TIL-juvel briljerte: – Et vanvittig gjennombrudd

Tromsø - Odd 2-0

Se stjerneskuddets scoring i videovinduet øverst.

Tromsø tok sin tredje strake hjemmeseier med 2-0 mot Odd onsdag kveld.

Tidlig i andre omgang satte August Mikkelsen inn 1-0 da han stakk bak ryggen på Odd-forsvaret, ble spilt fint gjennom av Sakarias Opsahl og satte ballen i det lengste hjørnet.

– Et vanvittig gjennombrudd i norsk toppfotball, sier TIL-helten Ole Martin Årst i FotballXtra etter å ha sett Mikkelsen gi gamleklubben ledelsen på Alfheim.

– Mikkelsen har briljert så det holder. TIL har offensive skyts nå med Runar Espejord, Zdenek Ondrasek, Moses Ebiye og August Mikkelsen, sier Årst.

Tror på overgang til utlandet

Mikkelsen står med seks mål for Tromsø i serien denne sesongen. Det er kun Moses Ebiye med sine sju som har flere enn den offensive midtbanespilleren.

Moses ble byttet inn mot Odd og satte inn 2-0 med et lekkert saksespark.

– Han kan bli veldig god – og han er god. Han er TILs beste spiller. Det er såpass stor interesse for ham at jeg tror han reiser utenlands, sier Årst.

– Og jeg tror TIL er i en fase og situasjon hvor de er nødt til å selge. De har ikke økonomien på plass, så da blir de nødt til å selge. Mikkelsen er meget, meget god, fortsetter Årst.

Mål: Ebiye 2-0 (83)

– Han skal fly over Bodø

Den tidligere målmaskinen fikk seerspørsmål om Mikkelsen kunne være en som passet inn hos erkerival Bodø/Glimt.

– Han skal for guds skyld ikke dit. Han skal vokse som en god, nordnorsk tromsøpalme og bli god i utlandet. Han skal rett ut og rett hjem, og fly over Bodø, ikke lande der. Så svaret er nei, sa Ole Martin Årst lattermildt.

HYLLER MIKKELSEN: Tidligere Tromsø-spiss Ole Martin Årst har sansen for August Mikkelsen, som briljerte mot Odd onsdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Men for å svare seriøst på spørsmålet, så er han ikke typen Glimt trenger. Mikkelsen er mer kreativ i en fri rolle. Er det noen Glimt skulle kjøpt fra TIL, er det Tomas Totland. Han kunne ypperlig tatt en offensiv backrolle i Glimt. Ikke gjør det, men tanken er god, sier Årst.

Mener plassen er sikret for TIL

2-0-seieren over Odd gjør at Tromsø klatrer forbi telemarkingene, opp to plasser og legger seg på ellevteplass med seks kamper igjen. Det er åtte poeng ned til Brann på kvalifiseringsplass. Til direkte nedrykk er det ti poeng.

– Tromsø er klare for Eliteserien neste år. De skal gjøre bra mye feil hvis det ikke skjer, mener Årst.

Årst mener forklaringen til Tromsø-oppturen ligger i å få inn Christophe Psyché som forsvarssjef.

– De har vært gode offensivt og Mikkelsen har briljert hele sesongen, sier han.

NY FORSVARSSJEF: Christophe Psyché, her fra kampen mot Mjøndalen, hylles av TIL-helten Ole Martin Årst. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Psyché har kommet inn og endelig fått ordnet forsvaret. Det var trøstesløst før han kom inn. Vi her sittet her uke etter uke og sett TIL slippe inn verdens enkleste mål, men Psyché har virkelig strammet opp og vært en bauta. Han har vært en klassesignering for TIL, sier Årst.

Odd ligger på tolvteplass med dårligere målforskjell enn Tromsø.