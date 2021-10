Tromsø vurderer lokale tiltak: – Urovekkende smittetrend

Rekordmange smittetilfeller i Tromsø gjør at kommunen vurderer lokale tiltak.

I Tromsø har 59 personer testet positivt på koronaviruset det siste døgnet. 14 er innlagt på sykehus.

Aldri før har har Tromsø hatt så mange smittede i løpet av ett døgn.

Nå vurderer ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) lokale tiltak. Han omtaler den økende trenden som urovekkende.

– Vi har hatt god dialog med FHI i dag, og videre skal vi i dialog med helseministeren klokken 18, sa han til TV 2.

Gjensyn med metern

Kommunen vil holde en en pressekonferanse i morgen klokken 11, da vil eventuelle tiltak være klar, opplyser Wilhelmsen.

Metern, munnbind og hjemmekontor er blant de aktuelle tiltakene.

Videre legger ordføreren at det trolig er flere årsaker til at vi nå ser den økende trenden.

– Det blir spekulasjoner, men det er kaldt nå, og folk samles mer inne, sier han.

Og selv om de ikke ser en særlig økning i enkelte grupper eller miljøer, trekker han frem smitte blant de yngre – hvor mange fortsatt kun har fått en eller ingen vaksinedose – som en annen mulig faktor.

Blir skoleelver i Tromsø testet på skolen eller hjemme?

– Det testes både og, og det har blitt gjort på en bra måte så langt. Men likevel har smitten kommet, svarer Wilhelmsen.

Stigende smittetrend i Norge

Smittetrenden i Norge er stigende, og det siste døgnet er det registrert 1.144 nye koronatilfeller i Norge, kommer det fram i ukesrapporten.

Det er nær en dobling fra samme dag i forrige uke, og første gang siden 14. september at det er registrert over tusen nye smittede på ett døgn her til lands.

Totalt er det foreløpig meldt om 4.357 tilfeller i forrige uke. Det er en økning i nye koronatilfeller på 54 prosent fra uka før, og en økning for første gang etter at det har vært nedgang helt siden uke 35.