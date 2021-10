TV 2 erfarer: Sagosen presenteres som Kolstad-spiller

Etter det TV 2 vet skal det nye Kolstad-prosjektet presenteres søndag. Der vil den største nyheten være at Sander Sagosen vender hjem sommeren 2023.

NRK omtalte først at Sagosen var nær Kolstad.

TV 2 har i flere saker omtalt de enorme planene til Kolstad, som har hatt en drøm om å få Sagosen hjem til Trondheim. Kiel har ønsket å forlenge avtalen med Sagosen, men 26-åringen forlater den tyske Bundesliga-klubben når kontrakten utløper etter 2022/23-sesongen.

Sagosen vil være til stede på presentasjonen av Kolstad-prosjektet søndag, da han er i Trondheim i forbindelse med landslagssamling og Gjensidige Cup neste uke.

Flere Kolstad-aktuelle profiler

Til trønderhovedstaden kommer også flere andre landslagsprofiler som kan bli Kolstad-spillere etter denne sesongen eller samtidig med Sagosen i 2023.

Blant dem er Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud, Sebastian Barthold, Kent Robin Tønnesen og Magnus Fredriksen.

TV 2 har vært i kontakt med flere av de Kolstad-aktuelle landslagsspillerne, men ingen har ønsket å bekrefte eller avkrefte noe.

Islendingene Janus Smárason og Sigvaldi Gudjónsson er også aktuelle. Ifølge TV 2s opplysninger er Smárason allerede klar.

Planen til Kolstad er å få inn fem-seks forsterkninger til neste sesong, slik at de kan vinne det norske sluttspillet og få Champions League-plass når Sagosen vender hjem til Trøndelag til 2023/24-sesongen.

KAN SLÅ FØLGE: Magnus Gullerud (midten) og Magnus Abelvik Rød (t.h.) kan gjøre som Sander Sagosen og bli Kolstad-spillere. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Vil vinne Champions League hvert år

Sagosen har tidligere vært klar på at Kolstad må ha et lag som kan bite fra seg i Champions League dersom han skal flytte på seg.

– Jeg skal vinne Champions League hvert år, og da må jeg være i en klubb som har de samme ambisjonene. Hvis du får det på plass, et lag som er konkurransedyktig i Champions League, så for all del, sa han til TV 2 nylig om mulighetene til å returnere til norsk håndball.

VENTET OVERGANGEN: TV 2s ekspert Bent Svele. Foto: Vidar Ruud / NTB

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror Sagosen-signeringen blir den første av flere store for Kolstad.

– Det har vært uker med rykter, spekulasjoner og halvveis bekreftelser, men dette er håndballverdenenes dårligst skjulte hemmelighet, sier Bent Svele.

– Hele omdreiningspunktet i prosjektet til Kolstad har vært å få ja fra Sagosen. Når de har fått det, er det naturlig at de presenterer det viktigste først. Så vil det komme mange navn etter hvert, sier Svele.

Kolstad er på åttendeplass i Rema 1000-ligaen med sju poeng på åtte kamper denne sesongen.