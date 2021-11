Ikke i noe annet europeisk land skytes flere unge menn enn i Sverige

Kriminalstatistikk som omhandler skytevåpen er klar: Det er tre ganger mer sannsynlig at en person under 29 år blir skutt i Sverige enn gjennomsnittet for andre europeiske land.

Carolina Silisalo har sluttet å håpe. Hun innser at hun trolig aldri kommer til å få vite hvem som drepte sønnen hennes, Robin, da han var 15 år gammel.

Gjerningsmannen var maskert og lå og gjemte seg utenfor inngangsdøren til boligblokken. Da Robin og storebroren kom ut, gikk han til angrep.

I SORG: Carolina mistet sønnen Robin for snart seks år siden. Hun aner fortsatt ikke hvem som sto bak. Foto: TV 4

– Jeg kommer aldri til å få vite hvorfor og hvem. Det føles veldig veldig vondt, sier Silisalo til svenske TV 4.

Beskyttet storebroren

Robin hadde alltid sagt han var villig til å gå i døden for søsknene sine, og det var det som skjedde. Han ble skutt i hodet da han forsøkte å beskytte storebroren. Han døde utenfor hjemmet sitt i bydelen Jarva nordvest i Stockholm for snart seks år siden.

Politiet har identifisert 52 kriminelle nettverk i Stockholm. Det er ikke uvanlig å benytte seg av ungdom for å utføre de groveste handlingene, ifølge en politirapport som ble offentliggjort 12. oktober.

Mange roper på mer politi, men Silisalo mener noe annet er viktigere.

– Vi kan gjerne ansette 50.000 politifolk, så lenge vi ansetter like mange lærere, fritidspedagoger og fritidsledere, sier hun.

17 personer er skutt og drept i Jarva bydel siden 2018. Kun ett av disse drapene er oppklart.

Gjengopprør

Mange av drapene skjer i interne gjengopprør, men politiet bekrefter at Robin ikke var del av noe kriminelt miljø. Allikevel ble etterforskningen lagt ned etter bare ett år.

– Politiet må bygge opp tilliten hos folk, og den jobben gjør de ikke så bra akkurat nå, sier Silisalo.

Debatten i Sverige har for alvor blusset opp igjen etter at rapstjernen Einár ble skutt og drept i et boligområde sør i Stockholm torsdag i forrige uke.

Politiet antar at drapet kan kobles til gjengkriminalitet, og har tidligere uttalt at øyenvitner så en eller to personer løpe fra stedet etter at skuddene falt.

På europatoppen

Statistikk fra det svenske Bråttsförebyggande rådet (Brå) viser en økning i antall drap med skytevåpen i landet siden 2005.

Selv om det totale antall drap ikke skiller seg ut, er drap som involverer skytevåpen skremmende sammenlignet med andre europeiske land.

Den svenske boligpolitikken på 60- og 70-tallet bidro til å skape det politiet har identifisert som «utsatte områder» Her er et oversiktsbilde over Jarva. Foto: TV 4

I gjennomsnitt blir 1,6 per million innbyggere drept med skytevåpen i Europa. Mens i Sverige er det rundt 4 per million, altså tre ganger høyere enn snittet i Europa.

Ser man spesifikt på hendelser som involverer unge menn mellom 20 og 29 år, er situasjonen enda mer dyster. 2017 var det verste året, da tallet var 18 per million innbyggere, etter en voldsom økning siden 2014.

Les hele rapporten her

På begynnelsen av 2000-tallet utgjorde bruk av skytevåpen drøyt 20 prosent av alle drap i Sverige. I 2019, som er det siste året med tilgjengelig statistikk, utgjør andelen drap med skytevåpen hele 42 prosent.

TV 4 har gått gjennom statistikken fra de siste to årene, og kan vise til samme tendens. Drap med skytevåpen har bitt seg fast på et høyt nivå i Sverige, mens det faller i alle andre europeiske land.

– Mange forklaringer

Manne Gerell er professor ved universitetet i Malmö og forsker blant annet på kriminalitet.

Til TV 2 sier Gerell at det er vanskelig å svare på hvorfor Sverige topper statistikken på antall unge menn som skytes i Europa.

– Teoretisk sett kan det være mange forklaringer, på ulike nivåer. Det henger sammen med fremveksten av en underklasse som i stor grad har utenlandsk bakgrunn, sier professoren.

Gerell trekker frem innvandring og integrering som en viktig faktor.

– Samt at myndighetene og politiet har vært for sent ute til å reagere og prøve gjøre noe med problemene, sier han.

Kriminelle nettverk

Professoren sier at de som oftest står bak skyteepisodene og drapene er unge menn fra kriminelle nettverk, som oftest koblet til utsatte områder i Sverige.

Ifølge Gerell gjør svenske myndigheter mye for å få bukt med problemene.

– Politiet jobber både repressivt mot gjengene, og mer forebyggende i de utsatte områdene, sier han.