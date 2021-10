Russerne reagerer sterkt på avsløringer i Bjørgen-bok

I den nylig utgitte boken «Vinnerhjerte», en historie om Marit Bjørgen skrevet av Ingerid Stenvold, skildres en hendelse der Bjørgen fikk sjokkbeskjed om avvik på en dopingprøve etter Lahti-VM 2017.

Bjørgen hadde i forkant og under VM, brukt Primolut-N som benyttes for å forskyve menstruasjon. Dette hadde slått ut som et avvik på dopingtesten.

– Det var uro, jeg sov dårlig og jeg ble kvalm. Jeg ventet bare på en telefon, fortalte Bjørgen i et intervju med VG.

Nå har avsløringene nådd Russland, der både ledere og utøvere reagerer.

– Du må være tydelig på det: Hvis hun ikke hadde skrevet det i boken sin, ville ingen ha visst om det. Det er slik FIS fungerer. Selvfølgelig er alt dette lenge siden, men du kan ikke endre noe, sier den russiske langrennsløperen Gleb Retivykh til MatchTV ifølge xc-ski.de.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe har tidligere fortalt i et intervju med Russia Today at hun er sjokkert over nyheten.

– Jeg har alltid sett på henne som en stor idrettsutøver og vil fortsette å gjøre det, men jeg har alvorlige spørsmål til folk som bestemmer hva doping er og hva straffene er, sier Välbe.

– Hvis hun var russisk, ville det ikke ha blitt feid under bordet, raser langrennsløper Alexander Panzhinkskiy.

– Nordmenn er uærlige, de er løgnere og hyklere, legger den russisk kommentatoren Dmitrij Gubernijev til.