Slik tjener bankene enda mer penger på deg

Da sentralbanken satte opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent den 22. september, var alle de store bankene raske til å følge opp. Forbrukerrådet har undersøkt hva 30 banker har gjort med boligrentene, og fant store forskjeller.

Mens de rimelige bankene har vært tilbakeholdne med å øke renten i takt med styringsrenten, har de åtte undersøkte storbankene (DNB; Nordea, Danske bank og de største sparebankene) økt boligrenten med i snitt 0,23 prosent.

– Raske til å følge opp

Jorge Jensen i Forbrukerådet mener de store bankene er raske med å øke utlånsrenten, men trege med å øke innskuddsrenten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Da sentralbanken satte opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent for en drøy måned siden, var alle de store bankene raske til å følge opp, sier direktør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Samtidig fant Forbrukerrådet at åtte såkalt rimelige banker, av typen Sbanken og Bulder Bank, i snitt kun hadde økt med 0,03 prosent.

– Det er et resultat av skarp konkurranse, av at de konkurrerer mot et marked som er spisst og er opptatt av pris. Da er det mye vanskeligere å sette opp renten enn hvis du har kunder som har vært i banken lenge, sier Jorge Jensen.

Olsen krever moderasjon

På rentemøtet der styringsrenten ble satt opp til 0,25 prosent, oppfordret sentralbanksjefen bankene til ikke å benytte renteøkningen til å øke rentepåslaget.

Sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Erik Edland / TV 2

– I kjølvannet av at styringsrenten ble satt ned 1,5 prosent i april 2020, så satte ikke bankene sine renter ned i samme grad, slik at utlånsmarginen økte, og vi legger til grunn at den utlånsmarginen normaliseres fremover, sa Øystein Olsen til TV 2 for en drøy måned siden.

Og bankene har tydeligvis tatt til seg beskjeden fra sentralbanksjefen.

– Vi har sagt at vi øker rentemarginen opp til 0,25 prosent, mens styringsrenten øker med fulle 0,25 prosent, så sånn sett øker vi ikke fullt ut så mye som Øystein Olsen da han økte styringsrenten, sa DNBs sjef Kjerstin Bråthen til TV 2 under forrige ukes resultatfremleggelse.

Skjult marginøkning?

Men ett forhold indikerer at storbankene er i ferd med å øke marginene, for de har i stor grad ikke økt prisen på innskuddene, som utgjør en vesentlig del av bankenes finansiering.

Forbrukerrådet har undersøkt et case med en 41-åring som plasserer en million kroner i en bank. De mener dette gir for dårlige resultater.

– Det er veldig få av de 30 bankene vi har sett på som har økt innskuddsrenten på det produktet vi har undersøkt der er det bare to som har justert opp prisen på innskuddsrenten, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

RENTEHEVING: Flere banker setter opp renten Foto: Nikolaj Skydsgaard

Undersøkelsen fanger naturlig nok ikke opp rentejusteringer på andre innskuddsprodukter.

– I Danske Bank satte vi opp rentene på en rekke av våre innskuddsprodukter, sier pressesjef Øystein Andre Schmidt.

– Vi kan selvsagt ikke kommentere på hva våre konkurrenter gjør eller ikke gjør, men for egen del var det både riktig og viktig å også sette opp renten på innskuddsproduktene våre nå som lånerenten ble hevet, sier han.

Forbrukerrådet presiserer at en analyse ut fra ett låne- og et innskuddsprodukt er forenklet, men mener det er grunn til å hevde at de store bankene ikke har fulgt oppfordringen fra sentralbanksjefen.

– Mange banker kan ha benyttet renteøkningen til å øke sine egne marginer, for så lenge innskuddsproduktene synes å ligge på samme pris som før styringsrenten gikk opp, så er den naturlige konsekvensen at rentemarginen går opp, sier Jorge Jensen.