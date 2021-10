Innen utgangen var året, håper det ferske, kinesiske elbilmerkert Xpeng å ha solgt 400 biler til norske kunder. Brorparten av disse er SUVen G3 – men på tampen av året håper man også å få et volum av den blodferske sedanen P7.

Med tanke på at det uansett vil være et begrenset volum å slå i bordet med, er det oppsiktsvekkende høye ambisjoner Xpeng nå forteller om.

Om du ikke har hørt om dette merket enda, så skal det tydeligvis endre seg i løpet av kort tid.

Christian Hem, salgsdirektør i Xpeng Norge, forteller at de har som mål å være blant de tre største på elbiler i Norge innen utgangen av 2025.

Hårete mål blir ikke så mye mer hårete enn det, i bilbransjen. For er man blant de tre største på elbil fire år frem i tid – da er man nok også blant de tre største på personbil generelt.

Nytt flaggskip

Tidligere denne uken var det offisiell lansering av det nye flaggskipet P7 på Lilly Country Club på Kløfta. Der viste Xpeng også en helt spesiell modell – som norske kunder faktisk blir de første i verden til å kunne bestille: P7 Wing Edition.

– Det er skapt en helt egen signaturfarge til denne modellen. Etter flere hundre blandeforsøk kom designerne frem til en spesiell grønnfarge. Men den kan også leveres i Vibrant Red og Inky Black. Den har blant annet saksedører som man bare finner på sportsbiler i et betydelig dyrere prissegment. Den har i tillegg teknologien og designelementene fra P7, og vil koste 599.900 kroner. Det er åpnet for bestilling av biler, så her blir det førstemann til mølla, sier Hem.

Du ser kanskje hva denne bilen ligner veldig på ...

P7 er en sedan som minner litt om Tesla Model S. Men den er mindre – og bakluka er av koffertlokk-typen, som gir mindre åpning for innlastning.

Ny start

Xpeng G3 har vært for salg i Norge en stund allerede. Likevel markerer lanseringen og samarbeidsavtalen med importøren XBI, på mange måter starten på Xpengs satsning.

XBI har allerede lang historikk i Norge og eies av MotorGruppen. De har jobbet med etablerte merker som Renault og Mitsubishi i mange år.

– På bare noen få måneder har vi fått på plass en norsk organisasjon, signert importøravtale med XBI, åpnet 17 forhandlere og har 20 servicepunkter klare for eksisterende og nye Xpeng-kunder. Det tror jeg må være Norgeshistoriens raskeste etablering, sier salgsdirektør Hem.

Rune Gjerstad i XBI ser også fram til å nå ut til både nye og gamle kunder med en ny elektrisk bil.

Fly eller limousin? Ja takk – begge deler!

Store skjermer er blitt standard på nyere biler. Ikke minst elbiler. Xpeng er med på trenden.

Flere modeller på vei

Allerede neste år kommer det en ny modell fra Xpeng – uten at vi får vite noe mer om hva det vil være. Enn så lenge er det G3 og P7 som gjelder. Sistnevnte er altså flaggskipet.

P7 med bakhjulstrekk har en startpris på 447.820, mens den godt utstyrte toppmodellen med firehjulstrekk er priset fra 507.820 kroner.

– Vår ambisjon er å være topp 3 på det norske elbil-markedet innen utgangen av 2025. Med de offensive planene vi har bør dette målet absolutt være innenfor rekkevidde. Etableringen i Norge er ikke bare viktig for det norske markedet, det vil også bli vår spydspiss videre ut i både Skandinavia og Europa, avslutter daglig leder for Xpeng Norge, Elvis Cheng.

De digitale instrumentene minner mye om Tesla sine. Det er også et kamera som passer på at du er våken når bilen brukes.

Hongqi er et annen navn du kanskje bør lære deg

40.000 biler levert

I Kina ble P7 lansert for ett år siden. Så langt har over 40.000 utgaver blitt levert til kinesiske kunder.

Akkurat som G3, er det mye utstyr her. Totalt er P7 for eksempel utstyrt med 31 sensorer: 14 kameraer, 12 ultrasoniske sensorer og 5 millimeter bølge-radarer, som oppdager og fanger omgivelsene.

Operativsystemet Xmart OS oppdaterer kontinuerlig bilen, basert på erfaringer og innspill fra brukerne. Den vil dermed bli enda smartere og mer selvkjørende etter hvert som infrastruktur, lovgivning og programvare utvikles.

I tillegg har den blant annet sportsseter og Dynaudio lydanlegg med 18 høyttalere.

Video: Ville du kjøpt denne elbilen fra Kina?

