Utestengt for å takle dommeren: – Totalt uforståelig

Hendelsen fant sted i lørdagens toppoppgjør i Fjordkraft-ligaen mellom Stavanger og Stjernen. Kampens andre periode var tre minutter gammel da Jonathan Asbjørnsen kolliderte med en av assistentdommerne på isen.

Hendelsen gikk tilsynelatende ubemerket hen, men ved neste stopp ble Asbjørnsen sendt i dusjen av dommerteamet for dårlig oppførsel.

Onsdag var dommen fra disiplinærutvalget klar: Stjernen-spilleren får tre kampers karantene for taklingen.

Det får TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel til å reagere.

– Hvordan dommerteamet kan vurdere situasjonen på denne måten er totalt uforståelig for meg. Dommerne er selvsagt fredet på isen, men han takler jo ikke dommeren i det hele tatt. De er så vidt borti hverandre. Asbjørnsen skulle aldri blitt utestengt, sier Hoel.

REAGERER: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel forstår lite av avgjørelsen om å utestenge Jonathan Asbjørnsen Foto: Espen Solli

Ikke enig

Utestengelsen ble heller ikke godt mottatt i Stjernen-leiren. Overfor Fredriksstad Blad har Asbjørnsen forklart hvordan han opplevde situasjonen.

– Det starter med at jeg går bakover inn i egen sone. Jeg kommer borti skøyta til dommeren og faller. Noen sekunder senere er jeg på vei ut av sonen. Da sier dommeren «sorry» til meg, og jeg svarer at det går fint. I samme øyeblikk skal jeg rette på en albuebeskytter og da kommer jeg borti dommeren, sier han.

Asbjørnsen er totalt uenig i straffen han har fått.

– Jeg synes tre kamper er vanvittig strengt for det der. Jeg har ingen historikk for å være ufin på isen, sier 22-åringen videre til f-b.no.

Dette er begrunnelsen til disiplinærutvalget:

"Dommerne er satt opp for å lede en kamp og det forventes at spillere og ledere har full respekt for kampens dommere og oppgavene de er satt til å utføre før, under og etter en kamp. I dette tilfellet mener Disiplinærutvalget at dommer ikke kan lastes for situasjonen som oppstår mellom han og spiller. Disiplinærutvalget mener at dommeren her opptrådte korrekt i en situasjon vi anser som mer eller mindre normal under en ishockeykamp. Spillereglene er tydelige på at fysisk kontakt mot dommer ikke skal tillates, og det forventes at spillere på dette nivået opptrer aktsomt og respekterer dette. Det er spillernes ansvar å orientere seg slik at dommerens sikkerhet og autoritet ikke settes på prøve."

Mange reaksjoner

Reaksjonene på utestengelsen har ikke latt vente på seg.

Flere supportere for ulike lag har tatt i bruk sosiale medier for å dele sin frustrasjon over avgjørelsen.

