Det er med biler som med mennesker. Noen blir mer populære enn andre – enten de fortjener det eller ei …

Den røde, gamle Volvo PV-en fra 1965 er en slik bil. Og – jo, da vi tror den fortjener det, selv om den har hatt 14 (!) eiere og har vært pusset opp i alle fall to ganger. Den har nemlig noen, la oss kalle det detaljer, som skiller den ut fra den gemene hop.

Eldre Volvo har de siste årene hatt en betydelig verdistigning. Ikke bare fine biler. Også biler med betydelig omsorgsbehov har økt i pris.

Men, som mange ganger før.: De litt spesielle, de mest sporty og noen årsmodeller er mer attraktive enn andre. Enten det er nyere 850 eller godt tilårskomne varianter, som denne PV-en.

En av de siste

Volvo PV kom, kraftig forsinket, i produksjon i 1947. Volvo var da en 20 år gammel bli-produsent og hadde produsert rundt 20.000 personbiler totalt. Altså rundt 1.000 biler i året.

Med den nye PV 444 skulle det bli vei i vellinga. Salgsmålet var først på 8.000 biler totalt. Det ble senere oppjustert til 12.000 biler. Man kan trygt kalle det for en skivebom – i positiv forstand. For da den siste PV-en trillet ut av fabrikkportene den 20 oktober i 1965, stoppet telleverket på 440.000 biler.

Den røde bilen på disse bildene må være en av de aller sist produserte. En såkalt PV544 G. Hvor G-en betyr at den er en av de 3.401 bilene som ble produsert mellom august og oktober i 1965. Noen kaller dem også for 1966-modeller. Det at det er den siste, er ofte noe som gir et pluss i margen for mange bilsamlere. Så også for PV. De siste er ofte de mest populære. Det er én av tingene som gjør denne spesiell.

B18 Sport-motoren med to SU-forgassere byr på 95 hestekrefter: Foto: bilwebauctions.se

Kongen i gata

Men det stopper ikke der. For denne PV-en er også den ettertraktede Sport-utgaven der den velkjente B18-motoren blant annet er utstyrt med to SU-forgassere og hvassere kamaksel og litt annet «godis». En 544 G i Sport utgave var også den kraftigste originale PV-en som ble serieprodusert. I disse siste bilene hadde motoren en effekt på 95 hestekrefter. Det er enda en ting som trekker opp.

En skikkelig Volvo-kjenner og PV-entusiast, som har kjørt PV siden tidlig på 70-tallet og som også har en rallykarriere med disse bilene, sa en gang til oss:

– Hadde man en hvit Volvo PV Sport, var man skikkelig kar, det er ingen tvil om det. Men hadde man en rød PV Sport, da var man virkelig «kongen» i gata …

Du har jo sett det allerede. Denne bilen, med lakk-kode 49; kirsebærrød, er så rød som en PV kan få blitt. Det er den tredje tingen som trekker opp prisen her.

Det lille Sport-emblemet på bagasjelokket her mye å si for prisen. Foto: bilwebauctions.se

Skal selges

For klenodiet skal altså selges. Det er det svenske auksjonshuset Bilweb Auctions som står for det. Bilen er mellom 2017 og 2019 fullstendig restaurert ned til minste detalj og skal være både svært fin og tipp-topp teknisk. Noe som igjen kan påvirke prisen.

Se annonsen og flere bilder av bilen her:

Det er forventet at den vil bli solgt for noe mellom 350.000 og 400.000 kroner. Men om det tar av, kan det bli mer. Prisrekord for en Volvo PV er på 650.000 kroner. Ja – det var også en rød 544 Sport …

Det er litt mer enn de rundt 26.000 kronene eieren betalte for denne som ny ved juletider i 1965.

