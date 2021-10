Pedersen har funnet kjærligheten med nederlandsk stjerneskudd: – En fin historie

ROTTERDAM (TV 2): Livet smiler for brennhete Marcus Holmgren Pedersen (21) – både på og utenfor fotballbanen.

– Jeg har fått kjæreste. Jeg kan si det sånn, gliser landslagets nye høyreback da TV 2 besøker ham i hjembyen Rotterdam.

På banen går det så det griner: Seks målgivende på 16 kamper er fasiten i Feyenoord-drakt siden overgangen fra Molde i sommer.

Utenfor banen kunne Pedersen tirsdag kveld hinte til at det også har oppstått søt musikk da han la ut et bilde der han feiret bursdagsmiddag med en nederlandsk jente.

Den utkårede heter Noor Omrani (21). Hun er profesjonell landhockey-spiller for HC Den Bosch og spiller på ungdomslandslaget.

KJÆRESTER: Noor Omrani og Marcus Holmgren Pedersen. Foto: @marcushpederseen/Instagram

Hun fikk øynene opp for ham etter å ha blitt tatt med på Feyenoord-kamp av et medlem av klubbens støtteapparat.

– De spurte henne etter kampen hvem som var favorittspilleren hennes. Hun pekte på meg og sa «jeg liker nummer 2». Jeg hadde en assist og spilte ganske bra, forteller Pedersen.

– Jeg tror bare hun sa det fordi hun tenkte at jeg var god fotballspiller, men jeg tenkte med en gang at «hun synes sikkert at jeg er fin». Etter det tok jeg kontakt med henne på Instagram. Så svarte hun, og så bygget vi bare videre på det. Det er en fin historie, sier han stolt.

– Hvordan er det å være sammen med en annen idrettsutøver?

– Da jeg søkte henne opp, så jeg at hun også er veldig kjent. Hun spiller på verdens beste landhockey-lag. Det synes jeg er veldig kult. Hun har også en lidenskap for en ting, så vi klikker veldig bra, sier Pedersen.

21-åringen er i storform i nederlandske Feyenoord, der han denne uken nyter et etterlengtet avbrekk med tre fridager midt i et intenst kampprogram.

Neste uke blir han tatt ut i den norske landslagstroppen som skal spille skjebnekamper mot Latvia og Nederland i november.

Pedersen har startet fem landskamper av fem mulige siden han for første gang ble tatt ut av Ståle Solbakken i september.