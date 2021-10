Glapp viktige poeng i medaljekampen

Haugesund - Rosenborg 0-0 (0-0)

Etter en målløs kamp i Haugesund tapte medaljejagende Rosenborg viktige poeng, men beholder tredjeplassen før Vikings bortemøte med Brann torsdag.

RBK kom seg til de største sjansene i Haugesund, men måtte ta til takke med 0-0 og ett poeng. På tampen kunne også Haugesund stjelt med seg alle poengene når Alioune Ndour kom alene med Julian Faye Lund, men RBK-keeperen stoppet senegaleseren.

Med seks kamper igjen har trønderne ett poeng ned til Viking (med sju kamper igjen) og tre poeng ned til Kristiansund på femte. Rosenborg fikk god hjelp av nedrykkstruede Mjøndalen som slo tabellfemmer Kristiansund 5-0 onsdag kveld.

– Jeg synes vi har nok muligheter til å avgjøre kampen. Vi har ballen mye og skaper mye. Det er siste pasning og mulighet som svikter oss, sa Rosenborg-trener Åge Hareide til Discovery.

Nå ser det vanskelig ut for trønderne å plage Molde og Bodø/Glimt i gullkampen helt inn.

– Jeg synes vi skal ta med oss prestasjonen, men vi er selvfølgelig skuffet over resultatet. Vi måtte ha en seier for å ha et lite håp, men vi har hatt så mange dårlige bortekamper i år at vi må ta med oss prestasjonen, sa Rosenborg-kaptein Markus Henriksen.

Før toppkampen mellom Molde og Bodø/Glimt onsdag kveld har Rosenborg seks poeng opp til tabelltoppen.

– Det er viktig å avslutte denne sesongen på en god måte. Ikke fordi dette er Åge Hareides siste sesong, men for å bygge entusiasme og optimisme før neste sesong. De har hentet hjem Markus Henriksen, Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred – hele old boys-laget, i tillegg til unggutter som har begynt å blomstre, sa Jesper Mathisen i TV 2s fotballXtra før kampen.

– Fremtiden ser ganske lys, men blir denne avslutningen en nedtur, er det ikke bare bare å få opp entusiasmen i januar, februar og mars. Får de en god avslutning, er de allerede på gang. De kan bli livsfarlige neste år, sier Mathisen.

Haugesund står på sin side med 32 poeng etter 24 runder og ligger på en åttendeplass.

Sjansefattig første 45

Etter 16 minutter kom Rosenborg seg til kampens første ordentlige mulighet. Emil Konradsen Ceide forserte ned mot dødlinja og fant Noah Jean Holm inne i boksen som forsøkte seg på en hælflikk, men vertenes keeper Egil Selvik reddet enkelt.

Et kvarter senere ble Holm servert på ny. Et smart innlegg fra Edvard Tagseth traff RBK-spissen nokså alene foran mål som fra seks meter ikke fikk noe godt treff i avslutningsøyeblikket. Ballen gikk høyt opp i lufta før den dalte ned og landet på nettaket.

Haugesund kunne avgjort på tampen

Etter hvilen fortsatte kampen i samme spor, hvor de største sjansene uteble. Formspilleren Stefano Vecchia fikk muligheten på et frispark like utenfor 16-meteren, men skuddet i keeperhjørnet fikk Selvik slått til corner.

Snaut kvarteret før slutt fikk Dino Islamovic en gyllen mulighet på hodet fra fem meter, men headingen gikk rett på keeper Selvik.

På tampen var hjemmelaget nære ved å få med seg alle poengene. Alioune Ndour fikk plutselig en gratismulighet alene med keeper, men Julian Faye Lund reddet mesterlig.

Alexander Søderlund startet sin første kamp etter at han vendte tilbake til Haugesund, men spissen kom seg ikke til noen store muligheter mot gamleklubben Rosenborg.