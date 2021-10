Takling skapte reaksjoner i Mjøndalen-fest: – Jeg klarer knapt å se slikt

Mjøndalen - Kristiansund 5-0

I førsteomgangen av Mjøndalen og Kristiansund skapte en takling fra Martin Rønning Ovenstad på Amidou Diop store reaksjoner fra både trenere og eksperter.

Se alle målene i videovinduet øverst

– Grisestygt!

– Det er et rødt kort. Det er det ikke tvil om. Dårlig vurdering. Det er det bare å beklage, sier dommer Tommy Skjerven etter kampslutt.

Christian Michelsen var også klar i sin tale etter kampen.

– Krystallklar rødt kort. Det er for dårlig. Det er klart det vil prege kampen. Da lå vi under 0-1, og jeg tror ikke vi hadde tapt 0-5 om det hadde blitt rødt, sa Kristiansund-trener til TV 2 etter kampen.

Han fikk medhold fra TV 2s eksperter:

– Han burde vært sendt rett i garderoben. Han må ta konsekvensene av den. Den var kjempestygg. Det var rett før skinnleggen knekker i to. Der burde Mjøndalen vært nede i ti mann. Det skjønte han nok selv også, og det så ut som han pustet lettet ut da han fikk det gule kortet. Grisestygt, var Mathisens dom etter taklingen.

– Jeg klarer knapt å se slikt, fulgte tidligere Tromsø- og Start-spiss Ole Martin Årst opp.

Vegard Hansen slang seg på.

– Der hadde vi flaks. Idiot-takling, sa Hansen i pausen.

Rønning Ovenstad selv hadde ikke sett situasjonen da TV 2 møtte han etter kampen, men at det ikke var tilsiktet:

– Det var ikke noe intensjon å skade han. Jeg er veldig glad for at det gikk bra med han.

Elegante detaljer og etterlengtet trepoenger

– Han blir ikke å snakke til etter den assisten. Han ser ut som Francesco Totti. Det er en av årets mest elegante målgivende. Det er så smart og intelligent gjort, lød det fra Jesper Mathisen om Christian Gautseths assist på 1-0-scoring.

37 minutter inn i oppgjøret hadde hjemmelaget corner. Etter litt klabb og babb faller ballen til Mjøndalens kaptein, Christian Gauseth. 37-åringen flikket ballen videre på lekkert vis til Isaac Twum som satt 1-0.

– Det er der mitt nivå ligger da. Ikke overraskende. Jeg kan fortsatt et triks eller to, glimter Christian Gauseth i et intevju med Eurosport i pausen.

Ikke lenge etter og mer elegante detaljer fra bruntrøyene. Benjamin Stokke fulgte opp Gauseths «fikse» pasning og sendte ballen videre til Lars Olden Larsen som fikk god tid til å tenke seg om før han doblet ledelsen.

Hjemmelaget fortsatte festfotballen i andreomgang. Scoringer av Stokke, Larsen og Kent Håvard Eriksen gjorde at Mjøndalen leverte en overbevisende 5-0-seier. Det var deres første seier siden 10. juli.