Volkswagen Multivan har i mange år vært en aktuell bil for de som trenger plass til både mange passasjerer – og bagasje.

At den er basert på varebilen Transporter er lett å se på designet. Til gjengjeld gir varebilrøttene mye plass og fleksibilitet.

Nå er det klart for en helt ny Multivan. Den markerer flere brudd med tradisjonene. For første gang er den bygget på en personbilplattform.

Dessuten kommer den nå som ladbar hybrid, med en rekkevidde på inntil 48 kilometer, målt etter WLTP-normen.

Den nye drivlinjen gjør da også underverker for startprisen.

Designmessig litt midt-mellom varebil og en mer tradisjonell flerbruksbil.

Blir det avgiftshopp?

Multivan-utgaven Volkswagen har tilbudt frem til i dag, er en dieselbil med startpris på 1.160.700 kroner. Den nye eHybrid starter på sin side på 699.000 kroner. Prisen har altså gått ned over 460.000 kroner. Så omfattende priskutt opplever vi ikke ofte ved modellskifter.

Her må vi også legge til at dette betinger at det ikke skjer noe med avgiftene på ladbare hybrider ved årsskiftet. Her er situasjonen temmelig uavklart akkurat nå. Det kan komme endringer som vil gi til dels mye mer avgift fra 1. januar 2022, men dette kan også bli skjøvet frem i tid.

Denne er både superpraktisk og tøff

Slik ser førermiljøet ut. Volkswagen har gitt bilen svært mye utstyr og teknologi.

20 assistentsystemer

Nye Multivan leveres med enten seks eller syv seter, avhengig av hvilken utgave du velger. Utstyrsversjonene «Life» og «Style» kommer med inntil syv seter, mens topputgaven «Energetic» leveres med seks seter.

Teknologisk har Volkswagen tatt den nye Multivan et godt steg videre. Den kan leveres med opptil 20 assistentsystemer, som blant annet Front Assist som inkluderer nødbremsfunksjon, Lane Assist, skiltgjenkjenning og adaptiv cruisekontroll.

Bilen kan leveres med et 360 ° -kamera, som gir bedre oversikt over bilens plassering og omgivelsene. Dette gjør det svært mye enklere å ferdes i smale gater eller parkere i trange parkeringshus.

Unik VW camper gjenfunnet etter 30 års lagring

Bakfra er varebilfaktoren høy, den butte hekken er positivt for innvendig plass.

Bygges sammen med ID.Buzz

Et nytt interiørkonsept gjør Multivan eHybrid mer anvendelig. Setene er montert på skinner, slik kan de flyttes rundt eller tas ut. Et smart bord er også montert på denne måten og kan flyttes dit man ønsker det.

Produksjonsstarten av nye Multivan som ladbar hybrid blir av VW regnet som en milepæl i utviklingen av elektrifiserte kjøretøy ved deres Hannover-fabrikk.

Fra 2022 skal det her bygges tre modeller samtidig, på tre ulike plattformer, og med tre ulike drivlinjer. T6.1, nye Multivan og den helelektriske ID. Buzz.

Mange unger? Da kan dette være en god løsning

Video: Snart er det klart for elektriske ID.Buzz