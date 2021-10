Drapssiktede mistenkte innbrudd – satte opp kameraer og flomlys

Utenfor hos mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, henger det kameraer og flomlys. Selv tror han at politiet har vært hjemme hos ham flere ganger uten å gi beskjed.

Det er primært to hendelser som gjør at den drapssiktede 51-åringen mener at politiet har benyttet skjulte etterforskningsmetoder mot ham.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, har tidligere fortalt om hendelsene i VG. Overfor TV 2 utdyper han klientens opplevelser fra høsten 2019.

Fikk beholde dameklær

Den ene hendelsen siktede har bitt seg merke i, var da en bil kolliderte inn i siktedes bil på det han mener var en tom og oversiktlig parkeringsplass.

– Kvinnene i bilen hadde et stort ønske om å gjøre opp for seg kontant. De hadde reist fra Østlandet og skulle på en messe for salg av dameklær på Haugalandet, forteller Kristensen.

Den siktede mannen ble flere ganger på 1990- og 2000-tallet dømt for å ha brutt seg inn hos kvinner og stjålet sko og klær.

SIKTET: Den pågrepne 51-åringen har vært del av et hundemiljø på Vestlandet de siste årene. Foto: Privat

Ifølge siktede foreslo kvinnene en kafé der de kunne møtes, og de spurte om han kunne hjelpe til med å finne et bilverksted. I tillegg ble han bedt om å passe nøklene til bilen.

– De ønsket å ha videre kontakt, og det ble en masse forviklinger som endte med at min klient måtte tømme bilen for personlige eiendeler og klær som han aldri senere har blitt avkrevd, sier Kristensen.

Varslet Kripos

I samme tidsrom, på senhøsten for to år siden, mener siktede at noen brøt seg inn i boligen hans på Haugalandet.

Det hvite huset ligger i et villastrøk med god avstand mellom eiendommene.

– Han laget derfor noen forsikringsmetoder for å sjekke om folk hadde vært inne, og da merket han igjen at noen hadde vært innom. Da installerte han viltkameraer i tillegg til lyskastere utenfor huset, sier Kristensen.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer den drapssiktede mannen. Foto: Carina Johansen / NTB

Så, i tiden som fulgte, sjekket 51-åringen minnebrikkene på kameraene for å se om det hadde vært noe aktivitet. Ifølge siktede var flere tidsperioder borte fra minnebrikkene.

– Mener han at noen har vært inne og fjernet deler av klippet?

– Ja. Hvis du skal snike deg inn hos noen, og så plutselig står du i flomlys og oppdager kameraer, så går du kanskje inn og tar minnebrikken og sletter det som skjedde akkurat der, sier Kristensen.

Siktede reagerte ifølge forsvareren såpass at han tok kontakt med Kripos. Han hadde nylig vært inne til oppfølgingsavhør i forbindelse med at Cold Case-gruppen hadde foreslått nye etterforskningsskritt i Tengs-saken.

– Tenkte han den gangen at det kunne være politiet som hadde vært inne?

– I første omgang så tenkte han at det var noen andre. Det hadde jo vært en viss oppmerksomhet rundt ham i forbindelse med denne dokumentarserien, sier Kristensen.

Serien han viser til, er TV 2s dokumentarserie om Tengs-saken, der journalist Bjørn Olav Jahr i en episode konfronterte 51-åringen, som på dette tidspunktet ikke var siktet i saken.

Se konfrontasjonen her:

– Men i dag tenker han at det var politiet som var inne i boligen?

– Ja. Han sier at det var hendelser han reagerte på der og da, men som han ikke nødvendigvis knyttet til politiarbeid. Når han nå er pågrepet, ser han det i sammenheng med at det kan ha vært skjult etterforskning.

Fikk svar i 2019

Det var onsdag 1. september at politiet pågrep 51-åringen og siktet mannen for drapet.

Siktelsen bygger i hovedsak på nye DNA-analyser, gjennomført ved det rettsmedisinske instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike.

De har kunnet påvise deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra Birgitte Tengs i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

I tillegg peker de på at siktede oppholdt seg i området da drapet skjedde, og at han har en lang straffehistorikk.

Norsk politi mottok resultatet av undersøkelsene allerede i 2019, men har ventet to år med å pågripe ham. Det er blant årsakene til at siktede mistenker at politiet har brukt skjulte metoder til å etterforske ham de siste årene.

Politiet har gjentatte ganger nektet å svare på om de har benyttet skjult etterforskning mot 51-åringen.

Krevde svar om metoder

I forrige uke krevde Kristensen svar fra kontrollutvalget, som fører tilsyn med politiets brukt av skjulte tvangsmidler. Mandag fikk han imidlertid svar om at det ikke er avdekket bruk av metoder som er i strid med straffeprosessloven.

– Det betyr at vår klient enten ikke har vært underlagt kommunikasjonskontroll eller at domstolen har besluttet at underrettelse om kommunikasjonskontroll skal utsettes eller unnlates helt. Dette er et standardsvar som egentlig ikke gir oss noen ting, og vi er tilbake til start. Vi får ikke svaret nå, uttalte Kristensen om beslutningen.

ÅSTEDET: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept på Gamle Sunds vei, bare noen hundre meter fra hjemmet sitt. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

TV 2 har onsdag ettermiddag forelagt politiet historiene som siktede refererer til, men politiet har ikke besvart henvendelsen.

– Hvis politiet har hatt skjult etterforskning mot ham i halvannet eller to år uten å finne noe, så er det en opplysning som har betydning for oss som forsvarere. Ingen funn er også et bevis, eller en indikasjon, på at han ikke er skyldig, sier Kristensen.

Torsdag klokken 10.30 er det berammet et fengslingsmøte i saken. Politiet mener at de siste ukenes etterforskning har styrket mistanken mot 51-åringen, og de vil be om at han holdes varetektsfengslet i tolv nye uker.

Mannen nekter straffskyld og har tidligere motsatt seg fengsling.