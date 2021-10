Ove (54) betaler for fast parkeringsplass – fikk likevel bot

For omtrent én måned siden tegnet Ove Ravn Hansen fra Porsgrunn et abonnement på fast parkeringsplass.

Tidligere har han kunnet parkere utenfor arbeidsplassen, men da kommunen nylig fjernet parkeringsplasser i sentrum, måtte han finne en annen løsning.

Redningen ble en parkeringsplass på den tidligere fotballstadion Urædd. Fast parkering til 570 kroner i måneden.

Ove Ravn Hansen betaler 570 kroner i måneden for fast parkering. Foto: Privat

– Vi som jobber i byen har blitt presset ut. Alt av parkering er fjernet i sentrum. Så i en måned nå har jeg parkert på Urædd, forklarer Hansen til TV 2.

Saken ble først omtalt i avisa Varden.

Måtte levere bilen på verksted

Mandag denne uken måtte bilen hans på verksted. Han lånte derfor bilen til svigerfar, og parkerte på plassen han har betalt for.

I frontruta la han lapp med stor og tydelig skrift.

« Bilen min med kjennemerke NFXXXXX er på verksted. Denne bilen er min svigerfar sin. Ring meg om det er noe på tlf: xxx xx xxx. Mvh: Ove »

– Etter endt arbeidsdag lå det en bot på 600 kroner der. Lappen jeg skrev var tydelig. De kunne sjekke nummeret, forklarer Hansen.

Oppfordrer til å klage

Marianne Stoltenberg, parkeringsansvarlig i Porsgrunn kommune, har uttalt seg til avisa Varden .

Da TV 2 tar kontakt med Stoltenberg, ønsker hun ikke å gi noen ytterligere kommentarer, men henviser til Thomas Nøklegård, avdelingsleder for bydrift i kommunen.

Boten Ove Ravn Hansen fikk mandag 25. oktober. Foto: Privat

– Han må klage på parkeringsbøter som han ikke er enig i, sier Nøklegård til TV 2.

Nøklegård forklarer han ikke kjenner til denne spesifikke saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Man må følge den vanlige klageprosedyren. Så blir den behandla etter regelverket. Er man ikke fornøyd etter det, kan man ta klagen videre.

Avdelingslederen for bydrift sier man kun kan bruke bilen som abonnementet er tegnet på – dette for å unngå misbruk.

– Det har hendt at folk tegner et abonnement, for så å dele det med flere. Det er ikke sånn det fungerer. Det er derfor man må fylle inn registreringsnummer på abonnementet. Det er på generelt grunnlag, uten at jeg kan omtale denne konkrete saken, sier han.

TV 2 spør Hansen om han fikk opplyst dette da han tegnet abonnementet.

– Fikk du opplyst at det kun gjelder én bil?

– Jeg visste at plassen tilhørte mitt registreringsnummer, men jeg regnet jo med raushet med mitt tydelige budskap, sier Hansen, og sikter til lappen.

– For meg var det en selvfølge at når den bilen man eier er på verksted, så må man jo kunne bruke en annen bil. Jeg trodde det var en selvfølgelighet i krisetilfeller.

– Frustrert

Nøklegård sier at man i god tid må melde ifra til servicekontoret til kommunen dersom man skal parkere en annen bil, og deretter få en bekreftelse.

– Det må gjøres i forkant. Det er ikke nok med en lapp i frontruta som hovedregel.

Hansen sier til TV 2 at han er frustrert over svarene Stoltenberg ga til Varden , og mener det må gå an å bruke skjønn.

– Jeg forstår at man ikke han forholde seg til masse lapper, men denne hadde et så tydelig budskap at det egentlig ikke burde vært et problem. Det må kunne være mulig å være litt raus, sier han oppgitt.

– Bruker ikke parkeringsvaktene deres skjønn?

– Dette er kommunalt ansatte som følger regelverket. De skal ikke bruke skjønn – dette for å sikre rettferdig likebehandling. Det er oppgaven deres og de skal gjøre jobben sin og følge regelverket. Er man ikke fornøyd med det må man bruke klagenemnda, svarer Nøklegård.