Forlater Flensburg i 2023: – Lyst til å prøve noe nytt

SISTE: Kolstad skal presentere det mye omtalte prosjektet og spillere på søndag kl.15.

Landslagsspilleren bytter beite etter at kontrakten hans med Flensburg-Handewitt løper ut sommeren 2023.

Det bekrefter 24-åringen.

– Jeg har valgt å takke nei til det kontraktsforslaget Flensburg ga til meg nå i høst, sier Magnus Abelvik Rød til TV 2.

Vil prøve noe nytt



Som TV 2 har erfart tidligere er Abelvik Rød ønsket i storsatsningen til Kolstad, men selv vil han ikke si hvor veien går videre.

– Det har jeg ingen kommentar til på nåværende tidspunkt.

Den 204 cm høye bakspilleren dro fra eliteserien og Bækkelaget i 2017 til Flensburg. Nå ønsker han å ta steget videre.

– Det ligger egentlig ikke noe dramatikk i det. Det er flere faktorer som spiller inn, men primært så har jeg lyst til å prøve noe nytt. Jeg har vært i klubben i snart fem år nå, og skal spille her i seks år totalt, sier høyrebacken og legger til:

– Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har lært og oppnådd til nå, og det er fortsatt ett og et halvt år igjen og jeg kommer fortsatt til å gi alt for klubben frem til kontrakten min går ut.

Gullerud på vei til Trondheim

I flere saker har TV 2 omtalt de ambisiøse planene til Kolstad, og onsdag erfarte TV 2 at Sander Sagosen på søndag presenteres som Kolstad-spiller fra sesongen 2023/24. Det er også fra den sesongstarten at Abelvik Rød er aktuell for Kolstad.

Men Kolstad-prosjektet trenger sterke spillere i kommende sesong for å vinne sluttspillet i den norske ligaen, som kan gi en plass i Champions League - noe som er en forutsetning for at stjernene skal komme til Trondheim.

Flere andre landslagsprofiler er, eller har vært, aktuelle i Kolstad-prosjektet: Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud, Sebastian Barthold, Kent Robin Tønnesen og Magnus Fredriksen, samt Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen.

De to som har kontrakter som går ut etter inneværende sesong er Gullerud og Bergerud.

Flere håndballagenter i Europa bekrefter til TV 2 at Gullerud ikke har signert ny kontrakt med den tyske klubben og er på vei til Kolstad. Ovenfor TV 2 vil ikke Gullerud bekrefte dette.

Bergerud har en ettårskontrakt med danske GOG og ble lenge koblet til franske PSG. Men nå tyder alt på at også landslagsmålvakten havner i Trondheim.

Islendingene Janus Daði Smárason og Sigvaldi Guðjónsson er begge jaktet på av Kolstad. Ifølge TV 2s opplysninger er Smárason allerede klar for trønderne.

Planen til Kolstad er å få inn fem-seks forsterkninger til kommende sesong for å bli Norges beste lag og så er planen å få inn flere stjerner i sesongen etter for å kunne konkurrere med de beste lagene i Europa.

For å realisere ambisjonene må Kolstad mangedoble nåværende budsjett. Kommende sesong skal det være snakk om opp mot 50 millioner kroner, og at det skal økes ytterligere til nærmere 80 millioner kroner. Sluttsummen kan bli nærmere 100 millioner kroner.