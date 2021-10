Hytteeigarar etterlyser betre sikring etter den tragiske ulukka i Tokagjelet

Sundag kveld vart Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) tatt av straumen i Tokagjelselva, og forsvann ned mot fossen øvst i Tokagjelet i Hardanger.

Dei er framleis ikkje funne.

Politiets teori er at dei vart frakta med straumen, over ein undervannsterskel, og at dei deretter er blitt frakta vidare nedover fossen.

FUNN AV BÅT OG GJENSTANDAR: Båten til dei sakna vart funne nokre hundre meter frå fossen. Det er også gjort funn av årer, klær og andre gjenstandar som kan knyttast til dei sakna. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Opnar tilsynssak

Den nybygde terskelen er ein del av eit kraftverk som skal stå klart hausten 2022.

Noregs vassdrags- og energidirektorat opplyser at dei har opna tilsyn for å sjå nærmare på tryggleiken knytt til terskelen.

– Rutinemessig følgjer me alltid opp kraftverk som er under utbygging, men sidan det har vore ei så alvorleg og trist ulukke, så vil me følgje opp om utbyggar har gjort den riskioanalysen dei skal gjere, og at dei har iverksett dei tiltaka som krevst, seier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE.

Det er utbyggaren av kraftverket som har ansvar for å få på plass dei nødvendige tryggingstiltaka når kraftverket er under bygging og i vidare drift.

NVE vil no følgje opp kva risikoanalysar utbyggarane har utført på førehand, og sjå på kva tiltak som er sett i verk som følgje av analysen.

Dei reknar med å få informasjon frå utbyggar i løpet av nokre få dagar, og vil deretter vurdere innhaldet.

Kraftverket ved fossen i Tokagjelet, Kvam kommune. Foto: Frode Hoff / TV 2

Tokagjelet Kraftverk er under utbygging av Clements Kraft. Dagleg leiar, Knud Hans Nørve, seier til TV 2 at dei er i dialog med NVE.

– Etter ei så tragisk hending, er det heilt naturleg at det organet som har ansvar for å passe på vassdrag, undersøker saka nærmare, seier han.

Utover det, vil han ikkje kommentere saka, men seier dei vil ta den vidare dialogen med ansvarlege organ.

Etterlyser sikring

Krysningspunktet som dei sakna skal ha tatt seg over, er mykje nytta av dei som har hytte i området, for å komme seg mellom hyttene og vegen.

Dei andre hytteeigarane i området er svært prega av hendinga, fortel Eva Grimstad, styreleiar i Kvamskogen Vel.

Ho seier ulukka kom som eit sjokk. Hytteforeininga har ikkje hatt tryggleiken ved denne overfarten på agendaen, før no.

– Me har no hatt ein dialog med hytteeigarane om at tryggleiken i området ikkje har vore god nok.

PREGA: Styreleiar i Kvamskogen Vel, Eva Grimstad, fortel at hytteeigarane i området er svært prega av hendinga. Foto: Robert Reinlund/ TV2

Ho seier at ho vil initiere eit møte med Kvam Herad kommune, kraftlaget og NVE for å diskutere kva sikringstiltak som må på plass.

– Det er klart at når noko sånt skjer, så vil me kreve at det skal vere sikring og ta ansvar for det. Eg tenker at me som brukarar av Kvamskogen og kommunen også må vere pådrivarar for å få til ei god sikring.

Avventar etterforskning

– Me stiller på møte med alle som vil, men det er viktig å vite fakta først, seier ordførar i Kvam Herad, Torgeir Næss (Ap).

Han seier at det er for tidleg å seie kva sikringstiltak som eventuelt må på plass, og refererer til at dette er NVE og utbyggarane sitt ansvar.

AVVENTAR: Ordførar i Kvam, Torgeir Næss (Ap), seier dei først må vite kva som har skjedd, før ein kan diskutere tiltak. Foto: Mathias Kleiveland / TV2

– Når hendingsforløpet er avklart, så kan denne diskusjonen komme. Først må ein vite kva som har skjedd. Politiet og redningsfolk fokuserer no på å finne dei omkomne, og eg vil be folk om å avstå frå spekulasjonar, seier han.

Leiteaksjonen held fram

Leiteaksjonen pågår no for femte dag på rad. Det vil ikkje bli gjort søk i Tokagjelet torsdag, på grunn av høg vassføring og at det er eit risikofylt område å arbeide i for redningsmannskapa.

I staden vil Kvam brann og redning gjennomføre strand- og overflatesøk i Movatnet og i delar av Hardangerfjorden.

Håpet er framleis å finne dei sakna.

– Me vil halde fram å leite så lenge me tenkjer det er fornuftig å leite etter dei. Me gjer det me kan for å finne dei, sa innsatsleiar i politiet, Svein Valland Laupsa, til TV 2 onsdag.