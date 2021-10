Mol vil at faren skal slutte som trener: – Han har godt av å gjøre noe annet

Kåre Mol (59) vurderer å gi seg som trener for verdens beste sandvolleyballspillere. Sønnen Anders (24) synes det er en god idé.

Kåre Mol fører laserpennen mot lerretet og lyser på ordet «lekenhet».

Sammen med sønnen Anders holder han foredrag for Sørlandets toppidrettsmiljø på Olympiatoppens høstkonferanse. Temaet er samspill og kommunikasjon, noe få har mestret bedre enn far og sønn fra Strandvik.

Familien står de bak en av norsk idretts aller mest spektakulære reiser, fra en liten vestlandsbygd til OL-gull i Tokyo. I en idrett nordmenn flest forbinder med Syden.

Reisen er nå velkjent, men fortsatt fascinerende for tilskuerne i auditoriet i Kristiansand.

Men for far Kåre kan reisen ende der.

Vurderer å slutte

For noen uker siden fortalte han til NTB at han vurderer å gi seg som trener for verdens beste sandvolleyballspillere. Etter foredraget på Universitetet i Agder var melodien den samme.

Etter å ha vært trener for sine to eldste sønner og deres makkere i seks år, og før det hatt treneransvar for flere olympiske utøvere, begynner han å bli forsynt.

– Jeg har holdt på med dette siden OL i Atlanta i 1996. Det har vært mange år borte fra familien. Det er slitsomt å reise så mye, sier Kåre Mol til TV 2.

Men han har gjort det likevel, fordi han er blitt drevet av et mål om å føre et norsk lag til verdenstoppen i sandvolleyball. Nå er sønnen Anders og makker Christian Sørum verdensenere, europamestere og olympiske mestere.

NED PÅ KNE: Kåre Mol hyllet Christian Sørum og Anders Mol etter at de vant OL-gull i Tokyo. Foto: Heiko Junge

– Det har vært en lang reise, som vi nå har toppet så sykt. Jeg har alltid blitt trigget av mål, og hva pokker skal målet være nå? spør Kåre Mol retorisk.

Sønnens mening

Sønnen Anders tar ordet i auditoriet. Til lydhøre sørlendinger forteller han om den gangen faren forlot ham på en strand i USA, fordi han ikke var fokusert nok på trening.

Konfirmasjonspengene gikk til satsing

Og om de gode minnene fra sitt første senior-NM, som han egentlig var for ung til å delta i. Far hadde med overlegg ført opp feil alder på sønnen, slik at han skulle få noen innhopp mot Norges beste spillere.

Men først og fremst hadde han tatt sønnen med for å lære hvordan det er å sitte på benken.

Kåre har trent og fulgt opp Anders og storebror Hendrik, som nå spiller på Norges andrelag, så lenge de har drevet med idrett.

Anders mener det er naturlig at han gir seg nå.

– Han har vært med i dette teamet lenge, brent mye krutt og tilbrakt mye tid borte fra kone og de andre barna. Det er jo ikke bare meg og Hendrik, det er tre andre som trenger oppmerksomhet og en far, sier Anders Mol.

TETTE BÅND: Kåre Mol har vært trener for sønnen Anders fra han var barn. Foto: JON OLAV NESVOLD

– Men vil du at han skal fortsette som trener?

– Nei. Jeg tror han har veldig mange andre ting han kan gjøre. Han har godt av å gjøre noe annet, være litt mer på hjemmebane og jobbe med andre prosjekter. Jeg tror pappa er blitt litt utbrent av oss, utbrent av hele prosjektet. Det skjønner jeg veldig godt.

Pappa Kåre reiser seg fra stolen han sitter i og retter blikket mot sin sønn.

– Ga du meg sparken nå?

Sønnen stotrer.

– Nei da, det var et fint svar, forsikrer faren.

Flere talenter

For dersom Kåre Mol gir seg som trener for verdensenerne nå, er det ikke for å gjøre hagearbeid utenfor eneboligen i Strandvik.

59-åringen, som er blitt kåret til verdens beste trener, har nemlig flere barn som kan nå verdenstoppen. 19 år gamle Markus er allerede nå aktuell for en plass på Norges andrelag, mens Adrian (16) og Melina (15) er blant de aller største talentene i sine årsklasser.

NESTE GENERASJON: Adrian Mol og Melina Mol er to av tre talenter i Mol-familien som er på vei opp og frem. Her under NM i sandvolleyball på Sognsvann i Oslo. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

I tillegg har de makkere på et høyt nivå, som alle kan nyte godt av kunnskapen til trenerveteranen fra Strandvik.

– Jeg vil ikke være med bare for å høste medaljer. Jeg vil være med for å bidra, for å utvikle, forklarer Kåre Mol, og fortsetter:

– Nå har de eldste hørt historiene mine tusen ganger, men det finnes fortsatt noen som ikke har hørt dem tusen ganger. Så kanskje de har mer bruk for meg. Jeg må tenke nøye gjennom hvor jeg kan bidra mest.

Vanskelig å gi slipp

Den tidligere toppspilleren, som også har trent spillere som Vegard Høidalen og Nila Håkedal, tror nemlig ikke at han har så mye mer å tilføre sønnen og makker Christian Sørum. De er allerede best i verden.

ERFAREN: Kåre Mol har vært sandvolleyballtrener i mange år. Under OL i Beijing i 2008 var han lagleder for Nila Håkedal (til v.) og Ingrid Mogstad Tørlen. Foto: Heiko Junge

– Men jeg ser at den yngre generasjonen har behov for litt av den lærdommen jeg har lært bort til de eldste, sier Kåre Mol.

Han har likevel ikke bestemt seg for hva som skjer neste år. Å gi slipp på prosjektet han har jobbet med i så lang tid, er ikke bare lett.

– Jeg kjenner også på at jeg har lyst til å være med fortsatt, for det er veldig vanskelig å gi slipp på disse fantastiske utøverne, sier suksesstreneren, men:

– Anders er voksen. Han trenger ikke at jeg er rundt ham hele tiden. Dessuten har Anders hatt far mye mer rundt seg enn de andre barna, så jeg kjenner på dårlig samvittighet overfor dem, legger han til.

Kommer fortsatt til å være med

Men selv om Anders Mol ikke ønsker faren med som trener lenger, vil han fortsatt ha ham med på laget, populært kalt «Beachvolley Vikings ».

For både han og faren erkjenner at det vil være umulig å trekke seg helt unna.

STORT ØYEBLIKK: OL-gullet i Tokyo var stort for både far og sønn Mol. Foto: Heiko Junge

– Han kommer alltid til å ha en finger med i spillet. Det er han som har satt rammene for alt vi har holdt på med de siste fem årene. Det er han som har tatt alle kampene med forbundet for at vi skal ha de rammene vi har i dag, sier Anders Mol, og fortsetter:

– Noen må fortsatt gjøre den jobben, og der er pappa utmerket. Han har mye erfaring og vet hva som må til for å lykkes med en satsing som vår. Derfor blir han viktig å ha med videre. Ikke bare for oss, men også for yngre spillere som vil satse slik vi har gjort.

Prosjektet blir i familien

Dersom Kåre Mol velger å gi seg som trener, kommer Jetmund Berntsen til å få eneansvar for verdens beste duo.

Han er allerede en del av trenerteamet. Som bror av Kåres kone, Merita, er han også en del av familien.

FAMILIEN: Christian Sørum (bak til h.) blir ansett for å være en adoptivsønn i Mol-familien. Jetmund Berntsen (foran til h.), som nå kan få treneransvaret alene, er onkelen til Anders Mol (bak til v.) og svogeren til Kåre Mol (foran til v.). Foto: JON OLAV NESVOLD

Å overlate ansvaret til ham, føles trygt.

– Toget står allerede på skinnene, så det kommer til å gå videre uten meg. Jetmund er en fantastisk trener, sier Kåre Mol.

Vil bli historiske

For selv om Kåre begynner å få nok, er ambisjonene til Anders Mol og Christian Sørum fortsatt enorme.

SULTEN PÅ MER: Både Christian Sørum og Anders Mol vil smake på flere gullmedaljer. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT

De skal først bli verdensmestere, så vinne nok et OL-gull i Paris. Denne gangen foran flere tilskuere enn eget støtteapparat, idrettspresidenten og Abid Raja.

– Både Christian og jeg er veldig motiverte til å jobbe videre og gjøre dette igjen i Paris, foran fullsatte tribuner. Det er litt annerledes å vinne OL i koronatiden, for du får ikke den syke opplevelsen på samme måte som du ville fått om du hadde vunnet OL-gull foran 12.000 som skriker og hoier. Og ikke minst foran familie og venner, sier Mol.

Den enorme stemningen var hjemme i Strandvik, der 800 mennesker hadde samlet seg for å se finalen på storskjerm. I bygden bor det 500 til vanlig.

Tar til tårene etter OL-gullet

– Følelsen er vanskelig å forklare. Jeg hadde oppnådd noe så stort, som jeg har jobbet for i mange år og drømt om siden jeg var ti år gammel, men da jeg var midt inni det, føltes alt bare så rart. Settingen ble en helt annen enn det vi hadde sett for oss. Det var spesielt, sier Mol, og fortsetter:

– Men samtidig, vi visste jo at det var så mange som satt hjemme og så på. Vi fikk en opplevelse av at dette var så mye større enn alt annet.

Derfor vil de gjøre det igjen.

– OL-gullet har gitt mersmak. Vi har sykt lyst til å bli det første laget som vinner to OL-gull på rad, sier Mol.

Om det blir med eller uten far som trener, gjenstår å se.