Dyreeierne sliter: Kaninen Ivi måtte innom tre klinikker før han fikk hjelp

Heidi Haugen Agerbo satt hjemme med den seks måneder gamle kaninen Ivi en ettermiddag, da kaninen plutselig fikk problemer med å puste.

Hun så at han slet med å puste, og ringte derfor raskt til veterinær.

Å få hjelp skulle imidlertid vise seg å ikke være så lett.

– Den første jeg kom til måtte bare beklage. Personen som var best på kanin var sykmeldt, så de ville at jeg skulle ringe videre. Etter å ha snakket med to klinikker til, kom jeg endelig inn til noen, forteller Agerbo til TV 2.

Flere dyreeiere opplever at veterinærer kan for lite om andre dyr enn hund og katt.

Dette er også noe veterinærer som er spesialisert innenfor gnagere og andre eksotiske dyr opplever som et problem.

Vanskelig å få tak i veterinærer for de små

Da Agerbo endelig fant en veterinær som ville ta imot Ivi, fikk han skrevet ut smertestillende beregnet til kanin.

Det gikk heldigvis bra med Ivi, men Agerbo reagerer på hvor vanskelig det er å få helsehjelp til andre dyr enn hund og katt.

Agerbo har drevet med hest og hund i 20 år, og har aldri opplevd at det er vanskelig å få tak i veterinærer som kan hjelpe med denne typen dyr, eller å oppdrive medisiner beregnet til dem.

Ivi kan slite med å få helsehjelp Foto: Heidi Haugen Agerbo

– Det slår meg at når jeg står foran inngangen til diverse dyreklinikker er det ofte klistremerker av dyr som hund og katt. Aldri kanin eller andre smådyr. Man ser jo hvor fokuset ligger, sier hun.

Flere personer TV 2 har vært i kontakt med har opplevd at veterinæren ikke har nok kunnskap om andre dyr enn hund og katt, og at dyret deres ikke får god nok helsehjelp.

Veterinær med spesialkompetanse innenfor kaniner, gnagere, reptiler og fugler, Kari Lutro, kan bekrefte at det er for få veterinærer som kan nok om denne dyregruppen.

– At det er få veterinærer i Norge som arbeider innen dette fagfeltet, kan ha med at utdannelsen historisk sett ikke hadde nok fokus på dette fagfeltet.

Lutro påpeker at det stadig er flere veterinærer som vil ta imot disse dyrene.

– I løpet av 10 år har det blitt mange flere som har kunnskap nok til å ta imot kaniner, sier hun.

Ifølge Lutro er det også snakk om et geografisk problem.

– Det er store geografiske avstander i Norge, og dermed er det også langt mellom veterinærene.

Dette er også noe veterinær Elisabeth Blom opplever.

– Utfordringer med ulik befolkningstetthet og dyretetthet gjør at det blir et ulikt tilbud av veterinærer avhengig av hvor i Norge du bor.

Manglende utdanning

Blom sier veterinærer skal ha kunnskap om mange dyrearter, men påpeker at det er umulig å være like oppdatert på alle arter.

Veterinær Elisabeth Blom Foto: Elisabeth Blom

– Det er kostbart og dyrt å etterutdanne seg, og det er få tilbud i Norge, forteller Blom.

Både Lutro og Blom har måttet reise ut av landet for å få kunnskap om denne dyregruppen.

Blom opplyser at dette er noe hun måtte gjøre for egen regning.

Dekan ved NMBU Veterinærhøyskolen, Anne Storset, forteller at dette er noe skolen jobber med å forbedre.

– Undervisningen i sykdommer hos gnagere og fugler er noe vi har arbeidet med å styrke de siste 10 årene, men det er mye som skal få plass i veterinærstudiet, sier Storset.

Det har ført til at høyskolen har besluttet å sette opp et etterutdanningskurs.

– 62 deltagere var med, og vi fikk gode tilbakemeldinger på dette, så vi kommer til å fortsette å arrangere slike kurs.

Blir bedre

Kari Lutro er spesialisert innenfor eksotiske dyr. Foto: Kari Lutro

Kari Lutro opplyser at hun har merket en betydelig bedring på dette området de siste årene.

Hun holder selv flere kurs om behandling av både små gnagere og fugler.

Spesielt positiv er hun til at det kommer flere kurs som handler om denne typen dyr.

– Smådyrpraktiserende veterinærers forening har begynt å sponse kurs både for kaniner og fugler, forteller hun.