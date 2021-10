«Dexter»-stjernen til TV 2: Derfor ønsker han å jobbe med ekskona

Michael C. Hall likte tanken på å ha ekskona med i den nye serien «Dexter: New Blood», selv om karakteren hennes er død.

Eksparet Michael C. Hall (50) og Jennifer Carpenter (41) gjenforenes på skjermen, noe Dexter-stjernen er svært glad for:

– Det var fantastisk å jobbe sammen igjen, sier Hall til God kveld Norge i videoen øverst i artikkelen.

FORELSKA I SERIEN OG SAMMEN I VIRKELIGHETEN: Debra Morgan ble forelska i stebroren sin i «Dexter». I virkeligheten var de et par. Foto: Matt Sayles

Kommer tilbake etter dødsfallet

Carpenter er mest kjent for rollen som Debra Morgan i «Dexter». På skjermen spilte de et søskenpar med kompliserte følelser for hverandre, men i virkeligheten var Carpenter og Hall et par.

De møttes på «Dexter»-settet, og var gift fra 2008 til 2011. I den åttende og siste sesongen av «Dexter» døde Debra Morgan.

Fansen var i sjokk over dødsfallet, og forventet ikke at hun skulle bli med på nyinnspillingen i 2021.

Smarte serieskapere fant en måte å blidgjøre fansen på: Ikke bare er Debra Morgan med i den nye sesongen, hun har også en sentral rolle som Dexters moralske kompass. Hun er inne i hodet hans, og gir ham råd.

– Hun døde jo i slutten av den åttende sesongen, og det var vanskelig å tenke at noe kunne erstatte den dynamikken mellom Dexter og Debra. Så når det kom en idé om at hun kunne være den indre stemmen til Dexter, var det veldig spennende, sier Hall.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du se deler av traileren til «Dexter: New Blood» og intervjuet med Hall. Der ser du også hvordan Debra Morgan fungerer som Dexters indre stemme.

RØD LØPER: De to var et par i flere år. Foto: Chris Pizzello

Roser ekskona

I tidligere sesonger av «Dexter» var det fosterfaren til Dexter Morgan som var hans indre stemme. Siden Dexter er en seriemorder, har han og den indre stemmen samtaler om hvem han skal drepe og ikke.

Han mener Carpenter har alle egenskapene som gjør henne perfekt for rollen som en slags engel på skulderen til Dexter.

– Hun er en så fantastisk skuespiller. Hun kan komme fra så mange retninger, sier han, og fortsetter:

– Vi kjenner alle til de indre stemmene våre og hvordan de kan snakke til oss. De kan snakke til oss på en beroligende måte, en nedlatende måte og en måte som utfordrer oss. Det var gøy å gjøre de scenene.

God kveld Norge har tidligere snakket med Hall om hvordan den nye sesongen blir, og hva slags forventninger han har.

– Jeg deler publikums misnøye, forvirring og «what the hell was that» når det gjelder avslutningen av «Dexter». Jeg hadde et ønske om å besøke karakteren og serien igjen, på en måte som var mer tilfredsstillende, sa Hall tidligere i høst.

Det er Paramount+ som lager «Dexter: New Blood», og premieren er 8. november.