Martine Ek Hagen deler gladnyhet

Det deler Ek Hagen på sin Instagram, onsdag.

«Er vi heelt sikre på dette, folkens!? Kommer til å bli veldig trangt i senga vår egentlig😅🐶To av tre gleder seg i alle fall til at flokken utvides til våren🥰», skriver Hagen under et bilde av hunden og en liten body.

Avslørte bryllup

I 2019 kom nyheten om at Ek Hagen var forlovet med kjæreste Aleksander Ek.

– Det er kjempestas, fortalte hun til TV 2 den gang.

I august delte hun bryllupsbilder på sin Instagram med teksten:

«Giftet meg med min beste venn i går, på den fineste plassen med de fineste folka- for en drømmedag».

Paret, som begge har samme etternavn, ble sammen våren 2014. Dette blir deres første barn sammen.

Hilsen fra Therese Johaug

I 2018 var 30-åringen å se som deltaker i Farmen-kjendis, hvor hun kom på en tredjeplass. I april samme år la hun opp som langrennsløper.

Langrennsløper og venninne Therese Johaug er en av flere som har gratulert Hagen med baby-nyheten.

«Hurra», skriver hun sammen med tre hjerter.

Skiskytter Tiril Eckhoff postet også en kommentar hvor det står «Gratulerer så mye søta».