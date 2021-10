Uenighet før EM-trekningen: – Hva er enklest mulig vei?

Se gruppetrekningen av Womens EURO 2022 torsdag fra kl. 17.45 på TV 2 Play og TV 2 Sport 1!

Seedingen før EM-trekningen Pot 1:

England

Nederland

Tyskland

Frankrike



Pot 2:

Sverige

Norge

Spania

Italia



Pot 3:

Danmark

Belgia

Sveits

Østerrike



Pot 4:

Island

Russland

Finland

Nord-Irland

Neste sommer skal det norske landslaget igjen ut i mesterskap, og denne gang er det EM i England som står for tur. Norge har vært deltaker i samtlige VM og EM på kvinnesiden, og det er knyttet stor spenning til hvilke nasjoner Martin Sjögrens jenter skal måle krefter med på andre siden av Nordsjøen i juli 2022.

Norge er 2. seedet i trekningen, og er dermed nødt til å møte en av Europas virkelig store kanoner i gruppespillet.

– Det blir artig uansett. Det er så mange gode lag nå at det er fordeler og ulemper med alle, men det hadde vært kult med England. Jeg skal si det, svarer Guro Reiten på TV 2s spørsmål om potensielle drømmemotstandere i innledende runder.

Chelsea-profilen møter enighet hos et par av de andre profilene som også har England som hjemland og arbeidsplass. Fra nivå 1 er det nemlig enten vertsnasjonen, Frankrike, Tyskland eller Nederland som venter.

– Jeg har ingen spesielle lag jeg håper på, men vi håper selvfølgelig på en gruppe hvor vi kan klare oss bra. Jeg kjenner en del på det engelske landslaget nå og jeg kjenner en del til deres fotball, så det hadde vært gøy det, sier Frida Maanum.

Bøe Risa kan få hjemmebane

Dersom Norge trekkes mot England, er det 1/3 sjanse for at de også skal ut i åpningskampen. Den spilles i så fall på Old Trafford, der det i øyeblikket henger reklameplakater av blant andre Manchester United-spiller Vilde Bøe Risa på forsiden ved supporterbutikken.

– Jeg gleder meg veldig til det mesterskapet og spesielt at det skal spilles i England. Det blir utrolig kult.

– Jeg har en liten følelse av hvem du vil trekke og hvor du vil møte dem?

– På Old Trafford tenker du? Ja, det hadde jo vært ganske spesielt det. Tenk det. Da skal vi ta dem.

– Er det litt gåsehud bare av å tenke tanken?

– Ja, egentlig. Hvis det kommer en del folk der og vi møter dem på hjemmebane, hadde det vært kult, sier Bøe Risa.

Også Bøe Risas faktiske hjemmebane - der kvinnelaget til Manchester United spiller - er en del av arenaene som skal i bruk. Der vil det i så fall ikke bli snakk om et møte mot England, all den tid Englands gruppe allerede er fastsatt og spilles på Premier League-arenaene St. Mary’s (32505 tilskuere) i Southampton og Brighton Community Stadium (31800 tilskuere.)

Graham Hansen: – Det blir tøft uansett

Det norske laget har et uttalt mål om å kunne kjempe om medaljer i de største mesterskapene. Skal de klare det i England, må de i så fall både ta seg videre fra gruppespillet og kvartfinalestadiet. Lagets største stjerne Caroline Graham Hansen er langt ifra sikker på hva som er enklest.

– Jeg tror ikke vi skal gå for noen ønsketrekning. Jeg tror det blir tøft uansett, så får vi se hvor og hva vi får på torsdag.

– Er det slik dere vil ha enklest mulig vei eller er det de store kampene dere er på jakt etter?

– Det er både og. Men hva er enklest mulig vei? Er det å møte de beste først eller er det å møte dem tidlig i sluttspillet? Til sjuende og sist så handler det om å vinne alle kampene du stiller opp i hvis du skal ha noe sjans å kjempe om medalje, så da blir det tøft uansett, sier Barcelona-strategen.

Hennes lagvenninne på klubbnivå Ingrid Syrstad Engen er mest glad for at de allerede vet at de unngår Spania i gruppespillet, all den tid spanjolene er på samme seedingsnivå som Norge. Etter 0-7-tap mot Nederland i treningskamp tidligere i år skulle man kanskje også tro at det er et land spillerne helst ikke vil møte, men der er trønderen mer offensiv i tankegangen.

– Kanskje vi ønsker å møte Nederland for å få litt revansje der. Det tror jeg kunne fyrt oss opp litt.

– Åpningskampen i EM er England på Old Trafford. Er det en kamp du gjerne skulle spilt eller er det en anledning du helst ikke vil ha?

– Jeg tenker at det er en sinnssyk opplevelse. Vi spilte jo også mot Frankrike i VM. Det gikk jo ikke veien som vi ønsket, men vi gjorde en god kamp og det er av de største kampene jeg har spilt. Så egentlig synes jeg ikke det er så dumt å få England, sier hun.

Dette er den ene tingen Sjögren ikke vil ha

Landslagssjef Martin Sjögren er også spent før trekningen, men vil ikke begi seg ut på noen drømmer. Han er imidlertid klokkeklar på en ting, og sjefens eneste ønske skiller seg tydelig fra spillernes.

– Haha. Jeg har lært meg at man ikke skal si noen drømmetrekning. Jeg synes at de to mesterskapene jeg har vært med på har vi hatt veldig vanskelige trekninger. Jeg vet ikke om det er noen gode trekninger, men kanskje det finnes noen mindre dårlige.

JUBLET FOR SEIER: Martin Sjögrens Norge imponerte og slo Belgia 4-0 tirsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Er det slik det er greit å få unna de beste først eller er det et ønske om lettest mulig vei videre fra gruppespillet?

– Når man kommer til et EM er det uansett ganske tøft å ta seg videre. Vi er jo i pot 2, så det kommer et land fra pot 1, og så får se hvilket det blir. Det er jo lag som vi har møtt før, og det er gode lag, sier svensken.

I hans to foregående mesterskap som sjef har Norge møtt både Nederland på hjemmebane i EM 2017, sågar i åpningskampen, og Frankrike på hjemmebane i VM 2019. Begge ganger har det endt med knepne tap.

– Vi har hatt vertsnasjonen i begge mine mesterskap og fått spilt kamp på kampdag 1 og kampdag 2, som det var i Frankrike (mot Nigeria, journ.anm.). Så om jeg skal ønske noe, så ønsker jeg at vi ikke starter mesterskapet dag 1 eller dag 2. Vi kan kanskje få noen dager til, sier Sjögren.



Med andre ord vil England i åpningskampen være stikk i strid med landslagssjefens ønske.

Se gruppetrekningen av Womens EURO 2022 torsdag fra kl. 17.45 på TV 2 Sport 1!