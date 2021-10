Advarer mot å ta dette korona-grepet nå – men ekspertene er ikke enige

Smittetallene stiger flere steder i landet.

Regjeringen varslet onsdag lokale koronatiltak i kommunene med mye smitte.

Samtidig sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at nasjonale tiltak kan bli aktuelt, dersom smitten stiger ytterligere.

En av Norges fremste immunologer, Gunnveig Grødeland, advarer nå mot å innføre tiltak.

Hun mener samfunnet nå må gå videre, selv om det betyr at de eldste og svakeste må leve med høyere risiko.

– En risiko vi må akseptere

– Det å holde samfunnet åpent og faktisk leve relativt som normalt nå, det er absolutt innenfor en sikkerhet og risiko som vi bør akseptere, sier Grødeland, som forsker på koronaviruset ved Oslo Universitetssykehus.

86 prosent av befolkningen er nå fullvaksinert. Alle over 65 år, samt de med alvorlig svekket immunforsvar, får nå tilbud om en tredje dose.

Grødeland mener samfunnet nå har så god beskyttelse gjennom vaksinene at vi ikke kan fortsette å innføre tiltak, selv om vi går inn i en sesong av både influensa og korona.

– En del av livet

For de aller fleste av oss er risikoen vi står overfor nå, ifølge forskeren, ganske lik som i 2017, 18 eller 19 - før pandemien startet. Hun mener alle andre tiltak enn adgangskontroll ved sykehjem og sykehus er for inngripende for resten av befolkningen.

– Vi bor i et demokrati. Vi skal ha så stor grad av frihet som overhodet mulig, og det å stenge ned samfunnet for å hindre dødelighet i de aller mest utsatte gruppene, det rammer hele befolkningen på en måte som jeg mener ikke er forsvarlig, sier forskeren.

– Er vi nå der at vi må akseptere at folk dør?

– Ja, det er en del av livet, og vi har en befolkning hvor majoriteten av de voksne er fullvaksinerte med to doser. De eldste som er i en ekstra utsatt risikogruppe får tilbud om en tredje vaksinedose, så de er også godt beskyttet.

– Derfor er samfunnet nå så beskyttet som vi egentlig kan forvente, sier Grødeland.

Vil ha tiltak

Lederen av koronastudien ved samme sykehus, Arne Søraas, mener imidlertid det er på høy tid å sette inn tiltak.

Han uttalte til TV 2 forrige uke at det er som å tro på julenissen at dette vil gå over uten smittevernstiltak.

– Man vet ikke langtidseffektene av viruset, så jeg tror man skal være glad for at man prøver å holde det på et ganske lavt nivå. Også er det ikke sånn at alle tåler det veldig bra.

Onsdag var 101 personer innlagt på sykehus med viruset. Kapasiteten hos sykehusene bekymrer legen.

– At man vil få en veldig kraftig overbelastning av helsevesenet, og det vil gå ganske fort. Så vil man få veldig mange som får et virus som man ikke vet nok om enda, legger Søraas til.

Kan komme nasjonale tiltak

Onsdag varslet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at vi står i en situasjon med økende smittetall i landet, der lokale tiltak er nødvendig og nasjonale tiltak muligens kan bli aktuelt.

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder, sier Kjerkol i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Helseministeren har innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen i dag kl. 13.00. Den ser du direkte på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.

Munnbind og begrense antall kontakter

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, forteller til TV 2 at Folkehelseinstituttet ikke har startet utarbeiding av råd og anbefalinger om nasjonale tiltak.

LOKALE TILTAK: LIne Vold sier at FHI anbefaler å ta i bruk tiltak i de kommunene det er nødvendig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi har ikke diskutert nasjonale tiltak per nå. Vi følger situasjonen tett. Man kan ikke utelukke det. Men at vi skal ha inngripende nasjonale tiltak tror vi ikke er veldig sannsynlig, sier Vold.

Nå fokuserer FHI først og fremst på å bistå kommunene med høyt smittetrykk.

– Vi anbefaler og råder til tiltak i kommunene som ser en økning. Foreløpig ser det ut som at man kommer en god vei med relativt milde tiltak for å snu en negativ utvikling.

– Hvilke tiltak kan det være?

– Det kan være lavere terskel for testing, forsterke råd om å være hjemme, beskytte de mest sårbare – altså smittevern og rutiner rundt sykehus og sykehjem, sier Vold.

– Men også å gi befolkningen råd om å begrense antall kontakter og bruke munnbind, legger hun til.

– Må en «game-changer» til

Den ferske ukerapporten fra FHI viser at smitten i uke 42 økte med 54 prosent fra forrige uke.

En av de kommunene som har hatt økende smittetrend de siste ukene, er Oslo.

Helsebyråd i Oslo kommune, Robert Steen (Ap), mener likevel at hovedstaden er langt ifra å innføre tiltak slik situasjonen er nå.

IKKE AKTUELT FOR OSLO: Helsebyråd Robert Steen, sier det skal mye til for at Oslo skal gjeninnføre tiltak. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det som skjer i Oslo om dagen er det vi hadde regnet med skulle skje.

– Når kan det være nødvendig med tiltak?

– Da tror jeg vi må ha en eller annen «game-changer», sagt på godt norsk. En mutant eller andre ting. Det kan også være at effekten på vaksiner vil avta, og da kan det hende vi igjen må ta frem tiltakskassa. Men dette er ikke noe vi ser nå, sier Steen.

Steen mener det heller ikke vil være nødvendig med tiltak på nasjonalt nivå.

– Jeg ser ikke noe i det nasjonale bildet heller som skulle rettferdiggjøre tiltak i den situasjonen Norge er i i dag. Husk at nå er nesten 90 prosent beskyttet, så det er ikke noe som ligger i kortene i dag, ser han.