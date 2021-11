Grethe holdt skade skjult – tror den var avgjørende for at hun tapte tvekampen

Bedriftsleder Grethe Enlid (50) holdt en skade skjult for de andre deltakerne. Det mener hun var utslagsgivende for resultatet da hun måtte forlate Farmen.

Søndagens tvekamp ble en spennende affære, da bedriftsleder Grethe Enlid (50) konkurrerte mot daglig leder Heidi Lereng (24) i øksekast.

Enlid ble valgt som førstekjempe av storbonde Gunnar Svingen (25). Svingen begrunnet valget med at Enlid var en stor konkurrent med blant annet to finalekniver i bakhånd.

Lereng, som ble valgt som andrekjempe, har tidligere briljert i øksekast, og skuffet ikke denne gangen heller, da hun dro i land en 9-4-seier over konkurrenten.

Dermed var det Enlid som måtte forlate Farmen.

KONTROLL: Heidi Lereng hadde kontroll på øksa, da dette var andre gang hun var i en øksekastkonkurranse. Foto: Alex Iversen/TV 2

Stor konkurrent

Blant deltakerne har Enlid vært ansett som en stor konkurrent på gården. Siden deltakerne kom inn på gården for syv uker siden har hun vært tydelig på at målet hennes har vært å vinne hele Farmen.

Derfor synes hun det er bittert å ryke ut i innspurten av Farmen.

– Det er bittert, men slik er spillet. Hadde øksa stått fast, hadde jeg slått henne. Men Heidi var god, all honnør til henne, sier Enlid når TV 2 møter henne kort tid etter hun forlot gården.

SKUMMEL: Flere av deltakerne anså Grethe Enlid som en sterk konkurrent, særlig fordi hun hadde to finalekniver. Foto: Alex Iversen/TV 2

I tillegg til å være en stor konkurrent, hadde Enlid også to kniver som hun fikk da ukesoppdragene ble godkjent i ukene hun var storbonde. Med det i bakhodet, så har hun forståelse for at hun ble valgt som førstekjempe.

– Jeg ville også valgt meg, definitivt. De ser nok på meg som en stor konkurrent – og det tar jeg som et kompliment.

Vond skulder

Lereng vant med ni poeng mot Enlids fire. Til TV 2 avslører Enlid at en skjult skade var utslagsgivende for exiten.

– Jeg fikk ikke nok trykk i øksa, på grunn av slitasjen jeg har i skuldrene. Jeg har forkalkninger i skuldrene, spesielt på høyre side. Det har jeg ikke sagt til noen på gården, men jeg kjente at det var den vonde skuldra som var utslagsgivende i dag, sier hun.

VOND SKULDER: Grethe Enlid fikk ikke nok trykk i kastene sine på grunn av en skade i skuldrene. Foto: Alex Iversen/TV 2

I tillegg til vonde skuldre har Enlid også holdt skjult flere skavanker for de andre deltakerne. Blant annet en stor prolaps i ryggen hun har vært operert for.

– Jeg har ikke vondt i ryggen, men jeg er redd for den. Jeg har vært redd for de smellene man kan få i en eventuell tautrekkingskonkurranse, forteller hun.

– Hva er grunnen til at du har holdt skadene skjult for de andre deltakerne?

– Grunnen til at jeg ikke har sagt det er fordi jeg ikke har hatt noe ønske om at de skulle få vite om det. Og jeg har jo styrt unna frem til uke åtte.

Dersom Lereng hadde vært klar over skaden, tror likevel ikke Enlid at de hadde konkurrert i en annen gren.

– Det var jo bare et tidsspørsmål før den øksekastkonkurransen også ble gjeldene for meg. Hadde jeg hatt litt bedre skulder og litt mer kraft, så hadde jeg nok slått henne, sier hun.

UTSLAGSGIVENDE: Grethe Enlid mener skaden i skuldrene var utslagsgivende for resultatet av tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Jobbet med seg selv

For Enlid har Farmen alltid vært en stor drøm. Etter å ha vært på gården i syv uker, sitter hun igjen med mer enn hun kunne drømme om.

– Farmen-eventyret har vært mye bedre enn hva jeg kunne drømt om. På et tidspunkt da jeg flyttet inn på gården, og så hvilke deltakere som var kokt sammen, så tenkte jeg: «Dette går aldri bra». Men det har det gjort. Jeg har lært så mye som jeg aldri hadde gjort, om jeg ikke var med på Farmen, sier hun.

Enlid legger dog ikke skjul på at det har vært utfordringer på gården, særlig det å leve så tett oppå 13 andre, ulike mennesketyper.

– Vi er jo veldig forskjellige alle sammen, og i uke to hadde jeg noen utfordringer med en av deltakerne – derfor ba jeg om å bli førstekjempe den uka, forteller Endli, og sikter til dag hun vant tvekampen mot tolk og oversetter Sulekha Geele (36).

– Det er klart at vi irriterer oss over hverandre. Det er jo helt naturlig når man bor så tett. Små ting blir veldig store. Så jeg har jobbet mye med meg selv, og svelget ufattelig mange kameler. Jeg har sikkert irritert mange jeg også – vi har nok irritert hverandre alle sammen, flirer hun.

Gode relasjoner

Selv om det tidvis har vært irritasjonsmoment blant deltakerne, har Enlid knyttet et ekstra sterkt bånd til to personer på gården.

– Jeg har fått gode relasjoner til Thorvald og Kåre, de er to fantastiske fyrer på hver sine måte. Jeg trodde Thorvald var en tørrpinne, men det var han overhodet ikke. Han er en stødig kar som aldri tar helt av, med en veldig artig og lun humor. Og Kåre, hva skal man si om Kåre? Han er som et eventyr å være sammen med. Det finnes ikke et vondt bein i den kroppen, sier hun, og fortsetter:

GODE VENNER: Grethe Enlid setter stor pris på vennskapet hun fikk med Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy og Thorvald Nyquist. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ellers kan jeg ikke si at de andre betyr noe for meg. Det er en gjeng med fremmede mennesker som jeg konkurrerer mot, og da trenger man ikke nødvendigvis bli bestevenner. Men Kåre og Thorvald er to fantastiske fyrer som jeg har hatt det veldig fint med på gården.

Hun håper at enten Bjøringsøy eller Nyquist vinner Farmen – dersom hun ikke stikker av med seieren selv. For seieren er fremdeles i sikte når Enlid nå drar inn på Torpet.

– Trenger ingen motivasjonstale

Og planen for å returnere til gården har hun klar:

– Jeg skal bite fra meg på Torpet med håp om å komme tilbake til gården. Taktikken min er å vinne konkurransene jeg trenger å vinne der inne – så enkelt er det.

Da Enlid fikk beskjed om at Farmen-seieren ikke nødvendig var utenfor rekkevidde, behøvde ikke programleder Mads Hansen (37) å motivere Enlid for hennes neste eventyr.

– Han begynner å kjenne meg ganske godt, så det var ikke nødvendig med en motivasjonstale fra Mads sin side. Jeg har hatt et fantastisk opphold på Farmen, og har selvfølgelig planer om å komme tilbake igjen.

Hvem hun møter på Torpet spiller ingen rolle for Enlid.

– Det er ingen jeg frykter på Torpet. De som er der, er der. Så får jeg håndtere det.

På Torpet venter lærer Daniel Godø (28), regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27) og vekter Amalie Lund (23) på det nye tilskuddet.

