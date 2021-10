Politiet har gjort beslag i 600 gjenstander under Baldwin-etterforskningen

Onsdag kveld norsk tid holdt politiet i Santa Fe, New Mexico, en pressekonferanse om dødsulykken på flimsettet til filmen «Rust» i forrige uke.

Filmfotograf Halyna Hutchins ble drept da skuespiller Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under forberedelsene til et opptak.

Også regissør Joel Souza ble skadd under hendelsen, men ble utskrevet fra sykehus fredag.

– Vi ønsker først å utrykke vår dypeste medfølelse og kondolanse ovenfor Hutchins familie, sa sheriff Adan Medoza under pressekonferansen.

Så fortalte han litt om bakgrunnen for at politet rykket ut etter hendelsen.

– Vi fikk melding om at det var avfyrt et skudd som hadde skadd to personer. Det var Alec Baldwin som avfyrte dette, under øving til en scene. Det ser ut til at det kun ble avfyrt ett skudd, opplyser Medoza.

600 beslag

Flere av de involverte, blant annet Baldwin, har blitt avhørt i saken, og omtales som samarbeidsvillige.

– Vi har gjort beslag i våpen og ammunisjon, og vi mener vi har kontroll på våpenet som er brukt i hendelsen. Totalt er det gjort over 600 beslag, og disse skal sendes til analyse, opplyser politiet.

Blant gjenstandene som er beslaglagt er de tre skytevåpen, 500 enheter ammunisjon samt klær og utstyr.

– Vi jobber med å undersøke hvem som hadde tatt i våpenet før Baldwin fikk det, og hvorvidt de burde vite at det var ladd, sier Medoza.

Det har før onsdagens pressekonferanse vært skrevet mye i amerikanske medier om hvorvidt saken kan ende med en strafferforfølgelse av Baldwin.

– Det er per nå for tidlig til å uttale seg om siktelser eller pågripelser i saken, opplyser politiet.

Skjøt skarpt

Våpenet, som skulle vært ladd med løsskudd, inneholdt i stedet et skarpt skudd, ifølge rettsdokumenter.

Tre tidligere medlemmer av filmteamet forteller til New York Times lørdag at våpen ble avfyrt ved et uhell to ganger 16. oktober.

Det førte til en klage til sjefen om sikkerhetsrutinene på filmsettet, ifølge kildene, som ikke vil bli navngitt.

Dødsulykken har ført til en debatt i USA om sikkerhet på filminnspillinger. Det har kommet fram at flere produksjonsansatte forlot filmsettet kort tid før dødsulykken nettopp på grunn av det de mente var dårlig sikkerhetsforhold og arbeidsforhold.