssikkerhet og det er avgjørende for at Europa skal nå sine klimamål.

Det viktigste vi gjør for å sikre lave strømpriser i årene fremover er å bygge mer fornybar energi.

Verdensledende

Det er Rødt imot. De er imot vindkraft og havvind. I tillegg er de mot kraftutveksling med Europa, som sikrer at Norge også har strøm når det har vært lite regn og dermed lite vann i vannkraftmagasinene våre.

Fremover kommer vi til å trenge mer kraft i Norge. Vi skal nå klimamålene og lykkes med den grønne omstillingen.

Da må vi bygge opp nye grønne industrier, slik at vi kan skape verdier, arbeidsplasser og nye muligheter i Norge.

Her vet vi at havvind kan spille en avgjørende rolle for Norge. Kompetansen som brukes for å bygge vindkraft til havs er mye av den samme kompetansen som Norge er verdensledende på gjennom oljebransjen.

Høyre mener vi må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradere og utvide eksisterende vannkraftverk og legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene.

Vi må også jobbe mer med energieffektivisering og smartere energibruk for forbrukere og bedrifter. Å produsere mer energi i Norge er det viktigste vi kan gjøre for å lykkes med den grønne omstillingen og holde strømprisene nede.

Jeg ser de gode intensjonene i forslaget til Rødt. Men løsningen er ikke å romantisere 70 tallet. Det er å ha gode støtteordninger som treffer de som trenger hjelp nå og å på sikt jobbe for å styrke strømnettet og fornybar utbyggingen i Norge.

