Farmen-deltakere opplevde plager etter oppholdet – dette sier eksperten

Det er ikke til å stikke under stol at kostholdet på Farmen er svært ensformig. Denne sesongen, som i tidligere sesonger, har poteten regjert på gården, til stor frustrasjon for flere av deltakerne.

Med tidvis lite mat, og ganske så monoton kost, har deltakerne rast ned i vekt i løpet av oppholdet. Flere har også opplevd plager med kroppen i ettertid.

Men ifølge klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør (46), er ikke Farmen-kostholdet så ille som det man skulle tro.

ÅRETS FARMENGJENG: Flere av årets Farmen-deltakere opplevde en dramatisk vektnedgang, samt plager i ettertid. Foto: Espen Solli/TV 2

Todelt

Det er både positive og negative sider ved Farmen-kostholdet, skal vi tro Sundfør. Når TV2.no ringer henne, forklarer hun at deltakerne blir «beskyttet mot» mange av de typene mat som for mange er en helsemessig utfordring på «utsiden».

– De har tilnærmet ingen tilgang på verken snacks, sukker eller «junkfood». Det er veldig positivt for helsa, sier hun.

– Samtidig er det klart at det kjenner på kroppen når de får for lite. Da har man mindre å gå på, både humørmessig og med tanke på hva man orker fysisk.

Fordeling av mat

Dette er den første sesongen av Farmen Sundfør har fulgt med på. Hun har bitt seg merke i flere ting i løpet av sesongen.

Hun mener blant annet at deltakerne burde hatt mer kunnskap om hvordan de kunne utnytte maten sin best mulig.

– Havregrynet burde vært lagt i vann kvelden før, for å bedre jernopptaket. I tidligere tider var grøt laget på bygg og havre, og var den aller viktigste jernkilden. Den aller beste jernkilden er havregrøt, der grynene settes i vann i gryten om kvelden og kokes opp i bløtevannet til frokost.

– Hadde de hatt litt mer kunnskap om hvordan de kunne gjøre de smarteste valgene, hadde de trolig utnyttet maten sin bedre, sier hun.

FØLGER MED: Årets Farmen-sesong er den første klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør følger med. Foto: Anita Sælø

En annen ting Sundfør har blitt obs på, er den jevne fordelingen av mat.

– En mann på 90 kilo har jo et større behov for proteiner og kalorier, enn en dame på 60 kilo. I rettferdighetens navn er derfor en helt jevn fordeling egentlig litt «urettferdig». Men alle er jo sultne, sier hun.

Fikk ikke gehør

Gunnar Svingen (25) kom inn som en av årets Farmen-utfordrere i den femte uken av sesongen. Han reagerte på matfordelingen blant deltakerne.

– Jeg ble drittlei. Jentene spiste jo like mye som gutta, men det var stort sett gutta som raste ned i vekt. Jeg begynte å spørre meg selv hvordan i granskauen gutta hadde klart en så hinsides dårlig matfordeling, sier han til TV2.no.

Svingen tok opp temaet støtt og stadig, men fikk lite gehør for frustrasjonen.

I løpet av sine tre uker på Farmen gikk Svingen ned elleve kilo.

MYE MUSKLER: Gunnar Svingen var godt bygd med muskler da han dro inn på Farmen. Etter oppholdet hadde han gått ned elleve kilo Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det var altfor lite kalorier, så kostholdet var helt krise for meg. Jeg var ute av stand til å sabotere ukesoppdrag, for jeg var avhengig av maten fra markedet. Jeg var så lei av potet. De smakte grus og gjørme. Første gangen jeg dro på McDonalds etter Farmen ble det ikke noe pommes frittes på meg, ler han.

Selv om Svingen har gått noe opp i vekt etter han returnerte til 2021, har han merket en forandring i kroppen. Fra tidligere av har nemlig Svingen hatt vanskeligheter med å spise nok, da han har en høy forbrenning.

– Det er jo en forandring, så jeg klarer ikke å spise like mye som før jeg dro inn på Farmen. Kroppen venner seg jo til å spise normalt, men jeg har ikke den største appetitten, så det tar tid å bygge seg opp igjen.

Og å bygge seg opp – det har Svingen virkelig fått kjenne på. Han er en treningsglad mann, og var godt rustet med muskler da han dro inn på gården. Da han returnerte til 2021, merket han et kraftig muskeltap.

– Jeg tok 115 kilo i benkpress før jeg dro inn. Da jeg kom ut, klarte jeg bare 80 kilo den første dagen jeg dro på gymmen.

– Det var kanskje det jeg var mest skeptisk til før jeg dro inn, for jeg visste at musklene kom til å renne av. Jeg ofret alt jeg hadde av form, sier han spøkefullt.

– Ikke direkte helsefarlig

Selv om kostholdet påvirker deltakernes kropp og vekt, mener derimot ikke Sundfør at det er et farlig kosthold å forholde seg til.

– Strengt tatt kan vi klare oss i 30 dager uten mat, hvis vi sitter stille. Men det er absolutt ikke å anbefale for helsen sin skyld. Inne på gården skal de heldigvis ikke leve uten mat, men det er flere dager de får mindre av både kalorier, protein, vitaminer og mineraler enn det som er optimalt.

Hun påpeker at behovet for protein øker, jo mer man er i aktivitet – noe deltakerne er store deler av døgnet.

– Det er allikevel ikke direkte helsefarlig på kort sikt. Det vil bare gjøre at selv om du jobber, så får du et muskeltap.

Det har flere av deltakerne merket etter de kom ut fra gården. Sundfør forklarer at selv om man taper muskulatur, kommer det ikke automatisk tilbake selv om man vender tilbake til et normalt kosthold.

– Da må man i tillegg legge ned en treningsinnsats.

Hadde magetrøbbel

I likhet med Svingen, trente også basketballspiller Simon Tronstad Jacobsen (23) mye før han dro 100 år tilbake i tid. Da han returnerte til 2021, viste vekta 12 kilo mindre enn før han dro inn. Likevel merket han ikke noe til at styrken ble mindre på gården.

– Når man er der inne, merker man ikke at man mister styrke, for alle taper jo litt. Men da jeg kom ut, merket jeg jo stor forskjell i hva jeg tok i benkpress for eksempel. Vanligvis trente jeg med 90 kilo, men da klarte jeg så vidt 60 kilo, sier han når TV2.no ringer han.

At det var mindre mat og mye jobb tæret på kroppen hans. Da han vendte tilbake til normalen, slet han med å få i seg mat.

MAGETRØBBEL: Simon Tronstad Jacobsen slet med å få i seg mat da han kom ut fra Farmen. Han gikk ned 12 kilo i løpet av oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg fikk veldig vondt i magen når jeg spiste de to første ukene. Jeg fikk nok litt overtenning på alt jeg spiste, så jeg regner med det var omveltningen fra et så ensformig og rent kosthold, til 2021-mat. Men i dag føler jeg meg bra, forteller han.

– Det var egentlig litt synd, for man hadde jo hatt våte drømmer om hamburger og pizza, så kom jeg ut og klarte ikke å spise det, flirer han.

Han har vært bevisst på at han skal opp i vekt, men har tatt små skritt for å komme dit han en gang var.

– Jeg tar det veldig gradvis, slik at kroppen kommer i balanse igjen. Jeg har gått litt opp i vekt, men jeg tar det steg for steg. Det blir jo et sjokk for kroppen å hoppe rett tilbake til gamle vaner.

– Jeg var forberedt på at dette kunne skje. Så jeg tar det helt piano, og stresser ikke med det. Kroppen får gradvis omstille seg.

Havnet på sykehuset

I motsetning til flere av de andre deltakerne, opplevde ikke student Tonje Frigstad (21) noe særlig vektnedgang da hun var på Farmen.

Smellen kom dog da hun vendte tilbake til 2021. Frigstad havnet nemlig på sykehuset etter innspillingen.

– Da jeg kom ut fra Farmen, hadde jeg det greit den første dagen, men andre dagen begynte jeg å bli ganske kvalm, og fikk veldig vondt i kroppen, forteller hun når TV2.no ringer henne.

Den natten opplevde hun voldsomme kramper i magen, noe som vedvarte påfølgende dag.

– Jeg holdt på å besvime, jeg klarte ikke gå. Jeg lå bare og ristet på gulvet. Det var litt dramatisk, forteller hun, og legger til at hun ikke forstod hva som skjedde.

I utgangspunktet har Frigstad høy terskel for å dra til legen, men i dette tilfellet innså hun at det ikke var noen annen utvei. Da kroppen hennes reagerte, var hun sammen med Simon Tronstad Jacobsen. Han sendte henne ned på legevakten, før hun deretter ble sendt direkte til Ullevål sykehus med ambulanse.

SYKEHUSOPPHOLD: Tonje Frigstad havnet på sykehuset etter hun kom ut fra Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2/Privat

Fant ingenting

Der var legen, ifølge Frigstad, 90 prosent sikker på at hun hadde blindtarmbetennelse, ut ifra symptomene hennes. Men da Frigstad lå på operasjonsbordet, fant ikke legene det de lette etter.

– De fant absolutt ingenting, sier Frigstad.

På grunn av smertene ble hun liggende på sykehuset en ekstra dag for observasjon, før hun tilbrakte den neste uken på sofaen hjemme i Kristiansand.

– Det tok en stund før jeg følte meg bra igjen. Jeg hadde jo blitt operert også, så det spilte en rolle.

FANT INGENTING: Legene fant ingenting, da de opererte Tonje Frigstad etter hun kom ut fra Farmen. Foto: Privat

Hun tror kostholdsendringen var årsaken til at kroppen reagerte.

– Med tanke på timingen, virker det veldig sannsynlig at det var på grunn av kostholdet – at magen min rett og slett ikke tålte det, sier hun, og legger til at hun føler seg bra i dag.

Ingen varige mén

I løpet av sesongen har deltakerne fått godkjent over halvparten av ukesoppdragene. Det har vært til stor glede da de har fått med seg penger på markedet, og mulighet til å kjøpe seg et mer fargerikt kosthold.

Sundfør har lagt merke til bevisstheten hos deltakerne når det gjelder å skaffe salt.

– Ola Nordmann får i seg for mye salt, og det er ikke bra. Men salt er også helt livsnødvendig. For lite salt kan få en veldig negativ, kortvarig effekt. Behovet øker også når vi svetter mer, forklarer Sundfør og legger til:

– Om de hadde fått i seg for lite salt, ville de jo merket at de ble uvel. I verste fall kan hjertet slutte å slå om man ikke får nok. Den mest akutte faren er rett og slett at de får for lite. Man går ikke rett i hjertestans, understreker hun.

Videre peker hun på jernmangelen, som flere av damene kan merke mer til enn mennene. Jern finnes blant annet i rødt kjøtt, grove kornprodukter og havregrøt, men mengden av dette er tidvis liten på gården.

– For en del av jentene vil de ha et større behov for jern, enn gutter. De taper mer på grunn av menstruasjon. Da er det mye mer sannsynlig at jentene får for lite. I etterkant vil jo jentene være mye mer sannsynlig å ta jerntilskudd – men det blir bra igjen.

Jernmangelen kan påvirke arbeidskapasiteten til deltakerne, men Sundfør understreker at ingen vil få noe varige mén.

Fortsatte å gå ned i vekt

Bedriftsleder Grethe Enlid (50) gikk ned ti kilo da hun var på Farmen.

Men da hun kom hjem fortsatte hun å gå ned i vekt.

– Jeg gikk ned to-tre kilo da jeg kom hjem. Så totalt 12-13 kilo. Jeg var jo slank da jeg dro inn på Farmen, men nå ser jeg litt mager ut, forteller hun når TV2.no ringer henne.

Enlid veide omtrent 78 kilo da hun dro inn på gården. Vekta viste 65 kilo da hun kom ut. Siden da har hun gått opp én kilo. Med sine 180 centimeter synes hun det er litt for lite.

Og at hun ser litt mager ut har flere bitt seg i merke.

– Både familien min og kollegaene mine har reagert på det. De sier at jeg må få i meg mer, men jeg spiser helt normalt nå.

I tillegg til at hun fortsatte å gå ned i vekt etter hun kom ut fra Farmen, opplevde hun også smerter i kroppen, og følte seg slapp og mindre opplagt. Derfor valgte hun å oppsøke lege. De har dog ikke funnet ut av hva som var årsaken til smertene ennå.

Enlid tror selv at endringene i kroppen muligens oppstod fordi hun var ekstremt sliten, i tillegg til at hun fikk i seg lite mat, etter oppholdet.

Hun tror også at lavt jernlager kan ha vært en medvirkende årsak, og at hun spiste dårlig sopp inne på gården, kan være faktorer som førte til at hun følte seg dårlig i ettertid.

Likevel tar hun det hele med knusende ro.

– Det er jo jul snart, så jeg skal nok klare å feite meg opp, flirer hun.

Vektreduksjon

Uavhengig av hvor lenge deltakerne har vært på gården, har de fleste opplevd en dramatisk vektnedgang. Flere har gått ned over ti kilo i løpet av 1921-oppholdet.

TV2.no har tidligere skrevet om bussjåfør og TikTok-stjerne Robert Michael Scott (54) som gikk ned svimlende 27,5 kilo i løpet av oppholdet. Sundfør påpeker at vektreduksjonen ikke kan sammenlignes kilo for kilo, men bør se på prosentvis vektreduksjon.

– Rob veide jo ganske mye da han dro inn, og hans vektreduksjon og redusert livvidde har trolig minsket hans risiko for hjerte- og karsykdommer. Forutsetningen er at han klarer å stabilisere seg på den nye, lavere vekten.

SVIMLENDE VEKTNEDGANG: Robert Michael Scott gikk ned nærmere 30 kilo da han var på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Likevel er det også flere negative effekter med en kraftig vektreduksjon, skal vi tro Sundfør.

– En svært rask vektreduksjon kan påvirke immunforsvarets funksjon. Det kan bidra til langsommere sårtilheling, mindre overskudd og risiko for infeksjoner som er noen negative effekter.

Sundfør sier hun ikke ville anbefalt noen som er normalvektige, til å gå inn på Farmen hvor man høyst sannsynlig går ned i vekt.

– Her gjør de det jo høyst frivillig. Jeg tenker at dette er noe man bør informere om i forkant, slik at man tar et opplyst valg.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at Farmen-kostholdet ikke er farlig, men enkelt, og noen ganger ensformig.

– Vi informerer deltakerne på forhånd om dette, så de skal være forberedt, sier han, og fortsetter:

– Det er ikke lite mat på Farmen, men det kan være begrenset med variasjon på matvarene. Det finnes alltid noen basismatvarer og grønnsaker der. I tillegg er det også mye fysisk aktivitet, så det er nok også en forklaring på at noen går ned i vekt underveis, sier pressesjefen.

Mental utfordring

Hadde Farmen-kostholdet vært mer kaloririkt, med mer tilgjengelighet på fisk, og tilgang på mer frukt og grønt, sier Sundfør at et slikt kosthold hadde vært «top noch».

– I Norge har fedme doblet seg i løpet av de 20 siste årene. Ikke fordi vi har blitt dummere, men fordi tilbudet av mat og automatisering har utviklet seg. Men med lite sukker og junkfood, kan jeg garantere at alle hadde fått en bedre helse, som inne på Farmen.

Hun har likevel forståelse for at deltakerne blir lei av et slikt kosthold.

– De som faktisk levde for 100 år siden har aldri har kjent på savnet etter noe annet. Det er en stor mental utfordring i det å holde ut. Farmen-deltakerne vet jo at de vil få nok mat når de kommer ut derifra, sier hun.

